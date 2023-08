Día Mundial de la Fotografía: seis documentales sobre grandes retratistas y reporteros gráficos para ver por streaming

El 19 de agosto de 1839 Francia anunció que había adquirido la patente del daguerrotipo, el sistema desarrollado por Louis Daguerre que consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. Esta revolucionaria técnica es el antecedente directo de la fotografía tal como se la conoce en la actualidad.

Aquel hito fue elegido para conmemorar el Día Mundial de la Fotografía. Una fecha tan especial sirve como excusa para celebrar la tarea de fotógrafas y fotógrafos destacados. A continuación, una selección de documentales sobre la vida y la obra de grandes artistas de la imagen que se pueden ver online y en distintas plataformas de streaming.

1. Foto Estudio Luisita, de Sol Miraglia y Hugo Manso. Un trabajo de observación y de gran cercanía con las protagonistas que eligió recuperar la figura de Luisa Escarria y de su hermana Chela, dos mujeres que emigraron a la Argentina a finales de los ‘50 y que montaron en su pequeño departamento en el corazón de la calle Corrientes un estudio fotográfico que llamaron Foto Estudio Luisita.

Primero enfocadas a la fotografía social y luego dedicadas a tomar imágens que terminarían en las marquesinas y en los programas de mano de las obras de teatro de la revista porteña, con el correr de los años el lugar se convirtió en un mito. Por allí pasaron, para ser inmortalizados por la cámara de Luisa –Chela luego se dedicaba a trabajar en el retoque manual de las imágenes– grandes íconos del espectáculo como las hermanas Ethel y Gogó Rojo y Mimí y Norma Pons; Tita Merello, Nélida Lobato, Nélida Roca, Amelia Vargas, Susana Giménez, Moria Casán, los cómicos Pepe Marrone, Alberto Olmedo y Jorge Porcel, o René Lavand, Atahualpa Yupanqui y Mariano Mores, entre muchísimos otros.

Foto Estudio Luisita se estrenó en 2018 y realizó un gran recorrido que incluyó un lanzamiento en el BAFICI y un paso por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde acompañó una muestra dedicada a las hermanas Escarria y al increíble archivo fotográfico que permaneció durante décadas oculto en su casa. El documental se puede ver ahora de manera gratuita desde Argentina en un ciclo de cine online organizado por la plataforma Lumiton a propósito del Día Mundial de la Fotografía. En esa selección, también hay una película dedicada a otra pionera de la fotografía en el país: Grete Stern.

Foto Estudio Luisita, con dirección de Sol Miraglia y Hugo Manso, se puede ver gratis desde Argentina en la plataforma Lumiton desde este enlace. Más sobre la historia de las hermanas Escarria, por acá.

2. Fotos, retratos de un país. Un ciclo producido por Canal Encuentro que tiene como intención contar la historia detrás de imágenes emblemáticas del periodismo gráfico argentino de los últimos 40 años. En cada entrega, con entrevistas a distintos fotógrafos y un repaso minucioso de las escenas que inmortalizaron con sus cámaras, el ciclo se sumerge en los archivos fotográficos y se acerca a distintos momentos desde imágenes que condensan simbólicamente mucho más que lo fotografiado.

Entre otros, hay programas dedicados, por ejemplo, a recuperar el trabajo de los reporteros gráficos que trabajaron sacando fotografías durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, como Enrique García Medina (se puede ver en este enlace). También está disponible un capítulo sobre la tragedia de Cromañón y otro que repasa el copamiento del cuartel de La Tablada, en 1989.

Varios capítulos del ciclo Fotos, retrato de un país, están disponibles en la página de Canal Encuentro para ver y descargar.

3. López, de Ulises Rosell. Con colores brillantes, escenas por momentos hilarantes y por momentos muy conmovedoras, lo primero que aparece al ver este documental es una simbiosis entre quien mira y quien se deja ver. Una suerte de cazador cazado: el hombre que suele atrapar escenas con su arte abarrotado de objetos absurdos, de personajes chillones, de patitos de goma, esta vez ocupa el centro y es observado por otro.

La película, con dirección del cineasta argentino Ulises Rosell, muestra la vida del fotógrafo y artista plástico Marcos López. Un retrato único que por un lado exhibe bastante de lo cotidiano de su protagonista (cuando lleva al veterinario a su perra, va al dentista o hace acupuntura) y, por otro, refleja en parte lo extraordinario (se lo ve trabajando, presentando su obra, reflexionando con su madre, pensando sobre la muerte de su padre y una mudanza familiar que le cambiará para siempre los esquemas).

Gracias a la proximidad con que está hecho el registro y una ternura que no cae en golpes de impacto, el efecto que produce López es hipnótico. Rosell, que ya se había destacado en un documental anterior como El etnógrafo (2012), logra capturar a un hombre reconocido por su talento en museos y galerías del mundo por su impronta en la fotografía latinoamericana al tiempo que abre las puertas a un universo que de alguna manera entra en crisis.

López, de Ulises Rosell, se puede ver gratis desde Argentina en Lumiton y también está disponible en el catálogo de Mubi.

4. Sergio Larraín, el instante eterno, de Sebastián Moreno. Este documental va tras los pasos q de uno de los artistas visuales más importantes en la historia de Chile: Sergio Larraín.

Considerado por los expertos como el mejor fotógrafo chileno, y una figura central de la fotografía latinoamericana luego de haber trabajado para grandes agencias mundiales del rubro, como Magnum, el largometraje repasa su vida, recorre buena parte de la trastienda de sus imágenes más destacadas y recupera, también, testimonios de quienes lo conocieron y lo veneran.

Sergio Larraín, el instante eterno está disponible en HBO Max.

5. Abstract: El arte del diseño. Capítulo: Platon. Considerado uno de los mejores retratistas del mundo, Platon Antoniou, conocido artísticamente como Platon, es un fotógrafo greco-británico que ha capturado con su cámara a numerosas figuras públicas para medios internacionales como Time, Vogue y The New Yorker. Líderes mundiales (un enorme arco que va de Vladimir Putin a Hugo Chávez, entre muchos otros) músicos, estrellas de Hollywood han caído rendidos a su particular mirada.

Platon es el protagonista de un capítulo destacado de la serie documental Abstract de Netflix, dedicada al diseño en sus diferentes formas. En este episodio –el séptimo de la primera temporada del ciclo, que se puede ver en la plataforma y también en YouTube–, el artista visual habla sobre su trabajo y también revela detalles del detrás de escena de algunas de sus sesiones más recordadas con grandes personalidades que posan para él en su estudio.

El capítulo de la serie Abstract dedicada a Platon se puede ver en Netflix y en YouTube.

6. Sombras de luz: La fotografía de Carlos Bosch, de Daniel Henríquez. “Para él la fotografía fue siempre una herramienta antes que una disciplina estética y así lo testimonia la colección de potentes imágenes que deja como legado, entre ellas su fotorreportaje a los falangistas en Madrid -entre los que se infiltró durante tres años para poder lograr su cometido-, el retrato de Julio Cortázar meses antes de su muerte o la foto del artista Salvador Dalí postrado en el hospital”, señaló la agencia Télam en 2020, cuando murió el fotógrafo y antropólogo argentino Carlos Bosch. Tenía entonces 75 años.

Poco antes, en 2018, fue estrenado el documental Sombras de luz, que lo tiene como protagonista. Según sus productores, se trata de “un diálogo sobre el valor de la fotografía y la creación artística en una era donde la imagen es un bien de mercado”. Alejado del fotoperiodismo y en medio de una crisis creativa, Bosch reflexiona en el largometraje sobre su tarea, sobre la memoria y el paso del tiempo.

Sombras de luz: La fotografía de Carlos Bosch, de Daniel Henríquez, está disponible en la plataforma gratuita CineAR Play y en Amazon Prime Video.

