Alberto Fernández: "Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que si todavía el Gobierno "no cerró un acuerdo" con el FMI por el pago de la deuda es porque "no nos vamos a arrodillar". "Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", dijo Fernández, quien manifestó durante un acto por el 11 aniversario de la muerte de Néstor Kirchner sus deseos de que "los diarios le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a Argentina una deuda que no se podía pagar".

Un escenario colmado de figuras del Frente de Todos en el homenaje a Néstor Kirchner

Rodeado por gobernadores, ministros, candidatos y la primera plana del Frente de Todos, Fernández sostuvo que en Argentina "todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses", y calificó de "insólita" la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

En su discurso, reiteró que el país no cerrará un acuerdo con el FMI que "postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados".

Además resaltó la figura del exmandatario Néstor Kirchner, al definirlo como una "guía" y la "luz que todos seguimos", a la vez que ponderó el "significado" de su figura en la "historia argentina". "Hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente", recordó Fernández al encabezar el acto de homenaje al expresidente en la ciudad bonaerense de Morón.

El mandatario sostuvo que la situación actual del país "se parece" a la que había en el momento en que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en 2003, al afirmar que "en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el Gobierno de la Alianza había llevado adelante".

Del mismo modo, planteó Fernández, la administración del Frente de Todos encontró en 2019 una economía afectada por la "política neoliberal" que el expresidente Mauricio Macri "llevó adelante" durante su mandato.

En tanto, el Presidente aseguró que "nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído en ese pozo", y afirmó que el país sólo será "posible" como Nación "si ponemos en el escenario del desarrollo a todos" los ciudadanos.

"No pensamos en un país para pocos sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes", planteó el mandatario.

Frente a la militancia y tras interrumpir varias veces su discurso para pedir atención médica a personas afectadas por el calor, el Presidente habló de la inflación y afirmó: "Me preocupa más que a ustedes. No tiene otra explicación que la especulación".

"Acá no es una problema de emisión monetaria, la base monetaria crece mucho menos que la inflación. ¿Saben cuál es? la concentración de la producción, la fijación de los precios por pocos operadores y frente a eso hay que plantarse, porque esto así no puede seguir, porque no es justo", remarcó.

También se refirió a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otros dirigentes de la oposición sobre la inflación y señaló: "Ahora se han dado cuenta la barbaridad que dicen y empiezan a hablar de la concentración de la producción de alimentos".

