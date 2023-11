Javier Milei confirmó parte de su futuro gabinete: Cúneo Libarona en Justicia y Carolina Píparo en ANSES

El presidente electo Javier Milei comenzó a confirmar su Gabinete que lo acompañará desde el 10 de diciembre, algo que hasta ahora era un misterio. Así, esta mañana anunció que el abogado Mariano Cúneo Libarona será ministro de Justicia, y Carolina Píparo, ex candidata gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, será la nueva titular de la ANSES.

Por otro lado, ahondó sobre la estructura de La Libertad Avanza y ratificó que serán 8 ministerios. Las confirmaciones de Cúneo Libarona y Píparo se suman a Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, y a Diana Mondino, a cargo de Cancillería.

También, y en diálogo con radio Mitre, sostuvo que tanto Florencio Randazzo como Luis “Toto” Caputo “serán parte del equipo”.

“Mi intención es consensuar con el Ministro de Justicia, que será Mariano Cúneo Libarona, y la Corte Suprema”, adelantó.

“Hoy mismo iba a anunciar a mi ministro de Economía pero por la canallada de Massa de culparnos por sus decisiones me parece que me van a torpedear a mi ministro antes de asumir. Nos responsabilizan de lo que va a pasar pero todo es consecuencia de los últimos cuatro años de gobierno. Sería poner en la silla eléctrica a mi gobierno”. Dio los motivos por los que aún no da a conocer a su ministro de economía.

“Sturzenegger es una persona que admiro. A Luis Caputo le tengo respeto y trabaja enormemente bien. Laspina es alguien con quien podría hablar”.

“El ministro de Seguridad están en las responsabilidades de Victoria y todavía no sabe si mantenerlo en reserva”, detalló. “En la AFI ya hay una posición tomada, no va a ser Toma. En Defensa pasa como en Seguridad. En Salud elegirá Sandra Pettovello”.

“Píparo será directora de ANSES y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en la reforma del sistema previsional en México. No se puede cambiar el sistema con el desequilibrio que tiene, primero hay que poner en caja. Hay que preservar derechos adquiridos para que no sea un problema”.

“Tenemos que hablar con Javier Iguacel, nos gustaría que se incorpore a nuestros equipos”, comentó. “Tengo el nombre para la AFIP y será el que haga la reforma fiscal. Necesitamos reordenar eso. Ya daré el nombre, tengan paciencia”.

Sobre la ley de alquileres dijo: “La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda. La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar”.

“Queremos una política de cielos abiertos como pasó con Dietrich. No hablé con él pero tengo una evaluación positiva suya. La compañía que quiera venir, que venga”, indicó.

Para cerrar comentó: “Randazzo tiene varias cuestiones a favor. Trabajó muy bien donde estuvo. Estará en mi equipo. Es una persona honesta y además es de los que enfrentó a Cristina Kirchner cuando nadie lo hacía”.

A su vez dijo que Claudio Morón estará al frente del Ministerio de Trabajo.

NB