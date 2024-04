La ONU abre el proceso para reconocer a Palestina como Estado miembro

La ONU dio inicio al proceso para el reconocimiento de Palestina como Estado miembro (y no mero observador) de pleno derecho, que podría dilatarse varias semanas.

El Consejo de Seguridad decidió este lunes remitir al Comité de Admisión de Nuevos Miembros que se vuelva a examinar la solicitud de admisión de 2011 como miembro de Naciones Unidas presentada por el Estado Observador de Palestina. La embajadora de Malta ante la ONU, Vanessa Frazier, que preside el Consejo, dijo que las deliberaciones deben tener lugar este mes.

Según los reglamentos de la ONU, todo Estado que desee convertirse en miembro de Naciones Unidas debe presentar una solicitud al secretario general. La admisión de nuevos miembros la decide la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado de Israel, podría ejercer su poder de veto.

Para ello, el Consejo debe crear un comité formado por todos sus miembros (15) que se ocupa de la admisión de nuevos miembros, estudia el caso y entrega un informe de vuelta. En caso de que se apruebe, la petición llega a la Asamblea General, que la vota –aquí requiere una mayoría de dos tercios–.

Para que la petición de Palestina llegue a buen puerto, antes se necesita que nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad la apoyen, y que ninguno de los permanentes la vete.

En la actual coyuntura, parece factible que la petición palestina reúna nueve votos: los de Rusia y China, más los países africanos y latinoamericanos, e incluso de algunos europeos que ya reconocen el Estado palestino, como Malta y Eslovenia (queda por ver la postura de Japón y Corea).

Sin embargo, los analistas ven muy probable que Estados Unidos use en algún momento su derecho de veto, que en los seis meses de guerra en Gaza ya utilizó en tres ocasiones en favor de su aliado Israel.

Las distancias que últimamente marcó la administración de Joe Biden con Israel no parece que vayan a afectar al sentido de su voto, pues en caso de hacerlo, Palestina lograría una victoria diplomática de carácter histórico.

Los palestinos quieren que el Consejo de Seguridad vote a finales de este mes la petición –en concreto, el día 18–. “Creemos que ya es hora de que nuestro Estado se convierta en miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas”, dijo Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU a principios de abril. Sin embargo, Estados Unidos reiteró que Israel y los palestinos deben negociar primero un acuerdo de paz, informa la agencia Associated Press.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que la posibilidad de que Palestina se convierta en Estado miembro de la ONU (y no mero observador como es ahora) es “una violación flagrante a la carta de las Naciones Unidas” y “perpetúa el conflicto”.

Junto con la presión para poner fin a la guerra en Gaza –que ya se ha cobrado más de 33.200 vidas según las autoridades palestinas–, ha aumentado la presión global para que se reanuden los esfuerzos para impulsar la solución de los dos Estados.

En 2011, un comité del Consejo de Seguridad evaluó la solicitud palestina durante varias semanas, pero no alcanzó una posición unánime y el Consejo nunca votó una resolución para recomendar la membresía palestina, recoge Reuters. Los diplomáticos afirmaron entonces que los palestinos no contaban con el apoyo suficiente para la aprobación y Washington había manifestado su oposición a la medida. Los palestinos acudieron a la Asamblea General de la ONU para convertirse en Estado observador no miembro, cuyo reconocimiento fue aprobado en noviembre de 2012.