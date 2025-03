Trump anunció que duplicará los aranceles al acero y aluminio de Canadá y los lleva al 50%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que duplicará los aranceles que prevé imponer al acero y al aluminio procedentes de Canadá, que pasarán a estar gravados con un 50% y entrarán en vigor mañana, miércoles.

A través de su red social Truth Social, Trump explicó que la medida es una respuesta a la decisión adoptada por la provincia canadiense de Ontario, que comenzó este lunes a incrementar en un 25 % el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos.

“En base a que Ontario, Canadá, impuso un arancel del 25 % sobre la 'electricidad' que entra en Estados Unidos, he ordenado a mi secretario de Comercio que añada un arancel adicional del 25%, hasta el 50%, sobre todo el acero y el aluminio que llegue a Estados Unidos desde Canadá, uno de los países que más aranceles impone en todo el mundo. Esto entrará en vigor mañana por la mañana, 12 de marzo”, escribió Trump.

Los aranceles del 25% para México y Canadá habían entrado en vigor a la medianoche del 4 de marzo, tras finalizar la tregua de un mes que Donald Trump había concedido. En esta ocasión, no hubo margen para acuerdos de última hora, a diferencia del pasado mes de febrero, cuando ambos países lograron posponer in extremis la aplicación de las tarifas.

La entrada en vigor de los impuestos a las importaciones de ambos países vecinos dinamita décadas de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente canadiense, Justin Trudeau, ya anunció que impondrá aranceles a productos estadounidenses en respuesta. Se espera que estos impuestos afecten a unos 100.000 millones de dólares en importaciones de EEUU.

La Casa Blanca también envió un memorándum en el que informa de la imposición de un 10% adicional a los aranceles que ya se aplicaban a China desde el mes pasado. Así, tal como ya había anunciado el presidente, a partir de hoy el gravamen a las importaciones chinas será del 20%. El documento vincula el aumento de la presión comercial sobre Pekín con su “fracaso” a la hora de frenar la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

“Determiné que la República Popular China (RPC) no tomó medidas adecuadas para mitigar la crisis de drogas ilícitas mediante acciones de aplicación de la ley en cooperación, y que la crisis descrita en la Orden Ejecutiva 14195 no disminuyó”, expone el texto, sin aportar datos sobre la entrada de fentanilo en el país durante el último mes ni sobre las acciones tomadas por el gobierno chino. Cuando se aplicaron inicialmente los aranceles del 10% en febrero, Trump aseguró que en “24 horas” llamaría a su homólogo chino, Xi Jinping. No se volvió a saber nada más sobre esa llamada.

Minutos después de que las tarifas entraran en vigor, el Ministerio de Finanzas chino anunció que impondrá aranceles adicionales de entre el 10% y el 15% a determinados productos estadounidenses a partir del 10 de marzo. China ya había aplicado una primera tanda de aranceles a productos importados de EEUU como respuesta a los primeros gravámenes de Trump.

Las acciones en las bolsas de China y Hong Kong cayeron este martes tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de EEUU. El índice de referencia chino CSI300 bajó un 0,3% al cierre de la sesión matutina. Horas antes, cuando Trump confirmó todo el paquete arancelario para China, Canadá y México, el índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 700 puntos.

Trump sacude los mercados utilizando las medidas proteccionistas como su principal arma diplomática, vinculando los aranceles con la llegada de fentanilo y los cruces fronterizos. Sin embargo, se prevé que estos aranceles también tengan duras consecuencias para los consumidores estadounidenses. Muchos ciudadanos votaron por Trump en noviembre creyendo que reduciría el costo de la vida. Ahora, todo indica que ocurrirá lo contrario.

La entrada en vigor de estos nuevos aranceles marca así el inicio de la guerra comercial que Trump decidió declarar al mundo. Se trata del primer paso de un conflicto arancelario que podría escalar aún más con las tarifas recíprocas que el presidente estadounidense pretende aplicar al resto de países, siendo la Unión Europea el principal objetivo. Trump, que también atacó el IVA europeo, anunció su intención de imponer aranceles generales del 25% a los productos de la UE.

EFE

IG