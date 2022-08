Cristina Kirchner sobre el PRO: “No tenemos gente racional frente a nosotros”

Frente a casi una decena de diputados y senadores, Cristina Kirchner relató, en primera persona, lo que ocurrió la última semana en Recoleta, aportó detalles reservados de esos días y lanzó una advertencia que puso en alerta a todo el oficialismo: “No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente, me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros”.

Luego de un pedido de un grupo de diputados transmitido por Cecilia Moreau para ir a saludarla, al que luego se sumaron los senadores, pasadas las 5 de la tarde, la vicepresidenta primero escuchó a un algunos legisladores que oficiaron de voceros de sus bloques, y luego habló durante media hora.

“Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la ideología, de todo. Lo que no puede es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política”, sostuvo Cristina y aunque apuntó sus críticas a todo el dispositivo de Juntos por el Cambio (JxC), fue más enfática a la hora de cuestionar a Patricia Bullrich.

La precandidada del PRO, que por la tarde había protagonizado un cruce con Horacio Rodríguez Larreta, fue una mención recurrente en el discurso de la vice. “La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: ”12 años de gobierno, 12 años de condena“. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora”, dijo, sugerente y agregó: “Si lo pensás, por lo menos no lo escribas, pero decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena... repitió exactamente lo que dije yo”.

El planteo de la vice es que en JxC, pero sobre todo en el PRO, se está dirimiendo la interna a partir de qué postura pública expone cada sector respecto al manejo de la política. A Bullrich la vinculó, en paralelo, con la caída de Fernando De la Rúa en el 2001. “Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Yo era, reitero, senadora. Alfonsín, el presidente Alfonsín, era senador. Casualmente (había) un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi, que integraban los hijos del presidente”, recordó y apuntó hacia quien era, por entonces, ministra de Trabajo de la Alianza.

“Me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la presidenta del Pro. Se acuerdan. Fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime. Ese decreto de estado de sitio y todo lo que se desencadenó después: 39 muertos a lo largo y ancho del país entre el 19 y el 20 de diciembre”, aseguró y dijo que aquel recuerdo estuvo presente en su cabeza “todo ese día sábado, cuando veía las escenas y cuando, incomprensiblemente, comenzó a desatarse la represión”.

Sobre el final de su mensaje, llamó a “repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos”, y calificó a la Policía de la Ciudad como “una policía política” que “se ha apoderado de la seguridad de las calles”.

“Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos”.

Sobre Máximo

Luego de agradecer el apoyo de los legisladores, sostener que la marcha era con “alegría” y decirse “conmovida por la cantidad de mujeres mayores y jóvenes”, la vice contó una intimidad de esas horas referida a la agresión que sufrió su hijo Máximo Kirchner por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad cuando quiso ingresar al edificio de Recoleta.

“Cuando hablé esa noche (por el sábado) yo no sabía lo que había pasado con Máximo. Cuando llegó a casa, llegó a casa colorado. No me contó nada, nada. Seguramente si me hubiera contado porque… más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente pero yo no había visto esto. Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él”, contó

Y agregó: “Él es muy hermético. No habla ni una palabra de más ni una de menos. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día? ”Primero para que no digas… y segundo porque lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse. Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta“, relató la vice la conversación con su hijo diputado.

Antes de Cristina, hablaron los diputados Carlos Selva, Carolina Yutrovic, José Luis Gioja y Germán Martínez, mientras que por el bloque del Senado lo hicieron Silvia Sapag, Guillermo Snopek y José Mayans. La palabra última la tuvo la vicepresidente. Cada uno aportó una mirada: Gioja destacó la movilización del peronismo en todo el país, Snopek apuntó que Jujuy fue un ensayo donde se rompió la institucionalidad para luego aplicar lo mismo a nivel nacional, y Mayans volvió sobre la idea del endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri.

PI