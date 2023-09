La declaración completa de Brenda Uliarte, acusada por el intento de asesinato a CFK

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga las actividades violentas de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, le pidió al tribunal oral que tiene asignado el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner la declaración de Brenda Uliarte, imputada y detenida por ese episodio.

“Solicítese al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número seis que remita una copia digital de la presentación escrita y/o declaración prestada recientemente por Brenda Elizabeth Uliarte en el marco de la causa nro. 2998/2022”, dispuso el magistrado.

La medida surgió después de que trascendiera que Uliarte “habría realizado manifestaciones vinculadas a Revolución Federal”.

Los abogados Yamil Castro Bianchi y Nicolás Rechanik, quienes representan al dirigente social y querellante Juan Grabois, habían pedido esa y otras medidas de prueba como consecuencia de las declaraciones de Uliarte.

Brenda Uliarte, ex pareja de Sabag Montiel (“durante un mes y medio”) y también detenida por el intento de asesinato, se despegó días atrás del ataque.

“Él (Sabag Montiel) siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado el país, pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre creí hasta el mismo día del hecho, que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme”, sostiene el documento.

Uliarte afirmó que el 1 de setiembre de 2022 ella intentó que Sabag Montiel desistiera del intento de homicidio pero él persistió y se la sacó de encima llamándola “cobarde”.

“Se hacía el malo con la gente, pero después no hacía nada con ellos, se la terminaba agarrando conmigo, por eso siempre pensé que esto era mentira, que era un chiste de él”, recordó, al tiempo que describió escenas de violencia física que dice haber sufrido por parte de su fugaz pareja.

“Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está detrás”, subrayó.

Sobre el vínculo con Revolución Federal, Uliarte sostuvo que se produjo a través de Sabag Montiel.

El texto de su declaración

“Quiero empezar contando mi relación con Nando (Fernando Sabag Montiel). Mucha gente dice que yo lo re conocía y no es así. Juntos en pareja estábamos hace re poco, de hecho antes de estar con él, en mayo, estuve con Eduardo Prestofelippo (El Presto), y yo estaba re enganchada con él, también estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando.

Si bien lo conozco hace más tiempo, la verdad es que empezamos a salir el último mes y medio, y en ese tiempo me di cuenta que él es una persona con muchos conflictos de personalidad, bipolar, sufrí varios hechos de violencia de género, una vez se zarpó después que discutimos, de hecho si revisan mi celular van a ver que hay fotos mías golpeada. Él tiene un buen discurso, y es muy manipulador.

Me enteré por mis abogados que escribió varias cosas y las presentó ante el tribunal, pero no sé por qué dice esas cosas, porque no fueron así. Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones, y encima es evidente que los copitos lo defienden, están de su lado, por los mensajes de Carrizo, yo creo que lo defiende por se lado. Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendían re bien.

Respecto a Morel no lo vi nunca personalmente. Estuve muy poco tiempo con Nando y todo lo que sé de ellos y de Revolución Federal es porque me lo contaba él.

Respecto a los mensajes con Agustina que figuran en la causa fueron sacados de contexto, a ella la conozco hace 9 años, del secundario, de la Juana Manso. Es más, Nando dice que los mensajes fueron manipulados y que era con él con quien hablaba, respecto al contacto que figura como «amor de mi vida» y esto es mentira. Yo tenía agendada a Agustina como «amor de mi vida» porque era una interna entre nosotras, que éramos muy amigas. Y respecto a las charlas sobre política, siempre hablábamos o mencionábamos situaciones del país, o mi desacuerdo con algunas políticas, o cómo me gustaría ver un país mejor y hacíamos chistes con políticos, entre ellos, Cristina, pero nunca tuve intenciones de hacerle daño, y nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así, de hecho todavía no lo creo.

Él siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado el país, pero eso lo dicen muchos argentinos, yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre creí hasta el mismo día del hecho que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme. Lo mismo con el arma, un día trajo un arma y me asusté, y al final era de juguete, solo lo hacía para intimidarme y que yo creyera que él podía hacer cualquier cosa, se hacía el malo con la gente pero después no hacía nada con ellos, se la terminaba agarrando conmigo, por eso siempre pensé que esto era mentira, que era un chiste de él. También es muy soberbio, y siempre hablaba como agrandándose, haciéndome sentir menos.

Los copitos quieren hacerme quedar a mí como que yo lo mandaba y es totalmente mentira, lo están cubriendo para que no se sepa la verdad de cómo era él y los contactos que él tenía. Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades él me contó que sí financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaban paraque vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí.

También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces.

Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y hacer quilombo. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado.

A Delfina Wagner la conocí en Crónica TV con la nota de los planes y después fui dos veces más, no la vi por afuera de eso, no éramos amigas, pero ella me mandó un mensaje de apoyo, creo que le caía bien yo, y porque ella vio que Fernando me manipulaba en Crónica TV, me decía qué tenía que decir, y si no lo hacía se enojaba delante de todos y me ninguneaba, ella se dio cuenta, sintió que él quería figurar y me decía lo que tenía que hacer, yo creo que estaba celoso de mí y de la atención que me daban. Yo creo que ella se solidarizó conmigo, por eso después me mandó el mensaje.

El día que pasó todo, ese día… Ese día Nando estuvo raro, era jueves. Estaba estudiando y estaba haciendo UBA XXI Medicina, el CBC. Cuando me mostró el arma, yo al principio pensé que era una réplica, ese día Fernando me apuntó con el arma y me decía «ahora si quiero te mato», ahí me dio miedo, si bien tuvo situaciones violentas conmigo, nunca me había apuntado, pero traté de tranquilizarme creyendo que no era de verdad, que seguro era una réplica, o no funcionaba y que quería hacerme tener miedo, pero de corazón, nunca pensé ni que era verdad ni que sería capaz de hacer algo así. En ese momento me empezó a amenazar, me dijo «vamos acompañame o te mato», no quería salir solo. En ese momento, yo lo miré y caminé hacia la puerta y salimos, fuimos al Abasto, él pasó a pagar unos tatuajes, y estaba nervioso, y después fuimos para Juncal, llegamos al acto y cuando vi que se acercaba lo agarré del brazo y le dije que no lo haga, que ya está la joda, que el chiste no era gracioso y que me estaba dando mucho miedo, me llamó cobarde. Yo lo quise agarrar del brazo de nuevo, me grita cobarde ya ahí, en ese momento, cuando me di cuenta que realmente lo iba a hacer, que iba derecho a Cristina, me fui a la esquina, estaba paralizada, pregunté si podía ir al baño porque empecé a sentirme mal, temblaba de miedo, y ahí pregunté a una chica cómo ir al Obelisco, y ahí llamé a mi primo Martín Uliarte, y me dice por teléfono lo que había pasado, que lo vio en la tele. Me fui al Obelisco, luego me tomé el 45 hasta Retiro y ahí me tomé el tren San Martin, me fui a la casa de mi ex, Lucas Ocampos. Estaba aterrorizada, con mucho miedo, sin saber qué hacer, y decidí quedarme ahí con él dos días sin contarle nada. Yo solamente llegué y me acosté.

Es muy difícil para mí estar pasando por esta situación, es la primera vez que estoy presa, es un infierno, nunca tuve un problema y me costó muchísimo poder hacer esta declaración, no confiaba en mi abogado anterior, Kollman, es más me pareció un desastre la defensa que hizo, por eso nunca me animé a hablar. Ahora me siento contenida y psicológicamente más estable. Espero que se sepa la verdad de todo, porque soy inocente de lo que me acusan“.

La respuesta de los apuntados por Uliarte

En el entorno del diputado del PRO Gerardo Milman creen que “el invento podría haber sido mayor” y que seguramente “Uliarte no se animó a mentir tanto”. Aseguran que se trata de un intento desesperado del kirchnerismo para intentar, nuevamente, vincular a Patricia Bullrich con el hecho. En redes sociales, el diputado Rodolfo Tailhade presentó los dichos de Uliarte como una rotunda confirmación de esos vínculos con el PRO y el empresario Nicolás Caputo. El ex candidato a presidente, el piquetero Juan Grabois, hizo lo mismo. En el entorno de Bullrich prefirieron el silencio: “No hay que darles prensa”.

La asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, se mostró compungida por una nueva acusación en su contra: “Están obsesionados conmigo”. Negó cualquier tipo de relación con Uliarte o Sabag Montiel y aseguró ser “víctima de otra operación de inteligencia del kirchnerismo”.

Los abogados de Agustina Díaz, la confidente de Uliarte que estuvo presa durante dos meses, tampoco creen en los dichos de la expareja de Sabag Montiel: “Es muy manipuladora, mentirosa, es cierto que Sabag le pegaba pero nunca me contó lo que dijo”.

Los referentes de Revolución Federal aseguraron que nunca conocieron a Sabag Montiel y que la vieron a Uliarte en un acto por una publicación de Facebook.

En el celular de Brenda Uliarte no se encontraron fotografías que acrediten la supuesta violencia de género ejercida por Sabag Montiel contra ella ni contactos con los involucrados.

En tanto, en Comodoro Py son muy cautos con esta última declaración de Uliarte: “Están tratando de embarrar la cancha y ganar tiempo”.

Con información de agencias.

IG