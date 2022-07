Elisa Carrió: “Cristina Kirchner volteó a Alberto Fernández: él está pero ya no es Presidente”

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por “voltear” al mandatario Alberto Fernández y sostuvo: “El Presidente está pero ya no es Presidente”.

“Es muy difícil sostener esta presidencia sin Presidente. Esto puede ser más largo o más corto pero se agravó cuando Cristina voltea al Presidente, el Presidente está pero ya no es Presidente. Simbólicamente se retiró, le han quitado toda mínima capacidad de maniobra”, aseguró Carrió en una entrevista esta mañana a radio Mitre.

Y continuó: “Hay momentos de enorme fragilidad en los que un golpe voltea, lo que no midió ella (por Cristina Kirchner) es la capacidad de golpear las instituciones al punto de no querer ser Presidente, no tumbarlo pero a la vez sostener a un Presidente en el vacío, este es un juego sin salida”.

En ese sentido, consideró que la vicepresidenta busca “la impunidad, que no la va a lograr”, pero “en el medio hace caer y licuar la posibilidad de una Argentina que transite”. “Mi única obsesión es que Argentina transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene. No puedo excluir la reacción social”, agregó.

Durante otro tramo de la entrevista, Carrió también criticó al ex ministro Martín Guzmán, a quien tildó de “un hombre que piensa en su carrera personal” y consideró que “hizo lo que cualquier egoísta, como Cristina”. Y sostuvo: “Frente a una presión de tal magnitud, que faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina”.

Además cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien “quería quedarse con todo”, según la ex legisladora. “Hay algunos empresarios de medios detrás de Massa, hay sectores, está Cristina sin legitimidad, pero tiene mucho poder de daño y más desde una vicepresidencia”, indicó.

Al ser consultada por la crisis económica, Carrió evaluó que existe “una inflación real y por otro lado, al stockear a vender a precios caros, una súper inflación ligada a mantener algo de capital”. “Estamos en una devaluación enorme del salario real de la gente”, agregó la ex diputada nacional y aseguró que los precios de alimentos tienen una remarcación del 30%.

“Veo meses muy muy difíciles, pero muy difíciles. Hay mucho conflicto social, mucha ruptura de la cadena de suministros, entonces estamos en el peor de los mundos”, cerró la líder de la Coalición Cívica.

