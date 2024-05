España reconocerá el Estado palestino el próximo martes 28 de mayo, según anunció este miércoles el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez señaló que quiere que los españoles y españolas puedan decir que estuvieron “del lado correcto de la historia” en la guerra de Israel en Gaza. Es una decisión que, según los datos del Barómetro del Real Instituto Elcano, cuenta con un amplio respaldo entre la ciudadanía: el 78% de los entrevistados se declaró a favor de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. El Gobierno tiene la facultad, derivada del artículo 97 de la Constitución, de aprobar la existencia de un estado. Pero, ¿qué implica este reconocimiento? ¿Cuántos países ya dieron o van a dar este paso en los próximos días?

Aquí, algunas claves sobre este anuncio histórico.

¿Qué implica el reconocimiento de Palestina como Estado?

España ya mantiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina, cuya oficina en Madrid tiene rango de misión diplomática. Pero el reconocimiento en este momento tiene sobre todo un valor político y simbólico.

“Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los palestinos que estamos con ellos, que hay esperanza. Que por muchos pueblos que se bombardeen, la tierra y la identidad de palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto de un mundo en armonía”, ha dicho el presidente del Gobierno en el Congreso, recordando el “mandato democrático” recibido por el Parlamento hace diez años, cuando el Congreso de los Diputados aprobó, con un apoyo prácticamente unánime, una proposición no de ley presentada por el PSOE para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a reconocer a Palestina. El reconocimiento de Palestina como estado estaba también previsto en el acuerdo de coalición de 2023 entre PSOE y Sumar para la formación del Gobierno.

Tanto Sánchez como su homólogo irlandés, Simon Harris, cuando a principios de mayo anunciaron la intención de avanzar en el reconocimiento de Palestina, enmarcaron la decisión en los esfuerzos por encontrar una solución política al conflicto palestino-israelí. “El reconocimiento formal de Palestina es importante como parte del reconocimiento de que una solución de dos Estados es la manera de lograr la paz y la estabilidad en la región. Ambos estamos impacientes por lograr avances en este sentido muy pronto y nuestros Gobiernos permanecen en estrecho contacto”, dijo entonces Harris. El Gobierno irlandés volvió a insistir este miércoles en este punto: reconocer Palestina como Estado reforzará “la moderación” en Oriente Medio, frente a la estrategia de “guerra y opresión” de Israel que da alas al “extremismo”.

A este respecto, Harris agregó que Israel “no pierde nada” con el reconocimiento de Palestina y rechazó que esta vía incentivará el terrorismo, como sostiene Tel Aviv. “Necesitamos la solución de los dos Estados, una solución que reconoce al Estado de Israel, que reconoce al Estado de Palestina”, insistió el mandatario conservador. Por su parte, la representante diplomática de Palestina en Dublín, Jilan Wahaba Abdalmajid, destacó este miércoles que este reconocimiento “da esperanza” a su pueblo porque siente que es “escuchado y no está solo”.

En una reciente entrevista a elDiario.es, la abogada palestino-estadounidense Zaha Hassan explicaba que el reconocimiento del Estado de Palestina “es reafirmar el derecho internacional porque reconoce que Israel no tiene ningún derecho sobre ningún territorio más allá de la frontera del 5 de junio de 1967. Y que las acciones de Israel siguen siendo ilegales e ilegítimas”. Y añadía: “Es muy importante que España y otros países den ese paso de reconocimiento bilateral. Y el hecho de que Palestina sea reconocido como Estado no impide que haya una solución diferente entre israelíes y palestinos. Pueden negociar y tal vez decidan que quieren una confederación, tal vez quieran tener un solo Estado. El reconocimiento no impide que existan ideas diferentes sobre cómo pueden vivir juntos palestinos e israelíes. Lo que sí hace, sin embargo, es dejar claro que la comunidad internacional no aceptará los intentos de Israel de crear hechos consumados sobre el terreno”.

¿Qué otros países reconocerán Palestina en los próximos días?

También otros países reconocerán Palestina en la próxima semana, como Noruega, que hizo el anuncio unos minutos antes que Pedro Sánchez, e Irlanda. Los dos países procederán el mismo día que España, el 28 de mayo, a formalizar ese reconocimiento. Dentro de la Unión Europea, mostraron su voluntad de reconocer el Estado palestino el pasado marzo Eslovenia y Malta.

¿Cuántos Estados han reconocido ya Palestina?

La mayor parte del mundo reconoce ya a Palestina como Estado. A principios de este mes, 143 de los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor de que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de la ONU, algo que sólo pueden hacer los Estados.

Hasta ahora sólo ocho países europeos habían reconocido al Estado de Palestina (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia) y la mayoría de ellos lo hizo en 1988, cuando aún pertenecían aún al bloque soviético. Suecia lo hizo en solitario en 2014, cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas. Por lo tanto, la decisión de España, Irlanda y Noruega es significativa.

El objetivo es también dar un nuevo impulso a un proceso político que esperan pueda ayudar a poner fin a las hostilidades en Gaza y otros territorios palestinos. Como subraya la BBC, muchos países árabes han declarado que ayudarán a vigilar y reconstruir la Gaza de la posguerra sólo si Occidente reconoce el Estado de Palestina como parte de ese proceso político.

¿Qué grandes países no reconocen el Estado palestino?

Estados Unidos es el mayor aliado internacional de Israel y la principal potencia económica que no reconoce el Estado palestino. De hecho, ha vetado en varias ocasiones distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza, desde el comienzo de la guerra en la Franja en octubre de 2023. El pasado 18 de abril, utilizó su derecho a veto para impedir que Palestina se convirtiera en miembro de pleno derecho de la ONU.

En Europa, entre los países que no reconocen la estatalidad de Palestina están Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que son también los principales aliados de Israel y le proporcionan armamento (Alemania y Reino Unido se sitúan sólo por detrás de Estados Unidos como exportadores de armas).

La postura de Argentina y qué pasó hace 12 días en la ONU

La Asamblea General de la ONU respaldó el pasado 10 de mayo el intento de Palestina para convertirse en un Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, reconociendo que cumple los requisitos para su admisión y devolviendo la solicitud al Consejo de Seguridad, encargado de la cuestión, para que “reconsidere el asunto favorablemente”, después de que el pasado abril EEUU frustrara en solitario la entrada de Palestina con su derecho a veto.

La Asamblea General no puede conceder a Palestina la membresía en la ONU, ya que esto requiere una recomendación del Consejo de Seguridad, pero la votación sirve para calibrar cuántos países apoyan su derecho a convertirse en Estado miembro de pleno derecho. Además, la resolución que fue aprobada hoy sí otorga a los palestinos algunos derechos y privilegios adicionales que mejoran su estatus de observador a partir del próximo septiembre, como un asiento entre los miembros en la asamblea, aunque no se le concederá voto en el órgano.

La resolución fue adoptada con el abrumador apoyo de 143 votos a favor, 25 abstenciones y nueve votos en contra, entre ellos los de Estados Unidos, Israel y Argentina.

Por tanto, la aprobación de esta resolución no solo es una herramienta de presión para el Consejo, sino que también supone una mejora efectiva del estatus de observador de Palestina dentro de la ONU –rol que tiene desde el 2012–. El texto que se votó este viernes incluye un anexo con cambios significativos, que se prevén a partir de la 79ª sesión de la Asamblea, entre ellos el derecho a presentar propuestas y modificaciones e introducirlas, incluso en nombre de un grupo; y el derecho a presentar mociones de procedimiento, como plantear cuestiones de orden y solicitar que se someta a votación una propuesta, incluido el derecho a impugnar la decisión de la presidencia.

Ahora bien, Palestina seguirá sin tener derecho a votar en la Asamblea General y a presentar su candidatura para los organismos de la ONU.

Riyad Mansour, el observador permanente de Palestina, había pedido a todos los miembros de la Asamblea que decidan “estar al lado de la paz”, lo cual “exige el reconocimiento de nuestros derechos. ”Pueden quedarse al margen de la historia, o peor, obstaculizar el camino hacia delante“, dijo Mansour desde el atril. El representante palestino también dijo que Israel y ”sus conspiradores“ (en una clara referencia a Estados Unidos) ”continúan, 76 años después de la Nakba, intentando terminar el trabajo“. ”La guerra de Israel es una guerra contra el pueblo de Palestina“, afirmó.

La votación del 10 de mayo sigue a la que se celebró el mes pasado en el Consejo de Seguridad, en la que el borrador presentado por Argelia para la admisión de Palestina obtuvo el apoyo de 12 miembros de 15. Solo dos se abstuvieron, Reino Unido y Suiza. Pero, el veto de Washington dejó sin efecto el amplio apoyo que había recibido el texto.

Al inicio de la sesión el presidente, el presidente del órgano, Dennis Francis, recordó que la “paz para todos” es el propósito de la ONU. “Insto a las partes en este conflicto de inmediato, y con el apoyo de quiénes puedan influir en ella, a hacer lo imposible, para lograr un acuerdo que permita fijar un alto el fuego que ponga fin a este sufrimiento y que acabe con esta sangría y que libere todos los rehenes”, dijo Francis, no solo refiriéndose a Israel, sino también a Estados Unidos, quién siempre actuó en favor de su socio. Desde que empezó el conflicto, Washington no solo frustró en el Consejo la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho, sino que también vetó hasta en tres ocasiones la petición de un alto el fuego.

Ante el empeoramiento de la situación humanitaria de Gaza, con Israel cercando a más de un millón de palestinos que se refugian en Rafah y amenazando con una invasión, la Asamblea retomó la décima sesión especial de emergencia (ESS) sobre la crisis en el territorio palestino para someter a votación la resolución y presionar el Consejo.

La última vez que se celebró una sesión en el marco de la décima sesión especial de emergencia fue el 12 de diciembre de 2023, también con motivo de un empeoramiento de la situación en Gaza después del comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre. En esa reunión, la Asamblea exigió un alto el fuego humanitario inmediato, así como la liberación inmediata de los rehenes israelís tomados por Hamas.

Ahora, toda la cuestión del estatus de Palestina volverá al Consejo de Seguridad, donde cualquier esfuerzo para lograr la membresía plena probablemente sea nuevamente bloqueado por Estados Unidos. El proceso ordinario para admitir un nuevo Estado miembro en la ONU primero se debe obtener la recomendación del Consejo de Seguridad para que después se vote en la Asamblea General. Concretamente, es necesario que este obtenga el apoyo de dos tercios.