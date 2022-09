CGT: crisis en puerta y reunión para definir el futuro de Pablo Moyano

Con una reunión este martes a las 15 horas en la sede del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano definirá si, finalmente, concreta su amenaza de dejar su puesto en la conducción de la Confederación General del Trabajo, la CGT. De ser así, su alejamiento producirá una crisis dentro de la central y volverá a mostrar las grietas en torno al rol de los sindicalistas en su relación con el Gobierno.

Moyano comparte con Héctor Daer y Carlos Acuña los cargos de co-secretarios dentro de la conducción de la CGT, el llamado “triunvirato”. Ocurre que ayer por la noche Daer y Acuña, junto al resto de la mesa chica, cenaron en Olivos con el presidente Alberto Fernández. Moyano quedó fuera. Es que allí también estuvo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con quien el referente de los camioneros ya no oculta sus diferencias.

Según el sitio especializado Infogremiales, Moyano ya habría tomado la decisión de dejar su puesto y que en su salida buscará llevarse otros gremios de peso como la UOM.

Desde la CGT, fuentes vinculadas a Daer dijeron a elDiarioAR, que todavía no se les comunicó ninguna renuncia y que hasta tanto no se haga por escrito no la tomarán en cuenta.

No es la primera vez que Moyano amenaza con retirarse de la CGT por sus desacuerdos con el resto del triunvirato. De hecho, en su anterior período como co-secretario ya lo había hecho.

Pero en el último mes la crisis comenzó a evidenciarse cuando el camionero no consiguió el apoyo de sus dos compañeros para marchar en favor de Cristina Fernández de Kirchner luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión en la causa que investiga la adjudicación de obras de vialidad a Lázaro Báez.

Ambos sectores volvieron a chocar cuando el ala no kirchnerista de la Confederación, y que tiene la mayoría de la conducción, se negó a sumarse a una nueva movilización convocada por Moyano, esta vez en repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta

En la comida con el Presidente, además de los dos co-secretarios, también estuvieron Armando Cavalieri, y los llamados “independientes” como Gerardo Martínez, de la UOCRA, Andrés Rodríguez, de UPCN y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias.

Por estos días, el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) volvió a sumar más leña al fuego. “Vemos que hay un Ministerio de Trabajo que después de cinco meses no puede resolver un conflicto tan importante y bueno, pasó lo que pasó estos días para que se instale el tema”, aseguró Moyano en declaraciones a AM 990. En pocas horas más se sabrá si la amenaza finalmente se concreta.