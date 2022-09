Tras seis horas de reunión, no hubo acuerdo entre trabajadores y empresas de neumáticos

Una vez más, los trabajadores y las empresas del sector de neumáticos salieron de una reunión sin llegar a un acuerdo. Los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli mantienen un conflicto salarial desde mayo, que dio lugar a numerosas medidas de fuerza y culminó este fin de semana con la suspensión de actividades por parte de las fabricantes.

Una automotriz líder paró la producción por la falta de neumáticos

Saber más

El gremio continuará con el paro y el acampe que montó frente a las plantas productivas, y las partes volverán a encontrarse para negociar el miércoles a las 14 horas. Será la reunión número 35 en lo que va del conflicto.

Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo comenzaron a las 11, por separado, como se suele proceder cuando se trata de discusiones conflictivas. Un grupo de funcionarios se reunió con sindicalistas en un oficina y otro grupo recibió a los representantes de las tres empresas en otra. Más tarde se encontraron todos en el piso 13 del Ministerio, donde permanecieron hasta alrededor de las 17.30.

El sindicato exige que las horas trabajadas en días de fin de semana se paguen 200% más que las de los días de la semana, propuesta que las empresas rechazan porque argumentan que significa un aumento de costos del 15%, que les restaría competitividad. En cambio, ofrecieron un bono anual para quienes trabajen fines de semana, con tope de horas y sujeto a condiciones de presentismo.

Los empleados –que trabajan 7 días y descansan dos, en horarios rotativos que pueden ser de mañana, tarde o noche– también exigen revisar la paritaria previa y un porcentaje de aumento para este año que esté al menos 5% por encima de la inflación estimada. La propuesta que hizo la parte empresaria es, hasta ahora, de 66% para el período julio 2021 - julio 2022. En el mismo período, la inflación oficial fue de 71%.

El conflicto escaló abruptamente la semana pasada. El Sutna tomó una oficina del Ministerio de Trabajo el miércoles –acción por la que el secretario general, Alejandro Crespo, tiene ahora una denuncia penal– y el sábado Bridgestone anunció la suspensión temporal de sus actividades en todo el país por el conflicto gremial.

Según explicó la empresa de capitales japoneses en un comunicado, para “proteger” a los integrantes de su equipo y “garantizar la integridad” de su propiedad , dado que el sindicato mantenía un bloqueo en la puerta de la planta, en Lavallol. La compañía aclaró que mientras la fábrica tenga sus actividades paralizadas “no se genera derecho a percibir remuneración” por parte de los trabajadores.

Horas más tarde se sumó a la medida Fate, de capitales nacionales y en manos de la familia Madanes Quintanilla, que apagó la caldera en su planta de San Fernando y también la italiana Pirelli, con sede productiva en Merlo. Este lunes llegó el impacto a las automotrices, que trabajan con stock muy acotado. “La situación no es igual para todas las automotrices. Hay algunas que están paradas y otras que tienen stock”, señalaron a elDiarioAR en la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa).

Según pudo saber este medio, en Ford ya se quedaron sin stock de neumáticos esta mañana. Sin embargo, no se suspendieron turnos, sino que los empleados deben ir a hacer mantenimiento u otras tareas. En Toyota, Stellantis (Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Citroen) y Renault tienen stock y siguen fabricando, pero solo pueden cubrir la semana en curso. Si las empresas proveedoras de cubiertas no reanudan la producción, deberán parar en algunas otras plantas también.

Si bien en las últimas horas se llegó a un punto límite, la provisión de neumáticos está enrarecida desde hace meses. Según el último panorama productivo de la Secretaría de Industria, la actividad de neumáticos cayó 16,7% interanual en julio por el conflicto gremial latente desde mayo.

Desde la Federación Argentina del Neumático, que nuclea a todos estos comercios, aseguraron que tienen stock solo para 15 días. En diálogo con TN, el presidente de la entidad, Horacio García, adelantó que prevén “problemas serios” si no se retoma la producción en las fábricas. “Al problema que se le genera a los empleados de las fábricas, también se suman nuestros empleados que son 180.000 a lo largo y ancho del país”, dijo.

La situación generó, en los últimos meses, también un aumento de contrabando. En solo tres meses la Aduana secuestró 4.557 neumáticos por un valor de US$320 millones, que intentaron entrar al país por distintos métodos como, por ejemplo, ocultos en granos, adentro de otras cubiertas, en encomiendas, en transporte de carga y también en pallets envueltos en polipropileno de color negro para disimular su contenido.

DT/MG