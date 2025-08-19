Milei suspendió por razones climáticas el acto que iba a encabezar este martes en Junín

El presidente Javier Milei suspendió por razones climáticas la asistencia que tenía prevista para mañana en la ciudad bonaerense de Junín, donde iba a encabezar un acto proselitista de La Libertad Avanza (LLA).

“A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín”, informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Y añadió que la decisión se debió a “la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 kilómetros por hora”.

Según el organismo de custodia del Presidente, “el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones”.

Con información de la agencia NA