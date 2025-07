El Gobierno echó al director del Museo Histórico Nacional

El historiador y profesor Gabriel Di Meglio dejará la dirección del Museo Histórico Nacional (MHN) a partir del 1 de agosto, tras más de cinco años al frente de la institución. La noticia se enmarca en una serie de movimientos en la estructura de museos nacionales y en medio de una crisis por la seguridad.

Di Meglio será reemplazado por María Inés Rodríguez Aguilar, actual directora nacional de Museos, quien a su vez dejará ese cargo en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, bajo la órbita de Liliana Barela.

Rodríguez Aguilar ya tiene un vínculo con el MHN: en 2001 fue designada interventora del museo ubicado en Parque Lezama, cuando dirigía el Museo Roca y Barela estaba a cargo de la Dirección Nacional de Patrimonio, Museos y Artes. Ahora, la historia parece repetirse.

En tanto, la Dirección Nacional de Museos quedará en manos de María Paula Zingoni, quien continuará también como directora del Palais de Glace hasta que se designe un reemplazo. Según explicaron desde la Secretaría de Cultura, Zingoni fue elegida por “su visión y trabajo en la integración entre lo público y lo privado”.

La salida de Di Meglio se da en un contexto complejo para los museos nacionales, marcado por la falta de personal de seguridad debido al retraso en los pagos a las empresas prestadoras del servicio. Esto obligó en varias ocasiones al MHN a cerrar parcialmente o limitar el acceso a algunas salas. Además, en 2024, tras el cierre del Museo Nacional de la Historia del Traje —convertido en un centro cultural que aún no abrió—, el MHN asumió la custodia de su colección y de sus trabajadores.

En declaraciones periodísticas, Di Meglio aseguró que la decisión fue “política” y que no recibió explicaciones detalladas. “Me sorprendió porque el museo está en un buen momento, con mucho público y nuevas muestras. Me dijeron que venía Rodríguez Aguilar a reemplazarme, supongo que quisieron darle el puesto a ella. No me renovaron, simplemente”, señaló.

Desde Cultura confirmaron que no habrá despidos en el MHN y remarcaron que se mantiene la intención de avanzar con concursos para cubrir cargos directivos, aunque hasta el momento no se abrió ninguno.

