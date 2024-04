Los líderes de la UE presionan a Israel para evitar una escalada contra Irán mientras Netanyahu medita la respuesta

El recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio, con el ataque de Irán a Israel el pasado fin de semana en respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco, centra la preocupación de la comunidad internacional y de los líderes de la UE en un momento en el que había subido el tono por la masacre en Gaza y varios países, entre ellos España, habían iniciado la presión para el reconocimiento del estado Palestino. Ahora corre el riesgo de pasar a un segundo plano. Aunque el llamamiento a un alto el fuego persiste, los esfuerzos de los líderes de los 27 en su reunión de este miércoles se han centrado en pedir “contención” a las partes en un intento por presionar a Benjamín Netanyahu para que no responda mientras él medita cómo hacerlo.

Todos han condenado el ataque de Irán y pretenden ampliar las sanciones que ya pesan sobre el régimen en un gesto a Tel Aviv. Así figura también en las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en las que “pide a Irán y a sus proxies [fuerzas asociadas, como Hezbolá o los hutíes, entre otros] que cesen todos los ataques e insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda aumentar las tensiones en la región”.

El mensaje del canciller Olaf Scholz ha sido uno de los más nítidos en la presión a Netanyahu teniendo en cuenta, además, que es uno de sus principales aliados. “Es bueno que Israel haya sido capaz de defenderse, e Israel debería ahora capitalizar este éxito”, ha expresado en declaraciones a los periodistas. Scholz, por tanto, se ha mostrado en contra de una “respuesta militar” y ha apelado a Tel Aviv a centrarse en que ha conseguido una victoria defendiéndose del ataque con drones y misiles en el que le ayudaron su país, Estados Unidos y Francia.

También el belga Alexander de Croo, que enfadó al Gobierno de Netanyahu como Pedro Sánchez durante su visita a la región, ha condenado el ataque de Irán y ha llamado a la contención. “Demasiados civiles han sido asesinados, sean en Gaza, Israel o Irán. Los civiles deben estar a salvo”, ha agregado. El equilibrismo con Israel está presente en las declaraciones y movimientos de los líderes de la UE. Al acabar la reunión, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que la intención es “aislar a Irán”, que ha considerado un factor de desestabilización en la zona, y “colaborar con los países” de la región. “No hay ninguna duda del apoyo a la seguridad de Israel”, ha enfatizado el belga antes de reiterar que es necesario “parar esta escalada regional”.

“Hemos condenado muy claramente las acciones de Irán. Ha sido un ataque temerario y a gran escala. Y ahora tenemos que ver una desescalada”, ha aseverado el primer ministro irlandés, Simon Harris, cuyo antecesor (de su mismo partido) suscribió una carta con Pedro Sánchez para reclamar a la UE una revisión del acuerdo de asociación con Israel por las vulneraciones del derecho internacional en Gaza y que permanece en un cajón. “Todo lo que no sea moderación y contención provocará una catástrofe muy significativa y el derramamiento de sangre para muchos millones de personas en una región que ya es inestable”, ha agregado Harris, que ha comenzado su intervención recordando la necesidad de un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Zelenski: “No tenemos el nivel de defensa que vimos en Oriente Medio”

Tras recordar que la situación geopolítica ha empeorado desde que los líderes de la UE se reunieron hace tres semanas en Bruselas, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha mostrado su preocupación por que se está “desviando el foco” de Ucrania. “La semana pasada me vi con Zelenski en Vilnius y me dijo que necesita artillería, escudos, misiles y defensas antiaéreas. Las ciudades ucranianas están siendo bombardeadas”, ha recordado Nauseda, en línea con la queja de Kiev respecto a la distinta respuesta que los aliados europeos dieron al ataque de Irán -que ayudaron a repeler con sus fuerzas aéreas frente a la negativa de hacer lo mismo con Rusia-. “Es una pena ver que estamos tomando las decisiones pero no implementándolas”, ha agregado el lituano, que ha lamentado que se tarde tanto tiempo en cumplir los compromisos de suministro.

Los líderes de la UE se comprometen, igualmente, a proporcionar defensas antiaéreas para Ucrania. El alto representante, Josep Borrell, se mostró confiado en que el próximo lunes los ministros de Exteriores y Defensa de la UE puedan llegar a un acuerdo. El primer ministro holandés, Mark Rutte, que está ya en la carrera por liderar la OTAN, también ha asegurado que el envío de los misiles Patriots es “crucial”. Alemania ya ha anunciado el envío adicional de ese armamento.

En su intervención por videoconferencia, Zelenski ha reiterado la petición de ayuda con toque de atención a los líderes. “Aquí en Ucrania, en nuestra parte de Europa, por desgracia, no tenemos el nivel de defensa que todos vimos en Oriente Medio hace unos días. Cuando, gracias al poder combinado de los aliados, consiguieron derribar casi todos los misiles y drones que atacaban Israel”, ha aseverado: “Nuestro cielo ucraniano y el cielo de nuestros vecinos merecen la misma seguridad”.