Investigan por dañar patrimonio histórico a los activistas del Museo del Prado y a los periodistas que cubrieron la protesta

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid resolvió la libertad de los activistas climáticos y las periodistas que informaron de la protesta para “alertar sobre la subida de temperatura mundial” que tuvo lugar el pasado sábado en el Museo del Prado. Los cuatro, tres mujeres y un hombre, fueron detenidos por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su relación con la protesta.

Los museos se convierten en foros de protestas ciudadanas

De todos modos, continuará siendo investigados por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico-artístico del artículo 323 del Código Penal, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los activistas de la organización ambientalista Futuro Vegetal pegaron sus manos a los marcos de los cuadros 'La maja desnuda' y 'La maja vestida', de Francisco de Goya, y las periodistas informaron de la acción para el periódico El Salto. Los activistas fueron detenidos el mismo sábado por la Policía Nacional dentro del museo. Las periodistas fueron arrestadas el domingo, según informó el citado medio de comunicación.

La protesta forma parte de una serie de acciones que organizaciones ecologistas vienen realizando en distintos museos para alertar sobre el cambio climático. Ya ocurrió con Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres, Meules de Claude Monet en el Museo Barberini, Alemania, o La primavera de Sandro Botticelli en la Galería de los Uffizi de Florencia (Italia).

Según la agencia EFE, el Museo del Prado confirmó que, tras una primera inspección, las obras no sufrieron daños, pero sí se estropearon los marcos, en particular el de “La maja desnuda”.

“Estoy aquí pegado porque la semana pasada la ONU hacía oficial que ya es imposible contener el calentamiento del planeta en 1,5º, sobrepasando los límites marcados en el Acuerdo de París y comprometiendo nuestra seguridad alimentaria”, se escuchó decir a uno de los activistas en uno de los videos que circuló en redes sociales.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) consideran que las periodistas podrían ser “cómplices” de los hechos y, por tanto, “tendrán que responder” como ciudadanas, informa Europa Press. “No las detuvieron por un acto en el que ejercían la profesión, por lo tanto no podemos hablar de derecho a la información. Que sean periodistas no les da patente para ejecutar cualquier tipo de actuaciones como, en este caso, incívicas. Se expresaron como ciudadanos, no como periodistas, y como ciudadanos tendrán que responder”, declaró a Europa Press el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.

Por su parte, la Junta Directiva de la APM diferencia entre informar como periodista de un hecho al que se fue convocado o participar en la comisión de un delito. En este sentido, se muestran a favor de amparar la libertad de prensa de un periodista que da información de un hecho. “Lógicamente fueron convocados para ello. Como se convoca, por ejemplo para una manifestación ante el Congreso. No aceptaríamos que se detuviera a los periodistas”, apunta.