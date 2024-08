Se espera que Fabiola Yañez declare hoy desde Madrid en la causa contra Alberto Fernández

Se espera que la ex primera dama Fabiola Yañez declare hoy alrededor de las 10 en la causa iniciada contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Desde Madrid, donde reside actualmente, Yañez prestará declaración ante el fiscal de la causa, Ramiro González, a través de la plataforma Zoom.

La testimonial de la ex pareja de Fernández también contará con la presencia de la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), según pudo saber este medio.

La ex primera dama ratificó ayer la denuncia contra Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia.

Según se supo a última hora de ayer, uno de los aspectos que la ex primera dama añadió a su declaración es que en 2016 Alberto Fernández la presionó para que se realizara un aborto.

La declaración de Yañez es central para avanzar en la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama el 6 de agosto último.

Esta será la oportunidad de los fiscales para ahondar en los detalles y pormenores de los hechos denunciados contra el exmandatario, explicó una fuente judicial a este medio. Fernández niega las acusaciones y dijo en una entrevista con el medio El Cohete a la Luna que uno de los moretones de Yañez que se vio en las fotografías que circularon la semana última fue producto de “un tratamiento estético”. Además, en diálogo con El País, aseguró que probará en la Justicia la “fragilidad” de su expareja y que Fabiola Yañez lo denunció porque “alguien la incentivó” a hacerlo.

El viernes por la noche, el expresidente entregó su teléfono a los oficiales que llegaron con la orden judicial a su domicilio en Puerto Madero pero los policías revisaron la vivienda y se llevaron además un segundo teléfono que hallaron en el lugar, informó una fuente del caso a este medio. También secuestraron un Ipad y 22 pendrives, cuyo contenido deberá ser analizado.

El expediente se encuentra en secreto de sumario y los dispositivos secuestrados a Fernández en su domicilio fueron entregados por la Policía Federal Argentina (PFA) al fiscal González este lunes. Permanecerán en una caja fuerte de la fiscalía hasta que se ordene qué fuerza de seguridad analizará el contenido de los mismos.

Yañez estuvo este lunes en el consulado argentino en Madrid, donde certificó su firma y avanzó con los trámites formales para ser tenida como querellante en el expediente. Además, presentó un escrito, en el que la ex primera dama sostuvo que las agresiones de Fernández se habrían iniciado en 2016, años antes de los supuestos hechos que trascendieron la semana última y previo a la asunción de Fernández como Presidente, consignó el diario. El escrito ya se encuentra en poder del fiscal González, confirmó una fuente del caso a este medio.

Existe un planteo de incompetencia presentado por la abogada de Fernández para que el expediente migre a los tribunales de San Isidro, ya que los hechos denunciados por Yañez habrían ocurrido en la Quinta de Olivos. Así, el expresidente apuesta a que la causa no esté a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien ha criticado abiertamente por su desempeño en las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini fue el juez del expediente de Vialidad, que le valió a la exvicepresidenta una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El fiscal González deberá decidir si dictamina sobre la cuestión de la competencia. La discusión no es sólo por el lugar donde habrían ocurrido los hechos a investigar. La competencia federal es otro punto, ya que los casos de violencia de género no son federales, sino que tramitan en la Justicia penal ordinaria.

Las abogadas Pamela Lodola y Clara Santamarina, del área legal de La Casa del Encuentro, una de las principales ONGs que representan a víctimas de violencia de género, explicaron a elDiarioAR, que de acuerdo a la información que se ha hecho pública, los hechos denunciados por Yañez podrían ser tipificados como lesiones leves agravadas por el vínculo que mediaba entre ambas partes. La pena que le cabría al acusado iría de los 6 meses a los 2 años de prisión. Sin embargo, el diario La Nación publicó que la abogada de Yañez busca elevar la calificación a lesiones graves, lo que podría elevar la pena eventual.

“Si bien la persona denunciada es un ex jefe de Estado y los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, consideramos que los mismos no fueron ejercidos en el marco de su función pública, por lo tanto no corresponde que sea el fuero federal el que investigue”, afirmaron las abogadas Lodola y Santamarina. “Es decir, que, sin perjuicio del lugar donde ocurrieron los hechos, los mismos deberían ser investigados en el fuero ordinario, y, por encontrarse en Olivos, la jurisdicción sería del departamento de Justicia de San Isidro”, agregaron ante la consulta de este medio. “La competencia federal se caracteriza por ser limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares”. “De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron.

ED/CRM