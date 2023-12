Eduardo Menem, hermano del ex presidente: “Fue muy duro estabilizar en 1989 y seguramente lo será ahora”

El ex senador Eduardo Menem, hermano del ex presidente, comparó los desafíos económicos de la década del '90 con los que debe afrontar el presidente electo Javier Milei actualmente. “Fue muy duro estabilizar al país en 1989 y seguramente lo será ahora”, planteó en diálogo con Radio Rivadavia, tras evaluar los contextos en que ambos debieron asumir, marcados por altos niveles de inflación.

En línea con lo expuesto por el dirigente de La Libertad Avanza durante su campaña electoral, el ex legislador aseguró que este es un momento crítico para la Argentina y llamó a actuar con responsabilidad luego del 10 de diciembre. “Es un momento bisagra en la historia del país porque nunca habíamos llegado a un estado de situación tan crítica, tal vez en el '89. Pero es un momento peor porque se ha ido abriendo la grieta, lo que hace que mucha gente se aferre a ideologías. Espero que todos tomen consciencia de la gravedad de la situación que tenemos. Confío en el espíritu de todos, que no sea el de la decadencia y de los enfrentamientos”, expresó.

Según detalló en comunicación con Ignacio Ortelli para su programa “Si Pasa, pasa”, Eduardo Menem reveló que Milei le causó “una muy buena impresión” y que considera que presenta las “condiciones para ser presidente” porque se trata de un “hombre culto y estudioso”. Si bien no dejó de reconocer su falta de experiencia política, reivindicó al economista libertario. “En él veo un luchador que no le teme a los egos. Es una cualidad que se está necesitando”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el pequeño bloque legislativo con el que cuenta el presidente electo, Menem depositó su confianza en el apoyo de la ciudadanía y pidió a los gobernadores, diputados y senadores que acompañen las reformas que pretende impulsar Milei en el Congreso.

“Se puede discrepar, pero lo que hace a las medidas de fondo, creo que deberían acompañar desde el Parlamento, es un muestra de madurez política. Creo que deberían acompañarlo porque los gobernadores y la dirigencia sabe la difícil situación que estamos viviendo. Si no apoyan a lo que votó la gente, no van a cumplir con sus funciones. El que gana gobierna, el que no, colabora. Es un principio de la política. Espero que apoyen al que votó la gente”, argumentó.

En este marco, también celebró la designación de su hijo Martín Menem como presidente de la Cámara Baja, luego de varias semanas de debate respecto a la posibilidad de que Florencio Randazzo o Cristian Ritondo encabezaran el órgano. “Es un luchador, un buscador de consensos y acuerdos. Entiende la política para construir y no para crear conflicto sino para tratar de subsanar con el consenso”, dijo en referencia al sobrino del ex presidente.

ACM con información de agencias.