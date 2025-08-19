Calendario de eventos turísticos de la provincia de Buenos Aires del 21 al 28 de agosto

Azul llevará a cabo el Festival de la Trufa de Chillar; Luján, el Festival Pinta; Marcos Paz, la 2º Marcos Paz Vinos; Berazategui, el 36° Berazategui Jazz; Pila, realizará Pila Canta II; San Fernando, la 2º Feria del Libro Regional; Laprida, el 2° Desafío Aventura Salamone; y Saavedra, la visita guiada Descubrí La Trufa Negra en la localidad de Espartillar.

FIESTAS POPULARES

NECOCHEA (Quequén)

171º Aniversario de Quequén

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 22 y sábado 23, a las 15:00; y domingo 24, a las 15:30, en la plaza Hipolito Yrigoyen.

Descripción: Acto protocolar, desfile tradicional, emprendedores y carros gastronómicos, espectáculo “Un monstruo en la pantalla” y, todos los días a las 15:30, bandas locales y regionales, con la presentación de 18 Kilates y Los Chaza. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea y la Delegación de Quequén. Evento previsto para el 1º de agosto que debiera ser reprogramado por cuestiones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

CAPITÁN SARMIENTO (La Luisa)

10° Fiesta Provincial de la Pastafrola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 y domingo 24, desde las 11:00, en la localidad de La Luisa.

Descripción: Elección de la mejor pastafrola elaborada por panaderos locales, espectáculos musicales en vivo, artesanos, microemprendedores y gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/turismo_capitansarmiento/ - www.facebook.com/municipalidadcapitansarmiento

JUNÍN

Fiesta del Fortín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a las 14:00; y domingo 24, 10:30, en Fortín Tiburcio.

Descripción: Dos jornadas de música y tradición. El sábado comenzará con juego de riendas, apertura del patio de comidas y paseo de artesanos. A las 20:00, fogón criollo y baile en la Comisión de Fomento. Domingo, inicio del día con el desfile criollo, 12:30 gran almuerzo; a las 14:00 carrera de sortijas y juegos tradicionales. Desde las 14:30, shows en vivo con la presentación de artistas en el escenario mayor. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Fortín Tiburcio con el apoyo de la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/juninturismo/ - www.facebook.com/turismojunin

AZUL (Chillar)

Festival de la Trufa de Chillar

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde las 11:00, en distintos espacios físicos de la localidad.

Descripción: Comienza con una visita guiada a la trufera “La Esperanza”. Al mediodía, en el Salón Ateneo, Peña Trufera, cocina con trufas, charla sobre truficultura, cantina trufera, espectáculos y sorteos. Además, a partir de las 13:00, en la plaza San martín, patio gastronómico, feria de emprendedores, stands institucionales; concurso “Cocinando con trufa”, degustación a cargo de un jurado popular y espectáculos artísticos; demostración de perros truferos: caninos entrenados buscarán trufas bajo tierra y espectáculos artísticos. Entrada al Salón Ateneo y visita guiada: aranceladas. Actividades en la Plaza: gratuita. Organiza la Municipalidad de Azul.

Más información: www.facebook.com/municipiodeazul - www.facebook.com/azulesturismo - http://azuldigital.gob.ar - https://azuldigital.gob.ar/chillar-celebrara-el-festival-de-la-trufa-2025/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LUJÁN

Festival Pinta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, desde las 15:00, en el Parque San Martín.

Descripción: Música, arte, ferias y buena comida al aire libre. Bandas en vivo: Koino Yokan, Ghost Perros, Type Beat y Templo; food trucks y feria de la economía popular. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/juventudes.lujan/

MARCOS PAZ

2º Marcos Paz Vinos

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, de 19:00 a 23:00, en el Club Eventos, Balcarce 1770.

Descripción: Degustación de vinos de bodegas nacionales e internacionales, degustación de aperitivos, charlas informativas y asesoramiento a cargo de sommeliers. Entrada arancelada con cupos limitados. La entrada incluye la entrega de una copa de regalo y degustación libre de vinos. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/p/DMVlR1XhPIS/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz

EVENTOS CULTURALES

BERAZATEGUI

36° Berazategui Jazz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 22 y sábado 23, a las 20:30, en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau, calle 15 Nº 5675.

Descripción: Festival de jazz con la presentación, el día viernes, de Segundo Principio; Pellican Gypsy & Pop Quinteto. El sábado sobre el escenario estarán Neo Jazz Quintet y Mariana Iturri Quinteto. Entrada anticipada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ - www.facebook.com/CulturaBe - https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda

LUJÁN

Concierto del Árbol Solo: Albor de Primavera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a las 20:00, en el santuario de Luján.

Descripción: Cuarta temporada del ciclo de “Conciertos del Árbol Solo”, en esta ocasión se presentará la Agrupación Sinfónica de la Municipalidad de Morón, bajo la dirección de Pablo Bocchimuzzi. Próximo concierto: sábado 20 de septiembre. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

PILA

Pila Canta II

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a las 17:30, en el Cine Teatro Municipal.

Descripción: Presentación del Coro de Jóvenes y Adultos de la Municipalidad de Pila y la Schola Cantorum Argentina bajo la dirección de María Paz De Cicco. Además, actuará el Coro de las Infancias de la Escuela Anexa de la ciudad de La Plata, de la directora Camila María Beltramone, acompañado por el pianista Matías Daniel Pisarello. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila

Más información: www.instagram.com/munipila/ - www.facebook.com/partidodepila

CASTELLI

Concierto en La California

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 19:00, en La California,

Descripción: En el marco del mes aniversario de Castelli, concierto abierto y al aire libre, a cargo del Conservatorio de Música y reconocidos tenores. La California, una de las estancias más emblemáticas del lugar, fue recuperada por el ejecutivo municipal revalorizando así el patrimonio histórico de la región. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Castelli.

Más información: www.instagram.com/castelliciudad/ - www.facebook.com/castelli.crece?locale=es_LA

EVENTOS DEPORTIVOS

LAPRIDA

2° Desafío Aventura Salamone

Fecha,hora y lugar: Domingo 24, a las 11:00, desde el Club Atlético Lilan, en Juan XXIII y Mitre.

Descripción: Competencia que se disputa por caminos rurales del distrito en las categorías 3 kilómetros, 7 kilómetros, 15 kilómetros y 21 kilómetros. Premiación por categoría y distancias del 1° al 3°, y generales del 1° al 5°. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Laprida, a través de la Dirección de Deportes, junto al Club Atlético Lilan.

Más información: www.instagram.com/lapridadesafioaventura/- www.facebook.com/desafioaventuralaprida

LEZAMA

Duatlón Ciudad de Lezama

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 10:00, desde el Polideportivo de Lezama.

Descripción: Distancia sobre asfalto: 5, 30 y 2.5 kilómetros. Inscripciones vía WhatsApp al (2241) 462932. Actividad arancelada, cupos limitados (300 corredores). No se inscribe el día de la carrera. Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/duatlonlezama/ - www.facebook.com/profile.php?id=100092356725735&locale=es_LA

CHACABUCO

4° Fecha de Duatlón Provincial

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, de 08:00 a 15:00, en las instalaciones de la Agrupación Atlética.

Descripción: La ciudad será sede de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Duatlón Bonaerense, competencia que combina running y ciclismo. Distancias: 2,5 kilómetros running, 20 kilómetros MTB y 2,5 kilómetros running. Modalidad individual o en equipo. Actividad arancelada. Inscripción: (2364) 691355. Organiza la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/ - www.facebook.com/profile.php?id=100044452574732

DOLORES

Carrera Aniversario Pedro Gatti

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 11:00, desde Plaza Castelli.

Descripción: Esta carrera contará con un circuito callejero con distancias de 3 kilómetros participativa y 10 kilómetros competitiva. Inscripción gratuita. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/p/DKc6PjTOHDB/ - www.instagram.com/doloresmunicipalidad/ - www.facebook.com/doloresmunicipalidad

VISITAS GUIADAS

SAAVEDRA (Espartillar)

Descubrí La Trufa Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a las 10:00, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo.

Descripción: Búsqueda y recolección de trufas. Degustación de tres platos distintos. Actividad al aire libre. Llevar ropa abrigada y zapatillas para caminar cómodamente por el campo. Cupo limitado: 16 personas. Reservas al (11) 5965-7666 o info@trufasdelnuevomundo.com. Organiza el establecimiento Trufas del Nuevo Mundo con el acompañamiento del Municipio de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/descubri-la-trufa-negra/ -https://trufasdelnuevomundo.com/

LOBOS

Circuito Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a las 16:00, en el Museo Pago de Los Lobos, avenida Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - (2227) 500405

CHASCOMÚS

Visita Guiada Dramatizada

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 y domingo 24, a las 18:00, en la Vieja Estación Centro Cultural Municipal.

Descripción: La Vieja Estación de Chascomús se llenará de vida con actores, bailarines, cantantes y músicos que recrearán la fascinante historia del ferrocarril y su impacto en nuestra ciudad. Un viaje en el tiempo durante el cual se podrá conocer a los personajes que pasaron por sus andenes y descubrir cómo el tren transformó la ciudad, impulsando el turismo y el movimiento social y cultural. Actividad gratuita con inscripción previa en: https://acortar.link/DEZpnK Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/culturaabiertachascomus - www.facebook.com/chascomusculturaabierta

LOBOS

Circuito Patrimonio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250.

Descripción: Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país.Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - (2227) 500405

FERIAS Y EXPOSICIONES

CHIVILCOY

73º Expo Rural 2025

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, a partir de las 10:00, en el predio ubicado sobre Ruta nacional 5 KM 158,5.

Descripción: Exposición agrícola, ganadera, industrial y comercial de la ciudad. Charlas técnicas dirigidas a productores, rondas de negocios, espectáculos musicales y propuestas recreativas para todo público. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Rural de Chivilcoy con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy.

Más información: www.instagram.com/asocruralchivilcoy/ - www.facebook.com/rural.chivilcoy

SAN FERNANDO

2º Feria del Libro Regional

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, desde las 14:00, en el Paseo Cultural Otamendi.

Descripción: Exposición de stands, presentación de producciones, charlas y conversatorios, y actividades literarias. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Fernando. Programación: www.sanfernando.gob.ar/FeriaDelLibro

Más información: www.instagram.com/sanfermunicipio/ - www.facebook.com/SanFerMunicipio

ITUZAINGÓ

1º Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC)

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 y domingo 24, desde las 14:00, en la Plaza 20 de Febrero y el Centro Cultural Ituzaingó.

Descripción: Encuentro para desarrollar y potenciar la industria cultural local y regional. Actividades gratuitas para el público general: Feria de artesanos/as y emprendimientos culturales, feria gastronómica, conciertos al aire libre, muestras de artes visuales y audiovisuales, teatro, danza, desfiles de moda sustentable, actividades para las infancias. Para productores locales: charlas, conversatorios y clases magistrales con especialistas, muestras de procesos creativos (showcase, work-in-progress), rondas de comercialización con compradores estratégicos, espacios de networking y vinculación. FRICC OFF: propuestas escénicas y musicales en formato relajado al final de cada jornada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ituzaingó y el Consejo Federal de Inversiones.

Más información: www.miituzaingo.gov.ar/es - www.instagram.com/municipioituzaingo - www.facebook.com/municipalidadituzaingo?locale=es_LA

