Qué apoyos explícitos van cosechando hasta ahora Massa y Milei para el balotaje

A tan sólo horas de que se confirmó que Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en el balotaje del 19 de noviembre, empezó el desfile de apoyos a uno y a otro de parte de dirigentes de espacios que quedaron afuera de esa competencia; principalmente, de Juntos por el Cambio. Y también empezó el coqueteo de los propios candidatos para conquistar respaldos.

Mientras el candidato de Unión por la Patria habla de moderación, integración y valores constitucionales y republicanos en un intento de conquistar a radicales, referentes de la izquierda e indecisos del centro, el de La Libertad Avanza lo intenta todo. Dijo que está dispuesto a hacer tábula rasa, que no es momento de perder tiempo en viejas rencillas y que en su gabinete habrá lugar para los mejores en cada área. Por ejemplo, le ofrecerían Seguridad a Patricia Bullrich y Capital Humano al Frente de Izquierda, según expresó el libertario en declaraciones radiales durante los últimos dos días.

De afuera escuchan y empiezan a aparecer posiciones. Algunos más moderados, otros determinantes como el exdiputado radical Facundo Suárez Lastra que la misma noche de la elección, apenas conocido el resultado, lanzó en la red social X: “No cuenten conmigo para votar a Milei. Como dijo Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata”. Su actitud se leyó para algunos analistas como la de alguien que apoyó abiertamente a Sergio Massa. Sin embargo, el lunes por la mañana, en una entrevista en Radio Rivadavia con el periodista Marcelo Longobardi, dijo: “En este caso y personalmente, soy partidario del voto en blanco. No creo que vayan a llamar a eso desde Juntos por el Cambio sino a la libertad de acción que va a fortalecer la fuerza”.

Suárez Lastra no titubeó al describir a los candidatos a suceder a Alberto Fernández. Al hablar de Milei aseguró que el libertario y su espacio representan “una derecha fanática, agresiva y autoritaria” en tanto consideró que “la convocatoria de Massa es un abrazo del oso que debe ser rechazo por el radicalismo que debe tener vocación de discutir adentro de Juntos por el Cambio las políticas que al Congreso lleve el que gane la elección y discutiremos ley por ley. Acompañaremos algunas cosas y rectificaremos con nuestro poder”.

No cuenten conmigo para votar a Milei, Como dijo Hipolito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata. — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) 23 de octubre de 2023

En cambio, Federico Storani, otro histórico dirigente radical, planteó abiertamente su apoyo a Sergio Massa. En una entrevista con el canal de noticias C5N reconoció: “No tengo ninguna duda que vamos a votar muchos por la única opción democrática que quedó en el balotaje”, haciendo referencia a Unión por la Patria, y definió a La Libertad Avanza como una propuesta “autoritaria” y a Javier Milei como a “un fascista”. “Nosotros no debemos hacerle la concesión de decirle que es un liberal o libertario, en realidad el responde a una internacional que se expresa como una nueva derecha en todo el mundo”, señaló.

La Coalición Cívica-ARI dijo que “no es con Massa ni con Milei”, pero no llamó a votar en blanco sino que dijeron que sus votantes pueden hacer lo que quieran. A través de un comunicado expresaron: “Hemos luchado toda la vida por el contrato moral, por el contrato republicano y contra la corrupción que llevó a este país a su mayor decadencia. Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia no es ni con Massa, ni con Milei”, señala la nota.

En este marco, el fundador de Cambiemos y exsenador de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz expresó que ese partido “debe asumir una posición de neutralidad” a nivel institucional y dar “libertad de acción” a los dirigentes.

En las antípodas de esta posición, Cristian Ritondo, quien encabezó la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich, anunció este jueves vía redes sociales su voluntad de respaldar a Javier Milei rumbo al balotaje. “Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”, indicó en clara alusión a la consigna que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri había erigido en campaña.

Desde el 2003 formo parte del @proargentina y acompaño a @mauriciomacri en la decisión de cambiar el país. Hoy soy primer diputado electo por la lista que lideró @PatoBullrich. Por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 26 de octubre de 2023

En los últimos días también apareció Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, exministro de Energía de Mauricio Macri y ex precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. “No es tiempo de tibios”, escribió en X y así anunció: “Voy a apoyar a Javier Milei, porque es libertad o delincuencia”.

NO ES TIEMPO DE TIBIOS

Voy a apoyar a Javier Milei, xq es Libertad o Delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad y la honestidad: en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa Vialidad hasta Chocolate. Caiga quien caiga👇 pic.twitter.com/nPdvMhGge0 — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) 24 de octubre de 2023

El mismo día de la elección, como Iguacel, el diputado del PRO Francisco Sánchez también salió a apoyar a Javier Milei. “Lamento mucho que Patricia Bullrich no sea la próxima presidente de Argentina. Los análisis quedan para después, ahora lo único importante es desterrar para siempre al kirchnerismo. Por eso, desde ahora voy a trabajar sin condiciones ni especulación alguna por Javier Milei presidente”, posteó.

Lamento mucho que @PatoBullrich no sea la próxima presidente de Argentina. Los análisis quedan para después, ahora lo único importante es desterrar para siempre al kirchnerismo. Por eso, desde ahora voy a trabajar sin condiciones ni especulación alguna por @JMilei presidente. — Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) 23 de octubre de 2023

Federico Angelini, vicepresidente del PRO, anticipó que por estos días se reunirán con referentes del partido y aseguró que el frente “no se va a romper” aunque “puede haber distintas visiones”. En cuanto a su postura personal, agregó: “Yo defiendo las ideas liberales desde que me involucré en política”.

Pero estas no son las únicas posturas en el PRO. También hay abstencionistas, como el caso de la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaflia que, en diálogo con radio Universidad, de Santa Fe, no descartó el voto en blanco como opción para muchos y opinó: “No le diría a la gente lo que tiene que votar”. Y consideró: “Cada uno de los que votamos otra cosa, que somos ese 25% que votó a Patricia, va a reflexionar consigo mismo, con su familia, con su empresa, con su comercio, sobre cuál es la mejor opción para la Argentina. Probablemente no tengamos las coincidencias que necesitamos, porque no es tan fácil ponerle un nombre, y probablemente un partido elija una cosa, otro otra, individualmente algunas personas elijan a alguien, otros a otro”.

Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apareció este martes en el programa de Eduardo Feinmann, en LN+, sentado junto a Javier Milei. Como si la imagen no fuera suficiente, arrojó: “Tengo una posición personal que es que voy a acompañar a Javier. Propongo votarlo porque durante ocho años me pasé combatiendo al kirchnerismo” y “la propuesta de Massa es con el kirchnerismo”.

Este jueves, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli, también decidió apoyar al postulante libertario en tanto “jamás podría acompañar una propuesta kirchnerista y Massa es el kirchnerismo”. “Lo vemos todos los días con las medidas que llevan adelante: control de precios, plan platita, excesivas cargas impositivas, extorsión, mafia y emisión monetaria desmedida. Por eso, en lo personal, voy a acompañar con mi voto a Javier Milei”, informó en redes sociales.

El legislador entrerriano aclaró, sin embargo, que su respaldo no implica que en Congreso vaya a integrar un bloque conjunto con La Libertad Avanza y que, desde Juntos por el Cambio, continuará defendiendo los principios y valores de quienes lo eligieron. “Vamos a acompañar los proyectos que vayan en ese sentido y vamos a oponernos a todos aquellos que atenten contra los sectores productivos, la educación o la salud pública, el fortalecimiento de las instituciones, la libertad de expresión, el federalismo y la división de poderes”, especificó.

Me decidí a participar en política producto de la soberbia y los atropellos de los Kirchner. Jamás podría acompañar una propuesta kirchnerista y Massa es el kirchnerismo. — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) 26 de octubre de 2023

En la misma línea, Guido Sandleris, profesor universitario y ex presidente del Banco Central (BCRA) entre 2018 y 2019, hizo público su apoyo al economista libertario y actual diputado nacional. Según escribió en X, no está al tanto de ningún tipo de acuerdo o labor económica conjunta entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, pero que personalmente se inclinará por Milei el 19 de noviembre. “De cada al balotaje, cada uno es dueño de su voto y, en línea con eso, en el PRO se acordó la libertad de acción. En mi caso, mi apoyo va a ser a Javier Milei”, señaló.

Y agregó: “No me gustan muchas de las propuestas de Milei como tampoco me gustan muchas de las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que parece estar mostrando señales de moderación”.

Quiero aclarar que:

1) No participé de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos.

2) Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.



Más allá de esto, y de cara al ballotage, cada uno es dueño de… — Guido Sandleris (@gsandleris) 26 de octubre de 2023

Massa también tiene sus adherentes, uno de ellos es Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y precandidato presidencial por Principios y Valores en estas elecciones. Moreno, que no superó el 1,5% requerido por ley para competir en octubre, salió a respaldar al actual ministro de Hacienda. “Yo voté al oficialismo menos a presidente, o sea a Massa para presidente voté en blanco. Pero ya dije públicamente que esta vez lo vamos a acompañar a Massa, así como dije que íbamos a votar en blanco. Ahora lo voy a votar. Y después depende del plan económico que vaya a hacer”, dijo en una entrevista a Urbana Play.

Voy a votar a Massa pic.twitter.com/pstjiFdk7j — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) 24 de octubre de 2023

En esta línea se expresó la vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, María Luisa Storani, que señaló que “es muy probable” que el radicalismo decida apoyar al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aunque aclaró que será “desde un rol siempre de oposición”.

Por su parte, Mauro Del Barrio, ex presidente de la Subcomisión Pyme de la Convención Nacional de la UCR, sostuvo que la elección en segunda instancia “no se debe considerar por medio de partidos o personas. Se debe entender que de un lado está una propuesta que descree de la democracia, que ve al ser humano como objeto o bien de intercambio, es decir que adquiere más valor el dinero que el ser humano, que se plantea una libertad mercantilista, que descompone el tejido social y medioambiental, entre otros retrocesos en la construcción de la vida social. En esta elección se elige si se opta por una sociedad cooperativa o competitiva al extremo. Como radicales el voto es con Massa”, afirmó.

Pablo Avelluto, exministro de Cultura, habló con LN+ y afirmó: “Por ahora no tengo tomada una decisión, todavía faltan semanas y habrá que ver cómo se desenvuelve la campaña. Tengo claro qué no voy a votar, y es Massa o en blanco”. Para el periodista, lo que le sucede a él “le pasa a mucha gente del PRO”. Además, dijo que el partido “viene cometiendo muchos errores” y criticó a Patricia Bullrich. “Nosotros perdimos la elección por paliza: 3 de cada 4 argentinos no aceptaron nuestra propuesta y la rechazaron. No saludar a los ganadores, que es una práctica democrática me parece un error. Tampoco es democrático asumir la conducción del partido después de semejante derrota”, dijo.

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Macri es contundente: Milei NO. Critica duramente a Patricia Bullrich y al PRO. Considera que se cometieron muchos errores. Uno puntual: Poner en foco el combate contra el kirchnerismo. pic.twitter.com/71u7EJ8DGg — Lisandro Leoni (@LisandroLeoni) 25 de octubre de 2023

La palabra de Ricardo Alfonsín

En tanto, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, “pone en riesgo la convivencia democrática”, a la vez que es poco serio que quiera que Patricia Bullrich forme parte de su Gobierno, en caso de ser electo.

“El partido espero que se manifiesta a favor de (Sergio) Massa porque no exagero al decir que Milei pone en riesgo la convivencia democrática. La historia nos demuestra que los totalitarismos más duros empezaron con violencias verbales”, expresó.

Además, señaló: “Lo preocupante es que existan personas irascibles que les cuesta controlar sus emociones, que sean violentas y que rechazan el diálogo como sistema, lo que es incómodo para los amigos, pero si así es alguien que quiere ser Presidente es para que nos preocupemos y mucho sino nos vamos a dar cuenta tarde”.

“Evitemos que caiga el misil que representa el candidato de La Libertad Avanza para nuestro país”, aseveró Alfonsín, mientras que luego opinó acerca de las versiones que indican que el PRO le daría su apoyo a Milei.

“Las barbaridades que ha dicho de Bullrich que formó parte de las a organizaciones armadas, incluso, bombas en jardines de infantes y eso es un disparate. Es poco serio que quiera que ella forme parte del Gobierno y, a los pocos serios, mejor perderlos que encontrarlos”, expresó.

En tanto, añadió: “Ojalá, que no nos toque nunca que nos gobierne alguien con esas características. A mí me da vergüenza, los españoles me preguntan si las cosas que dice son ciertas, si habla con sus hijos de 4 patas, parecemos un país bananero”.

“Puedo entender que una persona que sufra mucho, que no puede alimentar a sus hijos, que no tenga trabajo, pueda votar a Milei, ¿Pero empresarios reconocidos que acompañen a Milei?”, culminó.

La izquierda no va “ni a la esquina con Milei”

El legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, aseguró en las últimas horas que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto de sumar dirigentes del FIT ante un eventual gobierno libertario es un “completo absurdo” y afirmó que su espacio “no va ni a la esquina” con el dirigente liberal.

“Es un completo absurdo y un despropósito. Nosotros no vamos a aceptar de Milei ni un vaso de agua. No vamos ni a la esquina con él”, sentenció Solano en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

En esa línea, el dirigente del Partido Obrero aseguró que la iniciativa respecto de sumar dirigentes de izquierda al ministerio de Capital Humano en un eventual gobierno del libertario es una muestra de “desesperación” por parte del frente que encabeza Milei.

“Alguien que llamó hace poco tiempo a aplastar a la izquierda, que amenazaba con meternos a todos presos y decía que nosotros somos estéticamente inferiores, ahora aparece con propuestas de este tipo solamente con un interés de revertir una derrota electoral”, sostuvo Solano.

En este sentido, afirmó que es una “maniobra” que coloca al espacio de Milei en un cuadro de debilidad. “Cuando uno hace una maniobra de este tipo algo no funciona”, señaló.

Por otra parte, el referente de izquierda contó que van a discutir en los organismos colectivos que tiene el espacio la posición que tomarán de cara al balotaje. “Está convocada una conferencia para el sábado 4 de noviembre y antes algunas reuniones”, adelantó.

“Nosotros no apoyamos a ninguno de los dos candidatos. La actitud práctica del voto vamos a discutirla en los próximos días”, concluyó Solano.

El postulante de LLA había realizado declaraciones radiales donde anticipó que le ofrecería formar parte del ministerio de Capital Humano a dirigentes de izquierda en caso de llegar a la Casa Rosada.

“Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. En algunos aspectos de las áreas que entran en Capital Humano las personas que más saben son de izquierda. ¿Y qué creés que hicimos con Sandra? Los llamamos igual. No nos importa”, reveló Milei.

¿Adónde irá el 6,8% que sacó Schiaretti?

Aunque desde el espacio del candidato cordobés por Hacemos por Nuestro País nadie se expresó oficialmente, allegados a él dijeron que “ya se expresó” y dijo “lo que tenía que decir” y todo indicaría que lo que hará es dejar a su electorado en “libertad de acción”.

Desde el principio la búsqueda de Schiaretti estuvo puesta en la construcción de un país federal, con perfil productivo y capaz de integrar “al que piensa coherente”. Esto respalda el silencio del candidato que no sugeriría a quién votar el 19 de noviembre.

Juan Schiaretti, gobernador saliente de Córdoba, logró una gran elección en la que cosechó poco más de 1.800.000 votos, número que duplicó el obtenido por su espacio en las PASO. Esto lo perfiló como un personaje seductor para el massismo y el mileismo que aspiran a conquistar su electorado.

Sanz pidió “neutralidad” para el balotaje y advirtió al PRO si optan por Milei

El dirigente radical Ernesto Sanz pidió neutralidad de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y dejó una seria advertencia a los referentes del PRO, mientras debaten si van a apoyar al candidato de La Libertad Avanza.

“Si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común”, aseveró el ex senador, uno de los fundadores de la coalición opositora.

En declaraciones radiales, Sanz no se alineó a otros dirigentes de la UCR como la vicepresidenta del partido, María Luis Storani, que convocó a votar a Unión por la Patria. “Como radical, tengo tantas razones de peso para no estar con Milei como para no estar con (Sergio) Massa”, consideró.

Y agregó: “Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente”.

Respecto a la reunión del Comité Nacional convocada por Gerardo Morales para este miércoles, aseguró: “Hoy es un día especial, hoy resuelve colectivamente el futuro (del espacio)”.

Radicales autoconvocados del Norte Grande se pronunciaron en favor de Massa

Los radicales autoconvocados del Norte Grande se pronunciaron en favor de la candidatura presidencial de Sergio Massa (UP) de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo y aseguraron que “no” van a aceptar “ninguna directiva de ningún órgano partidario a nivel provincial o nacional que tenga la osadía de acompañar” al candidato presidencial Javier Milei (LLA) quién “despotricó y se burló” del expresidente Raúl Alfonsín.

“Por unanimidad decidimos conformar con otros partidos políticos y organizaciones intermedias lo que denominamos un Acuerdo Multisectorial para apoyar y trabajar en toda la región Norte Grande por la candidatura de Sergio Massa”, precisaron en un comunicado.

El pronunciamiento surge a pocas horas del encuentro que tendrá hoy el Comité Nacional de la UCR para analizar una postura unificada frente a la segunda vuelta entre Massa y Milei.

“No vamos a aceptar ninguna directiva de ningún órgano partidario a nivel provincial o nacional que tenga la osadía de acompañar en el balotaje del 19 de noviembre a quien en reiteradas oportunidades no tan solo despotricó y se burló de los gobiernos radicales además de denotar al padre de la democracia que enaltece la historia argentina, Raúl Alfonsín”, sostuvieron en el texto en referencia a Milei.

El comunicado indica que esta postura abarca a los radicales autoconvocados del Norte Grande “en todas sus expresiones partidarias internas, Movimiento Nacional Alfonsinista; PTR; OTR; Línea Alfonsinista; Movimiento de Unidad y Cambio; Frente Cambia Jujuy; Movimiento Nacional Alfonsinista Catamarca, y 0TR Santiago del Estero”.

También destacaron que el expresidente del retorno de la democracia “brilló por su transparencia, su honorabilidad, su austeridad republicana en el manejo de la cosa pública, y por su irrestricto respecto a la Constitución Nacional en cuyos preceptos se conformaba la plataforma y el accionar de un gobierno de neto corte progresista con un Estado en todo momento presente”.

“Demás esta decir que el candidato Javier Milei en su ambivalente estado emocional y tras su contundente derrota electoral en su aparición pública deja perplejo a propios y extraños al pretender confundir a la ciudadanía toda apelando a ser la caricatura de la vieja fabula 'el zorro pierde el pelo, pero no las mañas' en un alevoso desprecio por la intelectualidad ciudadana”, consideraron.

En ese marco, agregaron que lo hace “tratando en su simulado arrepentimiento de hacer creer que la derrotada candidata de JxC (Patricia Bullrich) hoy es una mujer salida de los claustros de las Carmelitas Descalzas, cuando minutos antes vociferaba a los cuatros vientos que es una 'asesina montonera'”.

“En su manifiesta intolerancia, producto de su alterado equilibrio emocional, despotricó contra todos los que con aciertos y con errores en estos pasados 100 años enaltecieron la historia argentina”, aseguraron desde el radicalismo del Norte Grande.

MM/JJD