Una diputada dijo que es una “caradurez” que el PRO proponga Ficha Limpia con su jefe de bloque denunciado por corrupción

El caso de Cristian Ritondo sigue dando que hablar. En algunas ocasiones, como este miércoles, durante el debate en comisiones sobre el proyecto de ley de Ficha Limpia, su situación judicial del jefe del bloque PRO es parte obligada de los discuros de la oposición no alineada con Javier Milei, para golpear al paraoficialismo donde más le duele: la falta de transparencia de los actos de los funcionarios públicos.

Lo hizo la diputada Mónica Litza, que integra el bloque Unión por la Patria siendo miembro del Frente Renovador y, por lo tanto, responde políticamente a Sergio Massa. Fue en respuesta a la secretaria parlamentaria del bloque PRO, es decir la segunda autoridad después de Ritondo.

El miércoles, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara baja para debatir los nuevos proyectos de Ficha Limpia, que terminaron dictaminados y se votarán el jueves 13 en sesión, Lospennato dijo: “Casi todos los bloques políticos [acompañan], con la obvia excepción del kirchnerismo, que siempre se ha opuesto a la Ficha Limpia. [Pero] este no es un proyecto de un partido político, es un proyecto del gran amplio espectro republicano representado en esta casa del pueblo que es la Cámara de Diputados”.

De inmediato, Litza agarró el micrófono y empezó: “Nos tiene acostumbrados la diputada Lospennato a decir cosas que no son ciertas”. En este sentido, pidió que “dejen de repetir que el kirchnerismo no quiere Ficha Limpia, porque el bloque tiene un dictamen, la orden del día 11-44 del año 2019, así como la orden del día de noviembre del año pasado (cuando el proyecto quedó listo para debatirse en el recinto pero en dos intentos no se consiguió el quórum, en parte por la ausencia nada menos que del bloque La Libertad Avanza). Lamento que la diputada Lospennato, que dijo que recogieron muchas iniciativas de otros diputados, no haya recogido la iniciativa que nosotros proponíamos de ampliar delitos, incluyendo los delitos offshore”.

Entonces, Litza fue directamente al caso Ritondo: “En diciembre del año 2024, unos días después de que nosotros presentáramos el proyecto, salió toda la investigación a cargo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, donde se lo involucra y se lo denuncia al diputado Ritondo, que es el presidente del bloque al que pertenece la diputada Lospennato, en una maraña de controladoras y controlantes en guaridas fiscales muy oscuras, como por ejemplo las Virgenes Británicas o del estado de Delaware, que es uno de los más opacos de Estados Unidos de Norteamérica”.

En relación con la secretaria parlamentaria del bloque PRO, Litza dijo que “habló de ética y de moral la diputada Lospennato”, lo que a su criterio es “un gesto de mucha caradurez”, dado que es “precisamente ella” por Lospennato, la que va exponer en este día, “siendo parte de integrante de un bloque donde su presidente está denunciado por este tipo de acciones delictivas de evasión”. Para Litza, “es tan grave evadir y utilizar estas herramientas (por las sociedades offshore) como enriquecerse con el Estado”.

Cristian Ritondo está involucrado en un presunto caso de corrupción y como jefe del bloque PRO de la Cámara de Diputados tendrá que defender la semana próxima en sesión el proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado para impedirles a las personas que estuviesen condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción ser candidatos a un cargo público. Una posible paradoja de la que ya se han hecho abiertamente en el peronismo y que seguramente lo recordarán varios legisladores en el recinto, como ya lo hizo Litza en la reunión de comisiones de este miércoles. Fue un anticipo.

