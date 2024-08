Diez claves sobre si es inevitable (o no) una guerra total en Medio Oriente

En la madrugada del miércoles llegó desde Teherán la noticia de que en la capital iraní había sido muerto Ismail Haniyeh, jefe político de la organización nacionalista islámica palestina Hamas. Según la mayoría de los medios occidentales, es una nueva operación israelí coronada por el éxito en suelo de la República Islámica.

Un día antes, Israel había comunicado su certeza de haber dado muerte en Beirut a Fuad Shukr. La operación en el sur de la capital del Líbano contra el N° 2 de Hezbollah respondía a la muerte sufrida el sábado por 12 menores drusos que jugaban al fútbol en los Altos de Golán (territorio sirio ocupado por Israel) y atribuida por Tel Aviv a un ataque de la organización shiita. El martes aseguraban sus correligionarios que el líder libanés estaba sano y salvo, el miércoles lo declararon mártir y víctima de la operación israelí. Las tratativas por obtener cuanto antes un alto el fuego sustentable en la Franja Gaza -diplomacia en la que EE.UU- participa con un interés que no hace sino crecer-avanzan en un contexto regional modificado para siempre. O ya no avanzan: Hamas jura venganza.

En el Cercano y Medio Oriente, las incertidumbres sobre el futuro próximo son mayores, y más inquietantes, que acerca del pasado reciente. Aquí, desglosadas, algunos interrogantes e inquietudes urgentes.

1. La muerte del jefe político de Hamas en Teherán

Ismail Haniyeh asistía en la República Islámica a los actos por la asunción al cargo del nuevo presidente iraní. El moderado Massoud Pezeshkian había ganado en segunda vuelta las elecciones anticipadas convocadas después de la muerte de su antecesor en la caída del helicóptero presidencial durante una tormenta. Ismail Haniyeh habría muerto, con una custodia, durante un ataque aéreo, probablemente por dron, según las primeras noticias de Hamas. Según una investigación del New York Times publicada el jueves, una bomba escondida desde hacía meses en la residencia severamente custodiada donde se alojaba el funcionario de Hamas, y activada el miércoles, fue la causa de su muerte. El mismo jueves, Israel declaró que Mohammed Deif, líder militar de Hamas y organizador de la mortal incursión de la organización militar nacionalista islámica palestina en suelo israelí del 7 de octubre desde la Franja, había muerto un mes atrás en un ataque aéreo en Gaza.

2. ¿Por qué es importante la muerte de Ismail Haniyeh?

Más que importantes, las consecuencias de la muerte son devastadoras. Porque Hamas juró venganza y entonces cualquier hipótesis de tregua en la actual guerra de Israel contra Hamas en la Franja Gaza parece superada. Ismail Haniyeh integraba la mesa política de Hamas desde 2017, fue primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde 2006 hasta 2007 y jefe administrativo de Gaza desde 2014 hasta 2017. Encarnaba la corriente más diplomática y política de Hamas, aquella que desde el sangriento ataque desde la Franja en suelo israelí del 7 de octubre había perdido la relevancia, ganada desde entonces por el ala militar de la organización. Interlocutor favorecido en cada negociación de paz, Ismail Haniyeh vivía en Qatar. Básicamente, era el líder de las negociaciones en curso para el alto el fuego. El jueves decenas de miles de personas asistieron a sus funerales en Teherán.

3. La muerte de Fuad Shukr

La muerte del número 2 de Hezbollah en Beirut fue una respuesta israelí que golpeó a su blanco en menos de 72 horas. Respondía a la muerte de los niños drusos causada por un ataque atribuido a la organización islámica shiita. El ataque del sábado, posiblemente, apuntaba contra un puesto militar, pero acabó impactando contra una cancha de fútbol en el Golán. Tres misiles y un dron israelí derribaron tres pisos de un edificio de departamentos en el barrio de Dahieh, bastión de la organización shiita en el sur de Beirut. Según las autoridades libanesas, el primer balance fue de tres muertos y 85 heridos.

4. ¿Quién era Fuad Shukr?

De 63 años, conocido como también como Hajj Muhassin, era un objetivo importante sin dudas. Según EE.UU., su accionar está en el origen de un acontecimiento de octubre de 1983 determinante entre todos del curso que siguieron después las relaciones de Occidente con el Cercano Oriente. El Departamento de Estado lo tiene por estratega capital de la muerte por camión bomba de 250 efectivos militares en el cuartel del comando franco-americano de Beirut. Washington ofrecía por él cinco millones de dólares de recompensa.

5. ¿Washington mostró satisfacción por la muerte del terrorista libanés por quien ofrecía recompensa millonaria?

No. En absoluto. Porque el gobierno de Joe Biden había pedido directamente a Benjamin Netanyahu que al defenderse Israel no bombardeara Beirut. El premier istraelí todavía estaba de visita en EEUU al momento de la masacre de menores drusos en el Golán. Detrás del temor demócrata está la preocupación global por una escalada regional posible pero inminente. Pero por atrás y por encima de este temor hay un terror.

6. La administración demócrata en EEUU, ¿está atemorizada por una escalada de Netanyahu o aterrorizada por un ‘piedra libre’ de Biden todavía en el poder pero renunciante a la reelección?

El ataque de Israel en la capital del Líbano fue también una bomba en Washignton. Dentro de la administración demócrata medra la sensación cada vez más ubicua de que la renuncia del presidente demócrata a su candidatura presidencial como rival del republicano Donald Trump para ganar un segundo mandato en las elecciones del 5 de noviembre puede socavar la credibilidad y las facultades de disuasión y de intervención del gobierno de EEUU en las diversas crisis exteriores. Como si hasta el recambio presidencial en enero de 2025 pudiera vivirse en una suerte de ‘piedra libre’ generalizado y tentador para todas las escaladas. Gilles Kepel, analista y arabista francés, ha declarado al diario italiano Corriere della Sera que en EEUU el premier israelí encontró una administración debilísima con insuficientes medios de detenerlo y aun de influir en el futuro de sus decisiones

7. ¿Es inevitable la guerra de Israel con el Líbano y la explosión de un conflicto regional en el Medio Oriente?

La respuesta corta es sí, parece inferirse de la recolección comparativa de opiniones occidentales autorizadas. Depende de la reacción de Hezbollah. Y de Irán. Pero ante todo, de las próximas decisiones de Israel. Que no son fácilmente anticipables, según el diario israelí Haaretz. Este medio, habitualmente muy duro con el premier del Likud, describe ahora a Netanyahu como un freno para el impuso de sus aliados de extrema derecha en el gobierno, que querrían hacer del Líbano, siempre según Haaretz, una suerte de maxi Franja de Gaza al norte de Israel.

8. La posición de Netanyahu

En suma, Netanyahu probablemente no quiera un conflicto total con Hezbollah. Pero tampoco parece querer una tregua que dé respiro a Hamas, como lo demostraría la muerte de Haniyeh en Teherán que Israel no se atribuye oficialmente. A riesgo de sacrificar los rehenes israelíes del 7 de octubre aún en manos de Hamas en la Franja de Gaza. De los que no han sido ya entregados o rescatados, el resto, según Kepel, “están muertos o moribundos, y Bibi finge interesarse por ellos cuando en realidad le importa matar a Yahya Sinwar, el máximo líder de Hamas”.

9. La perspectiva de Washington

EEUU busca todavía un alto el fuego sustentable en Gaza que sería la premisa del lanzamiento de su plan de paz. Que es ambicioso pero detallado. Porque cuenta con que una fuerza internacional al comando de los países árabes del Golfo ocupe y supervise la Franja de Gaza inmediatamente después del retiro total israelí. Con el inicio inmediato de negociaciones entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina con el objetivo de establecer una administración palestina común en la Franja y en Cisjordania. Con el reconocimiento y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita que estaban en la agenda bilateral antes del ataque de Hamas del 7 de octubre. Y en un horizonte más lejano, Washington ve la construcción de un eje moderado entre Israel y los estados árabes sunitas que aísle a las autoridades shiitas de Teherán.

10. Desplazamientos por el conflicto

Hezbollah había anunciado que un alto el fuego en la guerra de Gaza significaría un alto el fuego de su parte, antes de la muerte de Fuad Sukr en Beirut. La Unión Europea (UE) teme entre dos y tres millones de migrantes que escaparían de un conflicto abierto en el Líbano y golpearían contra sus fronteras.

