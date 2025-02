La familia de Shiri Bibas confirma que Hamas entregó su cuerpo

La familia de Shiri Bibas confirmó que Hamas entregó los restos mortales de la rehén de ascendencia argentina y peruana a última hora del viernes, tras las pruebas en el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv.

El jueves, los islamistas entregaron los primeros restos mortales de prisioneros fallecidos, que indentificó como los de Shiri Bibas, sus dos hijos de 2 y 5 años, y Oded Lifshitz. Sin embargo, Israel denunció que el cuerpo que supuestamente pertenecía a Shiri no era el suyo.

En esa oportunidad, los forenses sí confirmaron la identidad de los dos niños de la familia Bibas, Ariel y Kfir, que según el Ejército israelí, fueron “asesinados brutalmente durante su cautiverio”. Pese a ello, este sábado la familia hizo público un comunicado en el que solicita a los medios que no publiquen detalles sobre el asesinato de los menores. “La familia no recibió ningún detalle de este tipo de fuentes oficiales”, añaden, y recuerdan que “cualquier publicación de este tipo añade un profundo dolor a la familia en este momento”.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, informó el Ejército de Israel en un comunicado el viernes.

Por su parte, el grupo islamista había admitido “la posibilidad de un error o superposición en los cuerpos”, después de que el lugar donde la familia Bibas se encontraba junto a otros palestinos fuera blanco de un bombardeo israelí. Hamas ya había dicho que Shiri, Ariel y Kfir Bibas habían muerto por ataques de Israel, aunque el país hebreo no había podido confirmarlo y los familiares habían mantenido la esperanza de que pudieran seguir con vida. El padre de los pequeños, Yarden Bibas, fue liberado a principios de febrero.

Después de que Israel denunciara que los restos de Shiri no eran de la mujer, Hamas dijo en un comunicado que “examinará las acusaciones muy seriamente y anunciará los resultados claramente”. Al mismo tiempo, pidió la devolución del cuerpo de la mujer palestina que supuestamente ha sido entregado por error.

Sin embargo, Hamas reafirmó el viernes su “seriedad y pleno compromiso con todas las obligaciones” del acuerdo de alto el fuego con Israel, en el marco del cual entregará los restos de otros cuatro rehenes el próximo jueves. “No tenemos ningún interés en no cumplir ni conservar alguno de los cuerpos”, aseguró el grupo.

Hamas completa las liberaciones de la primera fase del alto el fuego

Los seis rehenes de nacionalidad israelí que Hamás iba a liberar este sábado ya se encuentran en territorio de Israel, después de que el último de ellos, el beduíno Hisham al Sayed, haya sido entregado a la Cruz Roja y se encuentre ya en territorio israelí.

Los rehenes Abera Mengistu, israelí-etíope que llevaba más de una década secuestrado por Hamás, y Tal Shoham, austriaco-israelí tomado del kibutz Beeri en octubre de 2023, han sido los primeros en ser liberados este sábado y se encuentran ya en territorio israelí, donde están siendo sometidos a exámenes médicos.

Rodeados de decenas de milicianos armados de Hamas y en un intercambio menos populosos que en días anteriores, en parte debido al tiempo lluvioso en la Franja, los primeros dos israelíes fueron subidos a un estrado donde hicieron unas declaraciones, Hamás les entregó un documento y fueron entregados a los voluntarios de la Cruz Roja.

Abera Mengistu, que fue trasladado al hospital en helicóptero tras un primer examen médico en la base israelí de Re'im, ya se reencontró con sus familiares más cercanos, según imágenes que obtuvo el diario Haaretz.

El Gobierno de Austria se congratuló este sábado por la liberación de su compatriota: “Nos sentimos increíblemente aliviados y felices de que Tal Shoham finalmente haya sido liberado y ahora pueda regresar con su familia”, señaló el Ministerio de Exteriores de Austria en un comunicado, en el que agradeció los esfuerzos de Qatar, Egipto y Estados Unidos. “Esperamos que Tal y sus seres queridos puedan superar lo que han sufrido juntos, lejos del ojo público”, añadió.

Posteriormente, minutos después de las 11.30 horas (hora española), el grupo islamista entregó a la Cruz Roja en otra ceremonia celebrada en el centro de Gaza a tres de los jóvenes israelíes que fueron capturados en el festival Nova durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Estos liberados son Omer Shem Tov, de 22 años; Omer Wenkert, de 23; y Eliya Cohen, de 27; todos ellos fueron tomados como prisioneros durante el festival de música Nova en la mañana del 7 de octubre. Han aparecido vestidos de caqui y en aparente buen estado de salud durante la entrega, que también fue retransmitida en directo a pesar de las peticiones de la Cruz Roja.

Hamás los liberó en una ceremonia en el campo de refugiados de Nuseirat, en presencia de decenas de milicianos palestinos armados y con las caras tapadas, que les hicieron subir a un escenario desde el que saludaron al público mientras sostenían unos documentos que les había entregado el grupo islamista.

Poco después de que entraran en los vehículos de la Cruz Roja, el Ejército israelí confirmó que los liberados estaban de camino hacia el punto de entrega a sus tropas dentro de Gaza. Minutos antes de las 13.00 horas los tres jóvenes ya se encontraban en territorio israelí y se dirigían hacia la base militar donde han sido recibidos por sus familiares.

Tras una primera observación médica, tanto Eliya Cohen como Omer Shem Tov han sido trasladados en helicóptero al hospital junto a algunos de sus familiares.

El Ejército de Israel también confirmó la entrega a la Cruz Roja del sexto prisionero, el beduíno de 37 años Hisham al Sayed, prisionero en Gaza desde hace una década. Al Sayed residía en el desierto del Neguev hasta que, en 2015, se adentró en territorio gazatí donde permanece hasta hoy tras ser considerado por parte deHamás como un soldado israelí.

En 2022, Hamás difundió un vídeo de Al Sayed —diagnosticado con esquizofrenia— en muy mal estado de salud, encamado y utilizando una máscara de oxígeno. A diferencia del resto de rehenes israelíes, Hamas no celebró ningún tipo de ceremonia durante su entrega a la Cruz Roja.

A la espera de la liberación de 620 palestinos

Israel tiene previsto poner en libertad este sábado a 620 presos y detenidos palestinos, entre ellos Nadel Barghouti, el palestino que lleva más tiempo en prisión (45 años), y entre los que hay 24 mujeres y menores de edad de Gaza.

Según la lista distribuida por la Autoridad de Asuntos de Presos y la Comisión de Presos y Prisioneros Palestinos, 445 de los que hoy serán liberados fueron detenidos en Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y otros 11 antes de esa fecha. Además de los presos gazatíes, un total de 97 personas serán deportadas a otros países y 43 presos serán liberados en Cisjordania y Jerusalén Este.

Entre los palestinos que serán liberados este sábado figuran 151 presos con penas altas y cadenas perpetuas, según las dos organizaciones palestinas.

Canje de prisioneros pese a nuevas tensiones

Liberación de los 33 rehenes acordados

Con la liberación este sábado de otros seis rehenes, Hamás habrá puesto en libertad a todos los secuestrados con vida que estaban incluidos en la primera fase del acuerdo con Israel. En total, se pactó la liberación de 33 rehenes: 25 de ellos con vida y los cadáveres de otros ocho fallecidos. A cambio, Israel se comprometió a excarcelar a unos 2.000 presos y detenidos palestinos.

Solo falta que el próximo jueves 27 de febrero sean entregados los últimos cuatro cadáveres en manos de los milicianos de Gaza y que a cambio Israel libere al último grupo de presos y detenidos palestinos.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, se felicitó por la liberación este sábado de los rehenes israelíes de la Franja de Gaza en el séptimo canje por presos palestinos de la tregua, y destacó que “la finalización de un acuerdo de rehenes es un imperativo humanitario, moral y judío”. Por ello, el presidente israelí afirma que deben “hacer todo lo posible para traer de vuelta a todos los rehenes del cautiverio en Gaza, ¡hasta el último!”.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, de seis semanas de duración, concluye el próximo fin de semana sin que, de momento, las partes hayan avanzado en los detalles de la siguiente fase, en la que tendrían que ser liberados el resto de rehenes, más de 60. Todos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, durante el asalto de Hamás en el sur de Israel, durante el cual también fueron asesinadas unas 1.200 personas. A continuación, Israel lanzó una guerra de castigo contra Gaza, que dejó más de 48.000 muertos, según las autoridades locales, aunque varios estudios científicos como el último publicado en febrero en The Lancet elevan esa cifra a decenas de miles más.

Egipto y Qatar, principales mediadores entre Israel y Hamás, han hecho malabarismos para lograr que la primera fase llegue a su fin, en medio de las tensiones y las amenazas entre los dos enemigos. Pero El Cairo y Doha no han conseguido dar comienzo aún a las negociaciones para la aplicación de la segunda fase del pacto, que tendrían que haber arrancado a principios de febrero. Las conversaciones indirectas podrían empezar la próxima semana, pero si el día 1 de marzo no se alcanza un acuerdo para la aplicación de la segunda fase, el alto el fuego podría colapsar.