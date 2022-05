Por qué Estados Unidos no hace nada para detener los tiroteos masivos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio sus condolencias a la comunidad de Uvalde (Texas), donde este martes fueron asesinados 19 niños y dos profesoras en la escuela primaria Robb, y también hizo una llamada a la acción.

Masacre de Texas: "Mi hijo no era un monstruo", dijo la madre del asesino

Saber más

“¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta masacre? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra?”, dijo Biden en la Casa Blanca este martes por la noche. “Es hora de convertir este dolor en acción. Por todos los padres, por todos los ciudadanos de este país, tenemos que dejar claro a todos los cargos electos de este país que es hora de actuar.”

Sin embargo, a pesar de los cientos de tiroteos masivos que se producen en Estados Unidos cada año, el Congreso ha fracasado repetidamente en la aprobación de una legislación de control de armas. Hay numerosos y significativos obstáculos para promulgar leyes de armas más estrictas en Estados Unidos, pero los activistas afirman que no se rendirán hasta que se produzca el cambio.

¿Con qué frecuencia se producen tiroteos masivos en Estados Unidos?

Este año ya se han producido en Estados Unidos 213 tiroteos masivos, definidos como incidentes en los que al menos cuatro personas recibieron disparos o murieron, según el Gun Violence Archive. En 2021, se registraron 692 tiroteos masivos, frente a los 610 que se produjeron a lo largo de 2020.







Este mismo mes, el país ya ha visto otros ejemplos brutales de tiroteos masivos. Menos de dos semanas antes del tiroteo de Uvalde, un hombre armado abrió fuego en un supermercado de Buffalo (Nueva York). Mató a 10 personas, la mayoría de ellas afroamericanas.

¿Qué políticas se han propuesto para hacer frente a los tiroteos?

Los defensores del control de armas han esbozado un plan extenso y específico para reducir el número de muertes causadas por armas de fuego en Estados Unidos. Esas políticas incluyen la obligación de comprobar los antecedentes de todas las compras de armas, incluidas las que dependen de vendedores sin licencia en Internet o en ferias de armas, y la imposición de un periodo de espera después de que alguien compre un arma de fuego.

Los defensores de leyes más estrictas también han pedido que se amplíen las restricciones a las personas que pueden adquirir armas legalmente. Dicen que, entre otros, debería prohibirse la compra de armas a las personas que maltratan a sus parejas, a los condenados por delitos de odio y a las personas con enfermedades mentales que supongan un riesgo para la seguridad. Algunos han propuesto que se prohíba la compra de armas a los menores de 21 años, lo que podría haber impedido que el atacante de 18 años de Uvalde adquiriera sus armas.

Algunos estados ya han promulgado leyes de armas más estrictas, pero la legislación federal reforzaría las restricciones en todo el país.

¿Apoyan los estadounidenses unas leyes de armas más estrictas?

En Estados Unidos existe un amplio apoyo a ciertas políticas propugnadas por los defensores del control de armas. Según una encuesta de Morning Consult/Politico realizada el año pasado, el 84% de los votantes estadounidenses apoyan la comprobación universal de antecedentes para la compra de armas.

Pero las opiniones son más variadas cuando se pregunta a los estadounidenses sobre su opinión acerca de leyes de armas más estrictas en general. Una encuesta realizada en noviembre por Gallup señala que el 52% de los estadounidenses apoya un control de armas más estricto, lo que supone el porcentaje más bajo desde 2014. El apoyo a la prohibición de las pistolas también alcanzó un nuevo mínimo en 2021: solo el 19% de los estadounidenses respondieron a Gallup que estarían a favor de esa política.

Parte de esa poca disposición a leyes más estrictas puede provenir del hecho de que decenas de millones de estadounidenses poseen armas. Cuatro de cada 10 estadounidenses viven en un hogar con un arma, mientras que el 30% dice poseer una personalmente, según una encuesta realizada en 2021 por el Pew Research Center.

¿Ha intentado el Congreso promulgar leyes de armas más estrictas antes?

Sí, los demócratas en el Congreso han presionado repetidamente para fortalecer las leyes de armas que podrían ayudar a reducir el número de tiroteos masivos en Estados Unidos. En particular, el Congreso intentó aprobar un proyecto de ley de compromiso para ampliar las comprobaciones de antecedentes en 2013, meses después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut. Ese proyecto de ley no logró superar la mayoría de bloqueo del Senado, ya que la mayoría de los republicanos y un puñado de demócratas se opusieron a la legislación.

Tras la derrota del proyecto de ley, el entonces presidente Barack Obama pronunció un enfadado discurso en el que culpó del fracaso a la Asociación Nacional del Rifle, que se opuso con vehemencia a la legislación y prometió hacer campaña contra cualquier senador que la apoyara.

“En lugar de apoyar este compromiso, el lobby de las armas y sus aliados mintieron deliberadamente sobre el proyecto de ley”, dijo entonces Obama. “Pero podemos hacer más si el Congreso se pone las pilas”.

¿Cuál es el camino para promulgar una legislación de control de armas?

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya ha aprobado proyectos de ley para ampliar la comprobación de antecedentes a todas las ventas o transferencias de armas de fuego y cerrar la llamada “laguna de Charleston”. Según la legislación actual, los vendedores de armas con licencia pueden transferir el arma a un comprador sin licencia si en tres días no han recibido una comprobación de antecedentes completa. Se llama de esta manera porque así compró su arma un hombre que asesinó a nueve feligreses de una iglesia de una comunidad afro-americana en Charleston en 2015.

Los proyectos de ley destinados a controlar las armas aprobados por la Cámara de Representantes tienen actualmente muy pocas posibilidades de ser aprobados en el Senado, que está dividido a partes iguales. Es probable que los senadores republicanos bloqueen cualquier propuesta de ley de control de armas, y los demócratas no tienen los 60 votos necesarios para hacer avanzar esos proyectos. El senador demócrata Joe Manchin también dejó claro este martes que no apoyaría la modificación de la mayoría de bloqueo para aprobar un proyecto de ley de control de armas, lo que significa que los demócratas no tienen los votos para crear una excepción a la norma.

Reconociendo esta realidad, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo este miércoles que era poco probable que la cámara alta votara pronto los proyectos de ley aprobados por la Cámara. “Creo que los votos de rendición de cuentas son importantes”, dijo Schumer, “pero, lamentablemente, no se trata de que el pueblo estadounidense no sepa cuál es la posición de sus senadores. Lo saben”.

Eso no significa que los demócratas estén abandonando sus esfuerzos para fortalecer las leyes de control de armas. El senador Chris Murphy, de Connecticut, que representa a la comunidad de Sandy Hook y ha criticado duramente la inacción del Congreso en materia de control de armas, dijo que los votantes tienen la oportunidad en noviembre, en las elecciones de medio mandato al Congreso, de expulsar a los republicanos que se oponen a la reforma.

“Voy a tratar todo el día de hoy de encontrar algún acuerdo, pero en última instancia esto depende de los votantes”, dijo Murphy a la CNN este miércoles. “Si [los candidatos] apoyan la ley actual, si no apoyan que haya una reforma, entonces no los envíen de vuelta al Congreso”.

Traducción de Lara Lema