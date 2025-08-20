Israel anuncia el comienzo de las primeras operaciones para tomar Ciudad de Gaza

Menos de dos semanas después de que el Gobierno de Israel aprobara el plan para ocupar toda Ciudad de Gaza y a pesar de las críticas a nivel nacional e internacional, el Ejército israelí anunció este miércoles que ha empezado la primera fase para tomar el control absoluto de la mayor urbe de la Franja.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, afirmó en una rueda de prensa que las tropas empezaron las primeras operaciones en el marco del plan para ocupar Ciudad de Gaza y vaciarla de sus habitantes, ya que es considerado el último bastión del grupo palestino Hamas.

“Profundizaremos el ataque contra Hamas en Ciudad de Gaza, un bastión gubernamental y militar de la organización terrorista”, aseguró Defrin, quien agregó que el movimiento Hama quedó reducido a “una guerilla golpeada y magullada”.

Según el portavoz, las tropas ya están ocupando las afueras de Ciudad de Gaza, contra las que han intensificado sus ataques terrestres en los pasados días, tal y como vienen informando fuentes palestinas. “No estamos esperando. Hemos comenzado las acciones preliminares y ya las tropas de las FDI controlan las afueras de Ciudad de Gaza”.

Defrin detalló que dos brigadas de las FDI están operando en el barrio de Al Zeitun, en los suburbios orientales de la urbe, donde han ido penetrando los tanques en los últimos días, según han relatado habitantes de la zona. “En el futuro próximo se unirán tropas adicionales a la operación”, aseguró.

El portavoz ha informado de que “las FDI advertirán a la población civil y les permitirán evacuar” lejos de “las zonas de combate activo”, pero de momento no existe un plan para la evacuación de cientos de miles de personas.

Muchos de los que residen en Ciudad de Gaza se encuentran en la parte occidental de la urbe, junto a la costa, después de que Israel ya les expulsara de algunos barrios orientales. Buena parte de los palestinos que se encuentran actualmente allí son desplazados de otras localidades, sobre todo del norte de la Franja, que fue vaciado y destruido por completo en los pasados meses.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en un comunicado que ordenó a las FDI “reducir los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y la derrota de Hamas”. Según medios de comunicación hebreos, el Ejército presentará al jefe del Gobierno sus planes para la toma de Ciudad de Gaza el jueves.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó la noche del martes los planes del Ejército para conquistar la ciudad, que incluyen la llamada a filas de decenas de miles de soldados en la reserva. Defrin ha dicho que el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha dado instrucciones para emitir a principios de septiembre 60.000 órdenes para los reservistas, además de 20.000 órdenes para reservistas que están actualmente sirviendo en las FDI.

“Nos preparamos para el envío de tropas adicionales en servicio activo, que formarán la base para la siguiente fase de las operaciones”, agregó el portavoz, haciendo hincapié en que el Ejército trata de equilibrar “la carga que recae sobre las tropas en servicio activo y las de reserva”.