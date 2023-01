El príncipe Harry de Inglaterra asegura en su autobiografía Spare (repuesto) que su hermano, el príncipe William, le agredió físicamente durante una discusión sobre su mujer, la duquesa de Sussex Meghan Markle, tal y como ha revelado este jueves The Guardian.

El periódico británico ha tenido acceso a un extracto del libro, que se publicará la próxima semana, y detalla que el incidente tuvo lugar en la casa de Harry en Londres en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados.

Al describir la discusión, Harry afirma que William calificó a Meghan Markle como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, pero que el intercambio verbal escaló muy rápido.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi camisa y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda y los trozos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, cuenta el príncipe Harry.

Este ataque físico, del que el palacio de Buckingham no se ha pronunciado, le dejó al príncipe con una herida visible en la espalda, según cuenta en sus memorias. Este relato es uno de los muchos que el príncipe Harry cuenta en el libro, que se espera cause una gran controversia.

Según escribe el príncipe, el incidente ocurrió cuando el ahora príncipe de Gales, William, se presentó en su casa en Londres, “Nottingham Cottage”, ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, para hablar de los problemas con la prensa.

Después de que William se quejara de Meghan, escribe Harry, este le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Según cuenta el duque de Sussex, su hermano no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritar el uno sobre el otro.

El príncipe acusó entonces a William de actuar como un heredero, incapaz de entender por qué su hermano menor no se conformaba con ser un recambio. Se intercambiaron insultos, antes de que William afirmara que estaba tratando de ayudar. Harry contestó: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Perdona, ¿así es como llamas a esto? ¿Ayudarme?”

Ese comentario, dice el príncipe, enfureció a su hermano, que maldijo mientras se acercaba a él. Ahora asustado, escribe Harry, fue a la cocina, mientras su hermano le seguía cabreado.

El duque escribe que le dio a su hermano un vaso de agua y le dijo: “Guille, no puedo hablar contigo cuando estás así”. Fue entonces cuando el heredero “dejó el agua, me insultó y se abalanzo sobre mí”, según relata su hermano.

El príncipe escribe que William le instó a devolverle el golpe, citando peleas que habían tenido de niños, pero él se negó. Tras la discusión y la agresión, William regresó con rostro de arrepentido y “se disculpó”.

Cuando William ya salía, según escribe su hermano, “se dio la vuelta y volvió a llamar a la puerta: 'No es necesario que le cuentes a Meg lo ocurrido'”. Harry afirma que no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Según Harry, le contó a Meghan lo sucedido cuando ésta notó “rasguños y moratones” en su espalda. Harry escribe que ella “no estaba sorprendida ni enfadada”, sino “terriblemente triste”.

El “repuesto”

El título del libro proviene de un viejo dicho en los círculos reales y la aristocracia británica, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.

El resentimiento de Harry por ser el “repuesto” es el tema unificador de su libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan, señala The Guardian.

Al principio del libro, el príncipe Harry cuenta la historia de cómo su padre, Carlos III, supuestamente le dijo a su esposa, la princesa Diana, el día de su nacimiento: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Además del libro, los duques de Sussex revelaron recientemente su difícil relación con la familia real británica en un documental divulgado en la plataforma “Neflix”.

Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para ser económicamente independientes. La pareja vive en California con sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de un año y medio.

En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, los duques de Sussex acusaron de racismo a la familia real británica. Markle aseguró que un miembro no identificado de la familia se mostró “preocupado” sobre cuál iba a ser color de piel de su hijo Archie cuando ella estaba embarazada. El príncipe Harry confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto.

EFE.