La lava del volcán de La Palma cubre más de 150 hectáreas y alcanza el centro de Todoque

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha estimado en entre 24 y 84 días la duración que puede tener la actual erupción volcánica en la isla de La Palma. Se trata de un cálculo realizado en base a los datos conocidos sobre la duración de las erupciones históricas ocurridas en la isla, aunque reconocen que se trata de una "pregunta nada fácil de responder". Además, han detallado que, según los últimos datos de CopernicusEMS, la superficie afectada por las coladas de la actual erupción en Cumbre Vieja alcanza ya las 154,37 hectáreas. De hecho, en las primeras horas de la mañana la lava entraba de lleno por el restaurante Altamira, ubicado en la carretera general Puerto de Naos, en Todoque.

"Soy de Tazacorte pero me casé con una mujer de La Laguna y estoy aquí desde hace 40 años", relata para Canarias Ahora Manolo, un vecino que fue desalojado de su vivienda este domingo y que ya no puede acceder a su casa para recuperar sus enseres. "No entiendo, si están metiendo máquinas para salvar la iglesia del centro, ¿y los demás?", critica ante la negativa de la Guardia Civil, que sobre las 11.00 horas ha cortado todos los accesos a la carretera Tazacorte -La Laguna- Todoque.

Mientras tanto, Greta, una turista alemana que pasaba ayer sus vacaciones en la isla, aguarda bastante sosegada a que le den permiso para acceder a la zona en la que dejó su coche y sus cosas. "Un vecino nos avisó el domingo y ahora tengo mis cosas y el coche allí arriba", explica.

Por su parte, los vecinos y vecinas de la localidad de Todoque podrán acceder a la zona para evacuar sus pertenencias y recoger enseres, documentación y mercancías perecederas, según ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

El director técnico ha indicado que la emergencia volcánica continúa, con la lengua principal asentada en la zona de la carretera de Los Llanos a Puerto Naos, en la localidad de Todoque, donde ha penetrado y ha empezado a producir "serios daños".

Dada la escasa velocidad de la colada, Miguel Ángel Marcuende ha señalado que se permitirá a los vecinos de Todoque que puedan acceder a sus viviendas para poder retirar enseres, documentación y mercancías perecederas, para evitar así problemas sanitarios derivados de las mismas.

Esta retirada se hará entre las 08.00 y las 21.00 horas y se llevará a cabo de una manera selectiva y controlada por las autoridades, pues "una emergencia no es una ciencia exacta y la colada no lleva una velocidad uniforme, por lo que podría variar en cualquier momento".

A primera hora, la colada de lava ya se localizaba en el restaurante Altamira. "En unas horas quedará incomunicada la carretera de Puerto Naos, por lo que habrá que ir por la costa", anuncia un agente del cuerpo de emergencias y seguridad en un vídeo compartido en redes, en el que se puede observar cómo el muro de piedra y lava avanza y destruye todo a su paso.

Ruido y azufre

"Es una sensación impactante". A los vecinos de La Palma les cuesta cada vez más expresar cómo se están sintiendo en este cuarto día de erupción volcánica. La angustia y la tristeza imperan en estos momentos en la isla bonita, atrás quedaron ya la emoción y el espectáculo de las primeras horas. A esos sentimientos de desesperación se suma también el agobiante ruido del volcán y el ambiente gris por las cenizas que cubren calles y tejados del sur de la isla. "No puedes dormir, es agobiante. Te intentas quedar dormido y las vibraciones y el ruido no te dejan", continuaba este vecino.

Hasta el momento, la erupción volcánica en Cumbre Vieja ha emitido a la atmósfera entre 6.140 y 11.500 toneladas diarias de dióxido de azufre (SO2), según las mediciones realizadas por el Instituto Volcanológico de Canarias.

De acuerdo con estos datos, y con una estimación del viento a 3.000 metros, la emisión de SO2 durante el tercer día de erupción ha estado entre los 2,2 y 4,2 metros por segundo.

El último mapa facilitado por este programa europeo de seguimiento de emergencias muestra la situación a las 8.14 horas de ayer, 21 de septiembre. Si se compara con el anterior, de las 19.50 del día 20, se observa que el área afectada ha crecido de 103 a 153 hectáreas.

El comité director del Plan Especial de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) cifró anoche en 185 los inmuebles dañados o destruidos por las coladas.













Hasta el momento, 5.700 personas han sido evacuadas de las áreas más cercanas a la erupción, que comenzó el domingo a las 15.13 horas en la zona conocida como Cabeza de Vaca, en El Paso, así como de los terrenos expuestos al descenso de las coladas ladera abajo.

También apunta el instituto que la Red Sísmica Canaria está registrando durante la tarde noche del martes un "fuerte incremento en la amplitud del tremor volcánico" en Cumbre Vieja, que es una indicador de la "intensidad de la actividad explosiva estromboliana en las bocas activas en este momento".