Diputados de UP apoyaron a Natalia Zaracho ante las agresiones de la canciller Diana Mondino

Diputados y diputadas de Unión de por la Patria defendieron hoy a su compañera Natalia Zaracho de las agresiones que sufrió ayer por parte de la canciller Diana Mondino.

“Manifestamos nuestro ferviente repudio a los agravios de la canciller Diana Mondino sobre nuestra compañera de banca, la dirigente barrial elegida por el voto popular, Natalia Zaracho”, señalaron los legisladores a través de un comunicado en la red social X.

“Condenamos a la actual canciller, que reproduce incesantemente su mirada elitista, inequitativa y ordinaria, al tiempo que reivindicamos el enorme trabajo que lleva a diario Zaracho en la Honorable Cámara de Diputados, representando con su banca a los sectores más postergados de nuestra Argentina”, añadieron.

“Es un orgullo para nuestro bloque contar con una trabajadora de la economía popular oriunda de Villa Fiorito (Lomas de Zamora). Natalia Zaracho, más que nadie, está capacitada para legislar en materia de políticas de igualdad y ampliación de derechos a favor de los argentinos y las argentinas que más están padeciendo el brutal ajuste del gobierno de Milei. Les guste o no, es la voz de las grandes barriadas den Diputados”.

Mondino intervino en un cruce virtual de la diputada con un periodista. “El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislas sin tener secundario”, sostuvo la la titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

“Encima, como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente”, agregó.

A su vez, Zaracho respondió: “Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este gobierno hoy vuelve a implementar. Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos”, sostuvo.

“Les molesta que lleguemos al Congreso los que para ellos solo teníamos que subsistir. Llegamos para quedarnos, porque cuando las decisiones las toman los que no conocen la realidad ya sabemos cómo terminamos”, concluyó.

También el dirigente social y líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, a cuyo espacio pertenece Zaracho, defendió a la diputada.

“Señora horrible, usted tiene secundario, universitario, posgrado y no deja de ser una terraplanista diplomada que compara la homosexualidad con la pediculosis, promueve el mercado de órganos, firma decretos que benefician a su propio banco, es una macartista declarada, pero se arrastra por votos de izquierda y ahora demuestra un repugnante elitismo que habla más de su deficiente educación moral que de Nati”, escribió.

