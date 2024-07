Trump insiste en que Biden “nunca fue apto” para gobernar

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump ha asegurado este domingo después de que el presidente demócrata Joe Biden abandonara su carrera a la reelección que este “nunca fue apto” para el cargo.

“El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!”, ha escrito el republicano en un mensaje en la red social Truth, en un mensaje en el que ha aprovechado para lanzar uno de sus mensajes contra la inmigración.

“Él sólo alcanzó la posición de Presidente por mentiras, Fake News, y no salir de su Sótano. Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue. Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, totalmente sin control ni verificación, muchos de ellos procedentes de prisiones, instituciones mentales y un número récord de terroristas. Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, ha añadido Trump.

Gretchen Whitmer: “Mi trabajo seguirá siendo hacer todo lo posible para que los demócratas sean elegidos”

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, era uno de los nombres que sonaba para suceder a Biden en el Partido Demócrata. Pero señalado en su cuenta de X que su trabajo en estas elecciones “seguirá siendo el mismo: hacer todo lo posible para elegir a los demócratas y detener a Donald Trump, un delincuente convicto cuya agenda de aumentar los costes de las familias, prohibir el aborto en todo el país y abusar del poder de la Casa Blanca para ajustar sus propias cuentas es completamente errónea para Michigan”. “El presidente Biden es un gran servidor público que sabe mejor que nadie lo que hace falta para derrotar a Donald Trump. Su notable labor para reducir los costes de los medicamentos con receta, arreglar las malditas carreteras, traer las cadenas de suministro a casa, abordar el cambio climático y garantizar el liderazgo mundial de Estados Unidos durante décadas pasará a la historia”, ha dicho.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido este domingo abandonar la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país, según ha informado el mandatario a través de una carta. “Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, ha apuntado el mandatario de 81 años.

En un mensaje posterior, el presidente ha trasladado su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.