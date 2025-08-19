Día Mundial de la Fotografía: ¿por qué se celebra el 19 de agosto?

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía en honor a la creación del daguerrotipo por Louis Daguerre. Esta técnica, presentada el 19 de agosto de 1839 en París, es vista como el primer método práctico de fotografía. El gobierno francés compró la patente del daguerrotipo y la liberó para uso global, marcando un hito en la democratización de la fotografía.

¿Por qué el 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía?

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía en honor a la presentación oficial del daguerrotipo por Louis Daguerre en 1839. Ese día, el gobierno francés declaró que la fotografía había sido inventada en París y decidió adquirir la patente del daguerrotipo, permitiendo su uso libre y global sin restricciones. Esta decisión fue crucial para la democratización de la fotografía, marcando un punto de inflexión en la historia de esta tecnología.

La elección de esta fecha reconoce el aporte de Daguerre y el compromiso de Francia con el avance del conocimiento y la creación compartida. Al liberar la patente, se fomentó la innovación en el campo de la fotografía y se facilitó que profesionales y aficionados de todo el mundo pudieran explorar y desarrollar nuevas técnicas fotográficas. En 2010, se estableció este día como una conmemoración oficial invitando a fotógrafos de todas partes a compartir su trabajo y celebrar el impacto perdurable de la fotografía en la sociedad.

¿Qué es el daguerrotipo?

El daguerrotipo es un proceso fotográfico pionero desarrollado por Louis Daguerre en 1839, basándose en los trabajos previos de Joseph Nicéphore Niépce. Este método consiste en capturar imágenes sobre una superficie de plata pulida que actúa como un espejo, donde la imagen se forma y queda fijada. La técnica utiliza bromuro de plata, aplicada sobre una base caliente de sal común, y la imagen es revelada con vapor de mercurio, lo que hace que desaparezca después de un tiempo. Daguerre innovó este método sumergiendo la plancha en una solución especial que permitía fijar la imagen permanentemente.

El daguerrotipo fue considerado revolucionario por la calidad y detalle de las imágenes que producía, siendo visto como “casi milagroso” por contemporáneos. A partir de su presentación oficial en la Academia de Ciencias de Francia, el daguerrotipo se difundió rápidamente por todo el mundo. Este invento no solo marcó el nacimiento de la fotografía práctica, sino que también facilitó futuras innovaciones en el campo, sentando las bases para las diversas técnicas fotográficas que seguirían.

¿Cuál fue la primera fotografía de la historia?

La primera fotografía de la historia es la “Vista desde la ventana en Le Gras”, tomada por Joseph Nicéphore Niépce en 1826. Esta imagen, capturada desde una ventana en la casa de Niépce en Saint-Loup-de-Varennes, Francia, requirió una exposición de aproximadamente 8 horas, lo que permitió que la luz del sol imprimiera la escena en una placa recubierta con betún de Judea, una sustancia fotosensible. Aunque la imagen resultante es borrosa y carece de detalles nítidos, representa el primer intento exitoso de fijar una imagen de forma permanente.

Sin embargo, la “Vista del Boulevard du Temple”, tomada por Louis Daguerre en 1838, es considerada la primera fotografía que logró capturar a personas en la escena. Esta fotografía, que requería una exposición de unos diez minutos, muestra las siluetas de un limpiabotas y su cliente en una calle parisina. Aunque no es la primera imagen capturada en absoluto, se destaca por ser la primera en incluir seres humanos, marcando un hito significativo en la evolución de la fotografía.

¿Quién fue Louis Daguerre?

Louis Daguerre fue un artista e innovador francés nacido el 18 de noviembre de 1787 en Cormeilles-en-Parisis. Se formó en arquitectura, diseño de teatro y pintura, y se destacó especialmente en la creación del diorama, un espectáculo visual que utilizaba juegos de luz para crear efectos de movimiento en grandes lienzos pintados. Su habilidad excepcional en ilusiones teatrales le permitió construir una sólida reputación en el ámbito artístico y técnico.

NB