Horacio Rodríguez Larreta: “Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió los resultados de las urnas de este domingo y sostuvo que "los datos son contundentes: nosotros ganamos y ellos perdieron, por más de 8 puntos, en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en 13 provincias. Ganamos 5 senadores y estamos parejos en Diputados".

"Hubiera esperado que el Gobierno escuche, pero salen a festejar y eso me preocupa muchísimo, supone que no entendieron el resultado de la elección, o que no van a hacer alguna corrección.Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo", enfatizó este martes en rueda de prensa junto a la ministra Soledad Acuña en una escuela de Palermo, donde anunciaron que ya no será obligatorio el uso del tapabocas en niños de hasta tercer grado.

“El domingo ganaron todos los argentinos que expresaron que quieren un cambio y dijeron basta. Que quieren educación, trabajo, seguridad como prioridad, desarrollarse, que sus hijos vivan y progresen en la Argentina. En todas las provincias vimos esa esperanza”, sostuvo Larreta.

En la misma línea, reiteró su "preocupación" por la actitud del Gobierno ante la derrota: “Lo que me preocupa es que uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección. Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo. Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Desde los datos no hay mucho que discutir”.

Al ser cuestionado por la frase de Mauricio Macri sobre una "transición", expresó: “No hay ninguna transición, tenes un gobierno elegido hasta diciembre de 2023. Todavía no vimos los proyectos del Presidente. Todo se va a dar en el Congreso, que es donde corresponde”.

“Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota. Me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo, que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico", concluyó en referencia a la marcha por el Día de la Militancia.

