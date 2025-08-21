Ruptura en el bloque libertario: Menem pierde a cuatro diputados del oficialismo

La noticia se dio a conocer minutos después de que el Gobierno sufriera una de las más grandes derrotas en la Cámara de Diputados desde que asumió Javier Milei. A través de un comunicado, los libertarios Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González anunciaron que abandonaban La Libertad Avanza y creaban su propio bloque: Coherencia.

Decidieron comunicarlo justo después de votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad: un tortazo intempestivo que daba cuenta que el Gobierno no solo había empezado a perder a los aliados por culpa de los cierres electorales, sino también a los propios. “Este espacio empieza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, anunció el flamante desprendimiento de LLA.

En el caso de Pagano y Arrieta, la ruptura no fue una sorpresa. Pagano está peleada con Martín Menem desde hace más de un año, y ya hace varias votaciones que no responde a la directivas del riojano o el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. La ruptura de hecho se dio cuando Karina Milei intervino para que no presidiera la comisión de Juicio Político, generando una vacancia que nunca se resolvió, por un lado, y la primera ruptura del bloque, por otro. Fue el motivo por el cual Oscar Zago, que había respaldado la designación de Pagano, terminó siendo desplazado de la presidencia del bloque.

Arrieta, mientras tanto, ya había sido expulsada del bloque el año pasado, luego de que se desatara el escándalo de la visita de los diputados libertarios al penal de Ezeiza a entrevistarse con genocidas como Alfredo Astiz. La diputada mendocina, que ya había sido apartada del armado provincial por los Menem, terminó denunciando penalmente a sus compañeros de bancada, buscando diferenciarse así del resto de los diputados que habían participado, como ella, de la comitiva.

El verdadero tortazo, sin embargo, fue el corrimiento de D’Alessandro, que venía jugando con el Gobierno y terminó furioso luego de que lo dejaran afuera del armado electoral en San Luis. El puntano será, a partir de ahora, el presidente del bloque y asegura, puertas adentro, que ninguno de ellos forma parte ya del Gobierno.

“Si llenan las listas de casta y corruptos nos vamos”, deslizaron desde el nuevo bloque, en donde ya se plantaron en plan de guerra con Milei. D’Alessandro y Pagano votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad -es decir, en contra del veto presidencial- y se preparaban para acompañar el aumento a las jubilaciones.

La ruptura es un mensaje directo contra Menem, quien ahora tendrá mayores dificultades para hacerse con el control de la Cámara de Diputados. Los diputados amagan con conformar un interbloque con Zago, presidente del MID, y crear así una gran bancada compuesta exclusivamente por los heridos del riojano.

