Maduro revalida su mandato en Venezuela ante una oposición que no logra la investidura alternativa anunciada

El 10 de enero estaba señalado en rojo en todos los calendarios venezolanos. Sobre todo, desde el 28 de julio de 2024, día de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro y el chavismo veían el día como el de la inauguración para un tercer mandato. La oposición, como la fecha en la que contestar una proclamación del Consejo Nacional Electoral, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, de un recuento sin actas electorales que lo verifiquen. Esto fue cuestionado por los observadores de la ONU y el Centro Carter, además de por los países de la Unión Europea, que, no obstante, no han llegado tan lejos como EEUU o Argentina, que han reconocido a Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela, tras la experiencia de 2019 con el autoproclamado Juan Guaidó.

El propio Edmundo González se ha autoproclamado también este viernes como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” en un vídeo publicado en sus redes sociales y grabado desde fuera del país. González ha reclamado obediencia al ejército “como comandante en jefe”.

González, que en los últimos meses había defendido que a partir del 10 de enero iría a Venezuela para asumir la presidencia, no ha aparecido en el país. Según ha explicado en el vídeo, se está trabajando “en las condiciones que permitan su regreso”. “La decisión de cerrar las fronteras buscaba hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer con nuestra líder”, ha asegurado en referencia a la detención de María Corina Machado denunciada por la oposición y negada por el Gobierno.

Desde el 28 de julio se han sucedido una serie de movimientos políticos con la vista puesta en este 10 de enero: el más relevante fue la salida de Edmundo González de Venezuela a España, país al que pidió asilo político –y que le fue concedido–, para lo cual negoció su salida con el Gobierno venezolano en la embajada española en Caracas. Unas negociaciones que contaron con el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la descalificación constante del PP de Alberto Núñez Feijóo, que provocaron que el propio González Urrutia difundiera un comunicado de agradecimiento al Gobierno español.

La salida de Edmundo González de Venezuela el 8 de septiembre hacía pensar que el excandidato de la oposición, de 75 años, se apartaba de la política venezolana. Pero, con el paso de los días, y ante la imposibilidad de la oposición de promover a su principal líder en el interior, María Corina Machado, inhabilitada, González fue recibiendo el respaldo de gobiernos como el de Javier Milei –así como de la derecha y la ultraderecha europea– y el de Joe Biden para ser reconocido como “presidente electo”, lo que abocaba al excandidato opositor a disputar la legitimidad institucional a Maduro alentado por sus propias filas políticas.

Y, para eso, el 10 de enero era la fecha clave.

González Urrutia recogió en diciembre el premio Sajárov del Parlamento Europeo, hace menos de un mes, y evitaba revelar, en conversación con elDiario.es, cuál sería el plan para una investidura que estaba anunciando para sí. ¿Cómo entraría en el país? ¿Cómo podría ser investido cuando la institucionalidad venezolana no parecía presentar fisuras en relación con el Gobierno de Maduro? “Hay que hacer arreglos administrativos y prácticos que impliquen el retorno. A partir del 10 de enero aspiramos a estar en Venezuela”, se limitaba a decir.

La incógnita se mantuvo durante meses, en paralelo al paradero desconocido de Machado, sobre quien también había una orden de detención por parte de la Fiscalía por traición a la patria.

La oposición aguardaba un enero de movilizaciones masivas, y, sobre todo, de grietas en el Ejército y la polícia lo suficientemente grandes como para abortar la investidura de Maduro y colocar en su lugar a Edmundo González. Pero eso no ha terminado ocurriendo: ni se han producido movilizaciones masivas que hayan desbordado al chavismo ni los poderes fácticos del país han abandonado a Maduro en favor de González y Machado.

Y, al final, ha llegado el 10 de enero.

Y Nicolás Maduro ha sido investido en ausencia de actas que ratifiquen su victoria electoral del 28 de julio –lo cual, empero, no es un problema para Occidente cuando se trata del Marruecos que blinda la valla de Melilla, la Arabia Saudí de la Supercopa de fútbol o la China para la que el Gobierno pide que no se apliquen aranceles comunitarios a sus coches eléctricos, por ejemplo–. Maduro ha sido investido incluso dos horas antes de lo previsto, con pocos líderes internacionales –más allá de los presidentes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, y con críticas del colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric– y apelando a los tiempos convulsos que vive el país. “Hemos logrado lo que sabíamos que íbamos a lograr”, ha dicho en su primer discurso tras tomar posesión. “El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño y ahora no saben cómo vengarse, el gobierno saliente de los EEUU no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros”.

Horas después, María Corina Machado anunciaba en un vídeo grabado y difundido en su Instagram que Edmundo González, definitivamente, no sería investido presidente en Venezuela. “Hoy Maduro ha consolidado un golpe de Estado, violando la Constitución, es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. No tengan dudas, esto se acabó”. La líder opositora también ha afirmado que las protestas de este jueves a favor de la investidura de Edmundo González Urrutia ratificaron su “profunda confianza” de que “la libertad” del país “está cerca”.

“Hemos estado en comunicación permanente con Edmundo González Urrutia. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, ha dicho Machado. “En su paranoia delirante, el régimen ha cerrado el espacio aéreo y ha activado el sistema de defensa aérea. Hemos analizado todo esto y hemos decidido que no es conveniente que hoy ingrese en Venezuela: le he pedido que no lo haga, su integridad es fundamental para la derrota del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”.

Machado ha grabado su vídeo desde un lugar indeterminado de Venezuela después de que este jueves protagonizara un suceso denunciado por los suyos primero como “secuestro” o “interceptación” por parte de la policía después de reaparecer en público, tras 133 días escondida, en una concentración de la oposición en Caracas.

El Gobierno desmintió haberla detenido y difundió un vídeo grabado en el que ella afirmaba estar en libertad. Este viernes, en su vídeo grabado y difundido en sus redes, Machado ha dado su versión de ese suceso: “Al salir de la concentración, me subí en una moto. Nos trataron de interceptar dispositivos de la policía, oí varios disparos, las motos de la policía nos interceptó. Inmediatamente fue bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Para dejarme ir, me hicieron grabar un vídeo como razón de vida”. Machado ha dicho, además, que de ese episodio resultó herido de bala en una pierna uno de sus acompañantes: “Su actuación errática demuestra lo muy divididos que están”. El argumento de la oposición es que se produjo una detención por parte de la policía revocada posteriormente por el Gobierno.

Sanciones de la UE y EEUU

La UE y Estados Unidos han aprobado nuevas sanciones contra Venezuela coincidiendo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no reconocen ni los 27 ni Washington. Casi al tiempo que el líder bolivariano juraba el cargo, en ausencia de representación de la mayoría de países, Bruselas y Washington emitían sendos comunicados con la incorporación de nuevos individuos a las listas de sancionados venezolanos. En este caso, se trata de personas que han legitimado el resultado electoral, como representantes de Tribunal Supremo o del Consejo Electoral.

Los 27 han incorporado a 15 nuevas personas al listado de sancionados. Se trata de representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, como el secretario general, Antonio Meneses Rodríguez, el vicepresidente, Carlos Enrique Quintero, entre otros, del poder judicial, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Beatriz Rodríguez; y de las fuerzas de seguridad. Kallas sostiene que son “individuos responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho o los derechos humanos en Venezuela” y que las sanciones no producen daño a la economía o al pueblo de Venezuela.

En términos similares se expresan las autoridades de EEUU. “Desde las elecciones del año pasado, Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith: “Estados Unidos, junto con nuestros socios afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta pretensión de victoria de Maduro”.

Las sanciones, no obstante, varían ligeramente, aunque también las justifica en la “represión” y el proceso electoral. EEUU incluye al presidente de la empresa estatal petrolera, Héctor Andrés Obregón Pérez; el ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez; el viceministro de Interior, Félix Ramón Osorio Guzmán, Félix Ramón Osorio Guzmán; entre otros altos cargos.

El anuncio del Gobierno saliente de Biden llega al tiempo que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, haya exigido que los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a los que define como “luchadores por la libertad”, sigan “vivos y a salvo”

“La activista venezolana por la democracia, María Corina Machado, y el presidente electo (Edmundo) González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano mientras cientos de miles de personas protestan contra el régimen”, ha escrito Trump en un mensaje en su red social, Truth Social. “¡No se debe perseguir a estos luchadores por la libertad, tienen que seguir vivos y a salvo!”, añade Trump.

En su mensaje, el líder republicano afirma que “la gran comunidad venezolana en Estados Unidos apoya de manera abrumadora una Venezuela libre” y asegura que en las elecciones estadounidenses le respaldaron a él.

Venezuela ha despejado la incertidumbre de qué podría ocurrir este 10 de enero, y ahora se adentra en un nuevo tiempo con interrogantes por despejar: ¿La nueva administración de Trump aplicará una política dura en consonancia con su tono y hasta dónde llegará? ¿Qué pasará con la oposición, tras la operación fallida de investir a González Urrutia este viernes y tras la experiencia de líderes pasados? ¿Qué pasará con el chavismo, después de 12 años sin Chávez y ahora que Maduro entra en su tercer sexenio?

De momento, Maduro ha revalidado su mandato ante una oposición que no ha podido cumplir con la anunciada investidura de su líder electoral, Edmundo González Urrutia en Venezuela.