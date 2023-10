Barrionuevo rompió con Milei y le pidió que baje la candidatura

Luis Barrionuevo dejó atrás otro ismo: su mileismo duró 40 días. El gastronómico, que se había convertido en el primer sindicalista peronista que fue en busca de un acuerdo con Javier Milei, resolvió este miércoles tomar distancia del libertario, dejar de colaborar con sistema y recursos, y pedirle incluso que se baje del balotaje que está pautado para el 19 de noviembre donde debe competir contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

Barrionuevo se reunió ayer con su entorno más cercano y le anticipó la decisión. Invocó que no había sido consultado sobre el acuerdo de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que le parecía un error y que no podía compartir espacio político con el expresidente. En La Libertad Avanza (LLA) dicen que la relación estaba tensa desde antes y que Milei estaba disconforme con la contribución del gremialista. “Dijo que iba a aportar 150 mil o 200 mil fiscales y aportó, como mucho, 500 solo en Catamarca y en Santiago, y fiscalizó mal”, afirmó a elDiarioAR un dirigente libertario que está involucrado en el operativo de fiscalización.

En LLA daban por hecho que, tras el pacto con Macri, Barrionuevo se iría. “Mauricio y Patricia son sus enemigos. Sabíamos que iba a ocurrir”, confió una fuente libertaria. Ahora, de manera retroactiva, en LLA hay quejas por haber aceptado en su momento sumar al gastronómico. Milei lo aceptó, en su momento, como un gesto de poder. “Si viene Barrionuevo a apoyarme ¿qué le voy a decir, que no?”, le dijo a un colaborador que le plantó objeciones.

En la cuenta final, la alianza con el gastronómico fue todo pérdida: tuvo efectos nocivos para el votante anti casta, no le permitió sustancialmente mejorar el aparato y ahora deriva en una exposición pública que, de mínima, reinstala la idea de que Milei no llegará al balotaje. Así como, ahora, dicen que no arrimó los fiscales que prometió tampoco habría aportado, según una fuente libertaria, los recursos para la campaña. Fuentes sindicales detallan que antes de anunciarle a su entorno que rompería con Milei, Barrionuevo habló con empresarios que habían canalizado, a través suyo, fondos para el equipo de LLA.

“No puedo ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, señaló Barrionuevo a través de una carta que publicó este jueves al mediodía donde oficializó su decisión de romper su acuerdo con el libertario. Según el sindicalista, Bullrich “ensucia” la esencia de la propuesta de Milei y la desvirtúa. Cerca de Milei aseguran que no hubo conversación previa entre Barrionuevo y el candidato presidencial.

Hubo, sí, algunos pases de factura sobre la incorporación del gastronómico, cuyo ingreso al mundo LLA se atribuye a distintas fuentes. La mayoría señala a Carlos Kikuchi, operador mileísta que entra y sale, según el momento, en el primer anillo del candidato presidencial.

PI/MG