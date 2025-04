“Descorchamos champagne”: una fiesta de jóvenes libertarios celebró el fin del cepo y la nueva deuda con el FMI

“Mandril decime qué se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que, aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar…”. Santiago Oria toma un marcador azul y escribe sobre una pizarra blanca las primeras líneas de una canción que el propio cineasta oficial de Javier Milei compuso el viernes. Hacía pocos minutos el Gobierno había anunciado el nuevo desembolso del FMI y la liberación de las restricciones para la compra de dólares. El mismo día le envió la letra al Presidente. “Le encantó y me pidió que hoy la cantemos todos juntos”, dice Oria en medio de un estudio de televisión improvisado, con tres cámaras que apuntan directo a él y repleto de militantes libertarios. Es sábado nueve de la noche y en Chacabuco 974, en el barrio porteño de San Telmo, los jóvenes libertarios de la agrupación “Ministerio de Trolls” se reunieron para bailar y brindar por los nuevos “logros económicos”.

Nada importa esta noche –nada: ni una posible suba del dólar o devaluación del peso que provocaría más inflación, ni las nuevas exigencias económicas del Fondo que recaerían, otra vez, sobre los sectores más vulnerables–, cuando se cruza la puerta de un galpón imperceptible y se llega hasta una barra con tragos en honor al presidente. Un vaso de “Error del tipo 2” a base de Jim Bean, menta y almíbar no hace daño; pero dos “Moralmente superiores”, preparado con gin, Cinzano Rosso y Campari pueden causar efecto.

No habrá, esta noche, razones para dudar entre sus militantes. Para no creer. En el mercado. En un supuesto mesías que salvará a la Argentina. Al menos, esta noche. Al menos, hasta que Oria, vestido con una camisa blanca y pantalón beige, termine de escribir su canción en la pizarra y todo el estudio improvisado la cante: “En TN y La Nación yo escuche tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metés donde no te da el sol. Cómo doma este gobierno, por favor”.

Del mafioso Tommy Shelby a Toto Caputo

El cambio del flyer de la fiesta fue el sábado, mismo día que el evento y un día después de los anuncios económicos del Gobierno. Primero estuvo la imagen de Tommy Shelby, el personaje principal de la serie británica Peaky Blinders, figura utilizada para ilustrar el logo del “Ministerio de Trolls”, en esta ocasión copiada por los militantes para promocionar su propia fiesta “libertaria” en conmemoración a su primer aniversario de nacimiento.

La liberación del cepo modificó la imagen de la invitación a la fiesta: el mafioso Shelby fue reemplazado por el ministro de economía Luis “Toto” Caputo. “Descorchamos champagne en celebración de la salida del cepo”, explicaron los organizadores del evento en la nueva imagen. La agrupación fue creada por un joven militante de 23 años conocido en las redes como @maty191123 (con casi 12 mil seguidores en X), usuario que se creó por la fecha en la que Milei le ganó el balotaje a Sergio Massa.

La fiesta –impulsada por “La Legión”, otro grupo dentro del “Ministerio de Trolls” dedicado a organizar encuentros nocturnos “libertarios”– no solo invitaba a bailar y beber unos tragos, sino también a escuchar una conferencia entre el cineasta y documentalista del presidente y la periodista e integrante de La Libertad Avanza (LLA), Macarena Jimena Rodríguez. El tema del conversatorio: lo audiovisual en la “batalla cultural”. No duda en hablar sobre cómo vivió la Casa Rosada el anuncio por el cese del cepo: “Fue una fiesta. Hasta los kirchneristas festejaron”, revela Macarena. “Todas las medidas se celebran como un triunfo con Javier. Donde él pisa, siempre sale algo extraordinario”, agrega la comunicadora.

No es posible tener certezas de lo que nace tras la pisada del Presidente, pero, probablemente, en la suela de su zapato esté el bolsillo de gran parte de la sociedad golpeados por la inflación del 3,7% anunciada por el INDEC el viernes. El anuncio del fin del cepo y el acuerdo con el FMI le sirvió al Gobierno para tapar la mala noticia sobre la suba de precios.

“Nosotros somos fanáticos de las ideas de Javier, no lo hacemos porque nos pagan. Eso te marca una diferencia”, subraya Oría. Y dice sobre la importancia de la publicidad audiovisual en la “batalla cultural”: opina que el 99% de los partidos políticos “trabajan con publicistas mercenarios”. Él y Macarena son empleados del área de comunicación de Presidencia y Milei mismo Milei compartió en su Instagram la charla de este sábado. Oria fue designado como director de realización audiovisual de la Presidencia por el decreto 444/2024 publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de 2024. Macarena, por su parte, fue nombrada el pasado 11 de marzo como “coordinadora de activos digitales”, según una resolución de la secretaría de comunicación y medios.

“Nos suelen decir que los que andamos con el Presidente somos peligrosos”, retoma el cineasta: “Y es verdad. Somos peligrosos para la casta”.

Se abren preguntas al público. Un joven con un león de peluche en la mano levanta y lanza: “Todo nos está saliendo bien y eso me preocupa. ¿Cómo sabemos que no hay un peligro inminente viniendo hacia nosotros?

–No hay que tener miedo –contesta Oria.

–Es el mejor gobierno de la historia –agrega la periodista.

De tragos y timbas

Son las dos de la mañana, suena el trapero Duki y en la pista de baile del lugar, Santiago S. luce pensativo. Pidió expresamente no publicar su apellido, como el resto de los entrevistados. Es militante de la Comuna 12 por LLA y vino a la fiesta con un objetivo: reclutar fiscales de mesa para las elecciones porteñas del 18 de mayo. “Viene lento el tema”, confiesa.

Desde que son oficialistas, y ya no cuentan con el apoyo de Cambiemos como en las presidenciales y el ballotage 2023, los voluntarios para controlar los votos libertarios no abundan. “Nos falta ganar la militancia territorial”, apunta Santiago. A su lado, un joven de 22 años se suma a la conversación. Santiago intenta convencerlo para ser fiscal de su comuna.

–Por ahora no. Soy militante digital –le responde el joven. Santiago asiente con una mueca.

Del otro lado de la pista, Lucas S., de 26 años, mira las tazas a la venta que hay sobre una mesa. Todas tienen frases que se volvieron un clásico en el mundo libertario: “Me chupa la pija la opinión de los kukas”, por ejemplo, se agotó a la hora. “Es exactamente lo que voté”, es otra. También hay gorras con la abreviatura en inglés M.A.G.A (Make Argentina Great Again). Pero Lucas, bróker del mercado financiero, no compra nada. Ni siquiera con lo que ganó –según dice– gracias a un dato que le llegó el jueves, antes del anuncio del Gobierno, sobre el cepo cambiario. “Compré dólares al toque”, cuenta. “Aproveché el dato, esto es así”, justifica. El viernes, antes del anuncio del cepo, el Banco Central vendió U$S 400 millones, cifra que equivale al presupuesto anual del Conicet.

Luca tiene 23 años y vino a la fiesta vestido de mago. Tiene un mazo de cartas y entre el público invita a ganarle a “la magia financiera”. Es de Ituzaingó y, cuenta, sus padres son “ultra kukas”. “Un día llegué y les dije que era liberal libertario. Me lo respetan, pero sé que aún no me lo perdonan”, explica el joven mago, a quien le gustaría entrar en el Ejército.

“Me preocupa que nos vaya tan bien. Yo creo que algo puede venir y cagarnos todo”, anticipa Luca. “Estas fiestas están buenas, pero cada uno está en la suya”, describe. La entrada costaba $10.000. A este galpón llegaron no más de cien libertarios. En medio del trap, las tazas que hacen honor al Gordo Dan y los buzos del Ministerio de Trolls, Luca desafía, con guión político y entre bromas, su último truco de magia: “Si el Central puede mantener las reservas, yo puedo adivinar la carta que elegiste”.

FDL/MC