Cúneo Libarona defendió la postulación de Lijo y negó que se busque la impunidad de Cristina Kirchner

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió este miércoles la nominación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y rechazó que sea parte de un eventual “pacto de impunidad” del gobierno de Javier Milei con la expresidenta Cristina Kirchner. “La prensa dice muchas veces pavadas”, aseguró el funcionario en un encuentro del Rotary Club, al referirse a las versiones que circularon en ese sentido tras la nominación del magistrado para ser miembro del alto tribunal.

“Hablar de pacto de impunidad y atarlo al nombramiento de Lijo no me parece fundado”, enfatizó Cúneo Libarona. Además, aseguró que no tiene relación con la exmandataria nacional como sugirió una versión periodística: “No la conozco, nunca fui al Congreso (a encontrarse con ella) y la vi una sola vez a 10 metros en el acto de asunción de Milei”.

Sostuvo que la gente le pide por la calle que meta presa, ante lo que señaló: “Yo no puedo meter presa a Cristina, esa es tarea de los jueces y fiscales”. El ministro defendió la nominación que hizo Javier Milei para la Corte Suprema y dijo que es “prerrogativa del Presidente” definir a un candidato.

Según relató ante los presentes en el almuerzo, “Lijo estaba desde diciembre junto a otras mujeres en carpeta” para ser nominado y cubrir la vacante que existe en el máximo tribunal. “¿Por qué Lijo? Yo lo conozco mucho a Lijo, porque de muy jovencito me atendía en mesa de entradas, después me lo encontré siendo juez federal y como juez federal siempre me llamó la atención varias cosas, primero el respeto y el cariño que le tenían todos sus pares, los secretarios lo admiran y todos los empleados lo quieren muchísimo”, destacó Cúneo Libarona.

En ese sentido, remarcó que “los fallos del doctor Lijo son adecuados” y la Cámara Federal “le confirma el 70 u 80 por ciento”. “Tiene sentido común, tiene lógica. Tiene las condiciones dadas para desarrollarse en este campo, aparte lo elige el Presidente, veremos qué pasa en el Senado”, expresó el ministro de Justicia.

