La Justicia francesa investiga la muerte de un 'streamer' emitida en directo en redes tras horas de maltrato

La Justicia francesa abrióuna investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de Raphaël Graven, un streamer conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones. En la noche del domingo al lunes, y después de una grabación de casi 300 horas de violencia extrema, Graven, de 46 años y más conocido como Jean Pormanove, fallecía.

La Fiscalía de Niza confirmó dicha investigación para determinar las causas de la muerte de Graven, que en redes sociales contaba con más de medio millón de seguidores, y en cuyos vídeos se mostraban vejaciones y humillaciones de las que él era la víctima.

En las últimas imágenes de Graven se puede apreciar el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha después de horas de violencia ejercida por otros dos influencers. El vídeo fue divulgado por la plataforma 'Kick', lo que alertó a las autoridades, que aún debían practicar la autopsia al cadáver y realizar interrogatorios sobre el suceso.

“Su muerte y la violencia que sufrió son un horror absoluto”

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, indicó este martes que, más allá del procedimiento judicial, se pidió la intervención de Pharos, la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea y de la Arcom, la autoridad de regulación del sector.

En un mensaje en su cuenta de X, Chappaz subrayó que “la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto” y ha denunciado que “fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”.

Chappaz también dijo que se puso en contacto con 'Kick' porque “la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley” y advirtió que ese tipo de comportamientos “puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa”.

Se refería así al hecho de que se divulgaron imágenes en esa red en las se veía lo que parecía el cuerpo inanimado de este creador de contenidos mientras otros hombres trataban de despertarlo con gestos y expresiones teñidas de cierto desprecio. Estas imágenes fueron retiradas finalmente de la red.

Jean Pormanove, que tenía 46 años y contaba con unos 500.000 seguidores, había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones por parte de otros influencers.