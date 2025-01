“Te van a dar un tiro, perro”: la amenaza de muerte que recibió el intendente de General Pueyrredón

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, denunció este lunes haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, aunque advirtió: “Nada va a impedir que siga atendiendo a los que no entienden que se terminó”.

Montenegro publicó en X una captura de un chat de Instagram enviado por un usuario identificado como Juan Ancaten, quien le escribió: “Te van a dar un tiro, perro, acordate. Estás advertido, bien muerto vas a estar”.

En otro mensaje, el usuario afirmó conocer el domicilio de su familia y añadió que estaba “hasta las pelotas”. El posteo concluía con una amenaza directa: “Cuidate, rata”.

Junto con los textos, Ancaten envió un video donde aparece con otros dos hombres, escuchando música y fumando marihuana. Sobre el final del video, dice: “Acá nos estamos preparando”.

En respuesta, Montenegro escribió: “Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza contra mi familia. Pero nada va a impedir que siga adelante contra quienes no entienden que esto terminó. Conmigo las amenazas no funcionan”.

MM