Javier Milei: “Si usted la juega de neutral, está apoyando a Massa y al kirchnerismo”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo esta noche que, rumbo al balotaje, “hay que tomar partido” porque “si usted la juega de neutral, lo que está haciendo es apoyar a (Sergio) Massa”. Lo hizo en una entrevista que concedió al programa A Dos Voces en una clara alusión a la decisión del radicalismo y Horacio Rodríguez Larreta de no apoyar a ninguno de los dos candidatos presidenciales en competencia.

Esta tarde, la Unión Cívica Radical (UCR) apuntó contra Patricia Bullrich por respaldar a Javier Milei en el último tramo de la contienda electoral. Su presidente, Gerardo Morales, la acusó de “irresponsable” por haber actuado de manera “inconsulta” y ratificó que su partido no apoyará al economista por sus reiterados dichos contra el expresidente Raúl Alfonsín.

Lejos de retractarse por tales declaraciones, este miércoles, Milei volvió a arremeter contra el “padre de la democracia argentina”: lo calificó como “padre de la hiperinflación” y afirmó que la administración radical fue uno de los peores gobiernos de la historia nacional.

Al igual que la UCR, la Coalición Cívica (CC-ARI), el partido GEN, Confianza Pública y dirigentes del ala moderada del PRO como María Eugenia Vidal también se distanciaron de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Luis Petri y optaron por mantener la neutralidad. Los gobernadores de Juntos por el Cambio también evitaron expresar definiciones de cara a la segunda vuelta.

Para el dirigente de La Libertad Avanza, esta postura implica ser cómplice del actual ministro de Economía y avalar la corrupción, la inflación y la pobreza que marcaron las sucesivas administraciones kirchneristas. “Si llegara a ser electo Sergio Massa presidente, que se hagan cargo de las consecuencias de no haber estado a la altura del desafío histórico”, afirmó el aspirante a la Casa Rosada para quien esta es una elección clave en la que se define el destino de los argentinos: “continuidad o cambio”.

“En un acto de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo, porque en el fondo lo que tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años”, aseguró Milei, quien, a su vez, aclaró que habría actuado de la misma manera si Juntos por el Cambio obtenía suficientes votos para competir contra Unión por la Patria en un balotaje.

Ambos dirigentes se abrazaron en los estudios del canal Todo Noticias, una clara muestra de que eligieron empezar de cero luego de una agresiva campaña para los comicios generales del pasado domingo.

“Ambos nos pedimos disculpas mutuamente por lo que pasó en la campaña, ambos lo hicimos de manera sincera y a raíz de eso aceptamos las disculpas de cada uno. A partir de ahí, hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos”, contó el economista ante la consulta de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

El líder de La Libertad Avanza se refirió al respaldo que tuvo por parte de la excandidata presidencial de JxC y que generó una fractura en el partido.

A pesar de los “excesos” cometidos en los últimos meses, que la ex ministra de Seguridad apoyara su candidatura constituye, para Milei, un acto de “honestidad intelectual” y “valentía”. En este marco, recordó que hace tiempo le había propuesto a la presidente del PRO aliarse para los comicios del pasado 22 de octubre, por lo que el flamante acercamiento no deriva del temor a un eventual gobierno massista. “No nos juntamos por el miedo a Massa. No necesitamos tenerle miedo porque somos mayoría los que queremos el cambio. Somos más del 50% de los argentinos los que queremos el cambio. Ganábamos en primera vuelta por escándalo”, explicó.

Además, confirmó que esta alianza no implica modificar su programa político. “Yo no tengo que bajar ninguna de las banderas. Cuando yo miro la agenda, ¿cuánto cree que coincidimos? 90%. Después tenemos diferencias en el margen, yo creo que el Banco Central no debe existir porque considero que es una estafa, no hay forma de que pueda actuar bien. Cada vez que intentamos que sea independiente se lo llevaron puesto”, detalló.

El candidato a presidente también se mostró dispuesto a recibir a otros dirigentes de la coalición opositora que desearan sumarse a sus filas. “Hay muchísima gente que ha tenido un rol destacado en el gobierno de Juntos por el Cambio y que me parece gente sumamente valiosa que nosotros estaríamos dispuestos a sumar en caso de que ellos quisieran volver a intentarlo”, concluyó.

Patricia Bullrich: “El país necesita un cambio profundo de matriz económica, social y de progreso”

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio argumentó que su decisión de acompañar la candidatura de Javier Milei responde a una necesidad de priorizar el cambio que le urge a la Argentina.

“Ellos sacaron 30 puntos y nosotros sacamos 24. Nosotros lo que hicimos fue poner el objetivo fundamental que creemos que el país necesita, que es que haya un cambio profundo, que este cambio sea un cambio de matriz económica, social, de nivel de vida, de progreso en la Argentina. Por eso, elegimos estar con aquellos que fueron parte del cambio que más votos sacaron”, justificó.

“La representatividad me la dio la gente, y a Luis Petri también. Con esa representación nosotros tomamos, en el marco de la libertad de acción que cada uno tiene, una decisión de no al continuismo, no al kirchnerismo, no a lo que representa el modelo corporativo, populista de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández”, agregó.

Esta mañana, la presidenta del PRO, junto a su compañero de fórmula, ofreció una conferencia de prensa donde ratificó públicamente su apoyo a la candidatura de Javier Milei. Ya había dado indicios de su posicionamiento rumbo al balotaje el domingo por la noche, cuando desde el búnker de Juntos por el Cambio, se negó a felicitar a Sergio Massa por haberse consagrado como el postulante más elegido.

