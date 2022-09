Acelerar préstamos, el objetivo de Massa para su encuentro con el Banco Mundial

En su segunda jornada de trabajo en la ciudad de Washington, el ministro de Economía Sergio Massa, le dará continuidad este miércoles a una nutrida agenda de encuentros con personalidades del mundo empresario, un importante directivo del Banco Mundial y un asesor del presidente norteamericano, Joe Biden.

Según informaron fuentes de la cartera de Hacienda, a las 8 (hora del este estadounidense), el ministro tendrá una reunión de trabajo con el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg: el objetivo oficial es tratar de acelerar desembolsos, aunque la cartera de préstamos se encuentra regularizada.

Este martes, el ministro destrabó este martes una serie de líneas crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de US$ 3.100 millones que serán desembolsados antes de fin de año. Además consiguió un incremento en el monto otorgado al país, que en el período 2022-2023 será de casi US$ 5.000 millones.

A las de hoy Massa tendrá una actividad similar con Alfonso García Mora, vicepresidente Regional para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

A las 11:30, se celebrará otro encuentro similar, que incluirá anuncio de inversión, con el presidente para América Latina de Whirpool Corporation, Joao Carlos Costa Braga.

A las 13, se encontrará con Mike Pyle, asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Sherpa del presidente de los Estados Unidos Joe Biden para G-20 y G-7.

Una hora y media más tarde, Massa mantendrá una reunión de trabajo con anuncio de inversión con Paul Graves, CEO de LIVENT y a las 15:30 se tiene previsto un encuentro con Del Renigar, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Rio Tinto y Guillermo Calo, director ejecutivo del Proyecto Rincón.

Por último, a las 17, el ministro se encontrará con miembros de la US Chamber of Commerce e inversores, integrado por las empresas: Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck & Co., Inc. Metlife, Pfizer Inc., Google y Procter & Gamble y Spotify.

