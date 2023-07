En La Matanza, Massa cuestionó a los que “llaman a implosionar todo como si no hubiera gente adentro”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, cuestionó este sábado en La Matanza a los dirigentes de la oposición que “llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro” y dijo que al gobierno de Alberto Fernández “le tocó enfrentar una difícil”, pero no se “esconde” atrás de las dificultades.

“La Matanza es la capital del peronismo y de la esperanza de los argentinos, es un símbolo de la Argentina que trabaja, produce, sale adelante, sueña y empuja”, dijo Massa al inaugurar el nuevo paso a nivel Carcarañá, en la localidad de Laferrere, acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano; la vicegobernadora bonaerense y candidata a la reelección Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En ese marco, cuestionó a “aquellos que llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro de esa casa que quieren derrumbar” y dijo que “el túnel y estas obras muestran que cuando trabajamos todos juntos podemos avanzar”.

“Nos tocó enfrentar una difícil pero no nos escondemos, miramos de frente, ponemos el pecho y privilegiamos lo que necesita el pueblo por sobre aquellas cuestiones de la patria financiera”, aseveró el postulante de Unión por la Patria.

Asimismo, sostuvo que “mientras desde otros lugares solo se dedican a criticar y cuestionar, escuchamos muchas veces al referirse a La Matanza la descalificación, el peyorativo, el ninguneo”, pero “cuando viene el momento de la elección aparecen a pedirles el voto los mismos que durante el año descalifican y descalifican”.

“Nosotros trabajamos con amor, con pasión, con aciertos y errores convencidos de que Matanza merece ciudadanos de primera definitivamente”, remarcó.

El Ministro recordó que en 2015 Espinoza puso la piedra fundamental para este paso a nivel junto a la entonces presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y manifestó que después “esta obra se paró”.

En ese sentido, manifestó que “entre 2015 y 2019 en todo el conurbano bonaerense no hubo bajos a nivel, toda la plata del Estado nacional se usó para viaductos, sobreniveles y bajo niveles en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el conurbano, La Matanza, Merlo, Moreno, en San Martín, nada”.

“Desde 2019, además de seguir con viaducto en altura, que hoy está a la altura de Barracas, estamos construyendo en el Gran Buenos Aires 32 bajo a nivel, 5 de los cuales son en La Matanza, estamos construyendo 9 pasos sobre nivel, 2 de los cuales son en La Matanza”, detalló.

Sostuvo, además, que se está “poniendo en marcha la electrificación del Belgrano sur” y señaló que “50 mil matanceros por día lo usan y merecen viajar rápido y seguros”.

“Dentro de un ratito nos vamos a inaugurar centro de monitoreos para que ese tren tenga 2.000 cámaras, estaciones renovadas, botón de pánico y vaya a velocidad”, dijo al referirse a otra actividad prevista en el mismo distrito.

Asimismo, expresó que “queremos que esta capital de la esperanza deje de sentirse abandonada, ignorada a la hora de la inversión pública” y afirmó que “estamos, además, con Fernando, con Verónica, poniendo en marcha obras de agua, de cloacas, que tienen que ver con pavimentación, la inversión pública es la que le cambia la vida a la gente”.

“Este túnel, al igual que el tren, nos une”, remarcó el ministro y señaló que “mientras otros llaman a la división de los argentinos, estas obras, para los que se sienten ignorados, devuelven la esperanza”.

En otra parte de su discurso, Massa agradeció a Trenes Argentinos y a los trabajadores de la Uocra, “que muchos de ellos son nuevos trabajadores”.

“La inversión pública nos hizo recuperar en construcción más de 100 mil puestos de trabajo”, remarcó el ministro.

Además, agradeció “al pueblo Laferrere, de La Matanza” y expresó que: “Sé que a pesar de las dificultades siguen soñando con una Argentina para iguales, siguen creyendo en el trabajo, en la unión de los argentinos y en que la Argentina del desarrollo con igualdad de oportunidades es posible”.

“Sigamos pensando que a la Argentina del futuro, la que le dejamos a nuestros hijos, la hacemos todos juntos, Enfrentemos al odio con amor y esperanza, porque está el futuro de la Argentina ”, pidió.

Previamente, Espinoza dijo que Massa “va a ser el gran capitán de una selección y todos somos parte de este equipo” y afirmó que “a partir del 10 de diciembre el nuevo presidente Sergio Massa va a sacar a la Argentina adelante, con la conducción estratégica de Cristina Kirchner y con los votos de La Matanza, la quinta provincia argentina”.

Además, destacó que el ministro “cumplió con su palabra y trajo los paso a nivel”. “Compañero y amigo esto cambia la vida a cientos miles de vecinos”, destacó el intendente y dijo que se trata de “más de 700 mil vecinos”.

“Somos la quinta provincia argentina y hace cuatro elecciones La Matanza es el lugar de Argentina que más diferencia de votos le da, para poner un presidente que se llama Sergio Massa, un gobernador, que es Axel, y una vicegobernadora, Verónica”, expresó.

Y agregó, en ese sentido, que “acá el poder lo tiene el pueblo, los que trabajan, los que sueñan, ¡fuerza Sergio!”, expresó.

Inauguramos un Centro de Monitoreo y 2 paso bajo nivel en Laferrere, La Matanza.

Son algunas de las obras que, junto a @DiegoGiuliano, @MagarioVero, @FerEspinozaOK, @MartinMarinucc y @DanielNovoaOk llevamos adelante para que los matanceros vivan cada vez más conectados y seguros. pic.twitter.com/nbxOfPVJN7 — Sergio Massa (@SergioMassa) July 15, 2023

Ayer, la junta electoral de Unión por la Patria habilitó la precandidatura de María Laura Ramírez en La Matanza, quien podrá competir en las PASO del próximo 13 agosto contra Espinoza y la otra precandidata oficializada, la diputada provincial Patricia Cubría, del Movimiento Evita.

Ramírez es actualmente directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cuenta con el respaldo de la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, y fue también funcionaria de Espinoza en La Matanza.

CRM con información de la agencia Télam