Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron la campaña con fuertes críticas a los medios y a la oposición

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron este jueves en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo. Con sendos discursos atravesados por las críticas a la ausencia de debate, al rol de los medios de comunicación y las críticas a la oposición, los líderes del oficialismo apoyaron públicamente a los candidatos de su espacio, en un acto en el que fueron los únicos oradores.

Alberto Fernández, desde Mar del Plata, pidió el voto junto a Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Saber más

El acto, en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, lo abrió la expresidenta, quien recordó la historia de Tecnópolis: "Este predio era un abandono total y en ocho meses lo hicimos. Acá también presentamos el plan Qunita, acá entregué la computadora numero 4 o 5 millones de Conectar Igualdad”, recordó.

De inmediato, la exmandataria reveló que “venía pensando en qué es gobernar. Gobernar es eso. Gobernar es hacer. Está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida. El ADN de hacer viene del peronismo, viene de lo que pensamos y viene de lo que hicimos toda la vida”, remarcó en el inicio de su discurso.

Para Cristina Fernández, la "vocación política es la de la trascendencia, por eso desde el Gobierno nacional se está construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas". Y apuntó: "Gobernamos así, gobernamos para todos. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho. Salimos a la cancha a hacer, a hacer lo que sabemos, cuidar a la gente y construir".

Asimismo, con respecto a la campaña de vacunación y a las críticas recibidas por partes de diferentes sectores, en relación a la demora en la llegada y la distribución de las dosis, la Vicepresidenta relató que "escuchaba a (Fernán) Quirós, que me cae muy bien, el ministro de Salud de la Ciudad, que decía que le llegaban las vacunas y enseguida vacunaban. Y nuestro país es enorme, y nosotros tenemos que explicar por qué se tarda más en llegar a algunos lugares. Acá, está todo cerca. En el país hay que dar explicaciones de todo. Recibimos 60 millones de vacunas. Uno de los países que más vacunó en el mundo", destacó.

Además, le dijo al Presidente: "Claro que acá hay dos modelos de país, como dijiste, Alberto", para apuntarle a la oposición y a los medios de comunicación por la falta de debate: "Esto más que un cierre de campaña, tiene que ser una apertura de debates en el país. Escuché en los medios que hubo una campaña muy mala, que no hay debates, que es muy pobre. Pero nuestros candidatos fueron a todos los canales de televisión. Es mentira que no hay nivel, el debate está achatado por ellos mismos, porque los de la oposición no pueden ir a ningún lado a explicar nada", aseveró.

En ese sentido, contó que su hijo "Máximo y Alberto se enojan porque miro TN. Ayer, prendí la tele y estaba el expresidente en su canal, La Nación+. La cuestión es que los dos periodistas que estaban lo escucharon decir que yo no lo dejaba gobernar. Y le preguntaron si los peronistas éramos golpistas y no los dejamos gobernar. Y dijo que sí... Y los periodistas no le repreguntan nada", se quejó y agregó: "Lo que me subleva es la mentira. Podés estar de acuerdo o no, pero no podés mentir. Dijo que éramos golpistas y no le repreguntaron nada".

Acto seguido, Cristina Fernández apuntó que en su espacio "nunca denunciamos ni andamos acusando, no es nuestra forma de hacer política, pero cuando se utiliza el Poder Judicial para perseguir opositores nos damos cuenta de lo que pasa en la República Argentina. En plena campaña electoral un diputado del Frente de Todos en Corrientes fue baleado en pleno acto. Imaginen si hubiera pasado en Formosa, lo que sería esto. A ellos no les preguntan nada. El periodismo debería sacarse las anteojeras políticas o las conveniencias económicas y decir la verdad. Entiendo que es la línea editorial y tienen que hacer lo que les digan, porque es laburo y eso lo respeto. Pero no me hablen de independencia. No maltraten más a los que son de otra ideología, por respeto al que está en su casa mirando", disparó.

En tanto, criticó la propuesta de la oposición de eliminar las indemnizaciones por despido y advirtió que para hacerlo "primero van a tener que reformar la Constitución, porque la protección contra el despido arbitrario esté en el artículo 14bis. Si querés eliminar las indemnizaciones por despido para que los empresarios ganen más plata, decilo; hay que debatir en serio, sin mentiras", afirmó la Vicepresidenta, en alusión a una iniciativa mencionada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en el último tramo de la campaña electoral con miras a las PASO del domingo.

En el cierre, la expresidenta aseguró que "en esta etapa que se viene, hay que discutir en serio qué modelo de país queremos y cada uno tiene que hacerse cargo. Deben desmontar esta estrategia para que todo parezca chato y dejar de hablar imbecilidades. Creo que tenemos que debatir en serio. Hoy la Argentina todavía está en pandemia, el mundo patas para arriba, le debemos 44 mil millones de dólares al FMI, tenemos que mejorar el salario... por eso el país necesita mucha responsabilidad institucional, de los que gobiernan, pero también de la oposición, de los medios, de los sindicatos, de los empresarios, porque un país no se salva solo y es la discusión que tenemos dar, de cara a la gente y de cara a la historia", concluyó.

El Presidente le apuntó a la oposición, los medios y la Justicia

Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró que el anterior gobierno "había terminado con la salud pública y a los 99 días de asumir debí reconstruir ese sistema de salud que estaba destruido para poder hacer frente a una pandemia que nadie esperaba".

En otro pasaje de su intervención, el mandatario sostuvo que el trabajo "no es un costo, es inversión social. Es lo que más dignifica al ser humano. A nosotros nada nos importa más que el trabajo. El capitalismo funciona si alguien invierte y arriesga y si otros ponen el trabajo. No es un problema de costos, el trabajo no cuesta, se asocia al capital, el trabajo es una inversión social que se suma al que invierte capital para generar desarrollo", agregó.

Fernández, al igual que la Vicepresidenta, también se refirió al rol de los comunicadores sociales. "En este país cada uno dice lo que se le da la gana, ningún medio es perseguido por lo que dice" y acto seguido, se metió con la Justicia: "Funciona como funciona, en este Gobierno no tenemos más espías al servicio de los jueces ni operadores judiciales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades. Los dueños de esas voluntades son los que consiguen medidas cautelares para que la Internet, la telefonía celular y la televisión por cable no se conviertan en servicio público", sentenció.

Para el Presidente, "el país en el que ellos gobernaban los dueños de medios opositores terminaron presos y las voces opositoras quedaron acalladas ¿Esa es la República de la que hablan? El otro día leí con asombro que un Juez justificaba que un empresario pagara coima por estado de necesidad. Estas cosas pasan en Argentina, lo escriben y lo firman. Espero que alguna vez el Consejo de la Magistratura lea esas cosas, los jueces deben ser probos y además deben saber derecho e impartir justicia", apuntó.

Además, consideró que las vacunas "las fuimos a buscar solos, las trajimos solitos. Fuimos a Rusia, a Oxford, a China, a Estados Unidos, donde hubiera vacunas. Nos dijeron de todo en ese momento. Mal que les pese tenemos un alto porcentaje de la Argentina vacunada, más del 80 por ciento de los mayores de 18 años al menos ya tienen una dosis. Que pongan las tapas que quieran, que gasten al tinta que quieran, mi obligación es con el pueblo, el resto me importa un bledo", concluyó.

El acto completo

IG