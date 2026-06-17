Trump reconoce que el acuerdo con Teherán intenta evitar la “catástrofe económica” que estaba causando su guerra en Irán
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló del principio de acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo y que debería ser ratificado este viernes.
“Lo único que yo no quería ver era una catástrofe económica”, aseguró Trump ante la prensa tras la cumbre del G7 en Evian (Francia): “Si se hubiera prolongado la situación, eso podría haber ocurrido; pero lo que sí sé es que, cada vez que hablábamos de la posibilidad de alcanzar la paz, la bolsa se disparaba como un cohete. Nunca bajaba”.
“Si no hubiéramos cerrado este trato”, reconoció Trump, “podríamos haber lanzado más bombas durante tres semanas, dos semanas, cuatro semanas, dos años más. Nunca habríamos logrado que el estrecho de Ormuz se abriera de par en par, nunca habríamos tenido éxito. Nuestro mercado, en lugar de subir a niveles nunca antes vistos, habría bajado a niveles nunca antes vistos, tal vez con la excepción de 1929 o algún año posterior”.
En relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente de EEUU dijo: “Es un buen hombre; a veces se exalta un poco, pero es una muy buena persona. Hemos tenido una colaboración extraordinaria. Ha sido un primer ministro magnífico. Tenemos una pequeña discrepancia respecto a Líbano, y yo le dije: 'Podrías actuar con un poco más de suavidad, amigo. No hace falta derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él'. Pero nuestra colaboración ha sido excelente; él mismo dirá que nosotros somos el socio grande y él el pequeño, y eso es cierto”.
Según el presidente de EEUU, el principio de acuerdo logrado el domingo “se firmará en breve: mañana o quizás pasado mañana. Lo más probable es que firmemos el acuerdo; ellos quieren firmar y se han comportado de manera muy correcta. La semana pasada sufrieron dos ataques importantes; fueron dos golpes muy duros. Así que lo importante es que Irán ha aceptado no producir ni adquirir armas nucleares. Yo quería que quedara claro en el texto: nada de desarrollar, adquirir ni comprar nada de eso. Ya lo verán cuando se publique el acuerdo.;Ya enviamos una copia a Israel, han sido buenos socios, aunque creo que podrían actuar mejor respecto a Hezbolá. No digo que no deban protegerse, pero cuando lanzan dos drones al desierto y caen sin causar daños, no hace falta derribar edificios en Beirut. Podrían comportarse mejor y, francamente, podrían hacerlo mejor. Los aprecio como aliados. Han sido magníficos, pero podrían gestionar mucho mejor el asunto de Hezbolá. No creo que les vaya bien, y siento mucha lástima por el Líbano”.
“El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ya ha aumentado considerablemente”, sostiene Trump, “y en los próximos días se reanudará el flujo normal, el mundo generará billones de dólares y creo que el mercado de valores seguirá al alza. La única diferencia es que se trata de un actor muy volátil, muy duro y, francamente, muy inteligente. Tienen, en cierto modo, una cultura primitiva, pero es también una cultura primitiva genial. Son personas muy inteligentes y muy buenos negociadores”.
Según Trump, “si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo hagan. Ya saben, es increíble lo que pueden conseguir las bombas”.
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