Extraordinarias: el Gobierno acusa a la oposición de “extorsión parlamentaria” por el juicio político a la Corte

Tras la presentación del proyecto de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el Frente de Todos comenzó a delinear la estrategia para lograr que la iniciativa avance en la comisión de diputados que deberá llevar adelante el proyecto y acusó a la oposición de “extorsión parlamentaria” por su rechazo a participar en la discusión. Es que además de conocerse cuáles serán las causales por mal desempeño con las que pretende enjuiciar a los magistrados del máximo tribunal, también este viernes se conoció que el oficialismo busca llamar a declarar a 35 testigos que van desde los cuestionados Silvio Robles, vocero de la Presidencia de la Corte, y Marcelo D'Allesandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, hasta organismos de derechos humanos.

Diputados del FdT presentaron formalmente el proyecto de juicio político contra la Corte Suprema

Fue el diputado Eduardo Valdés quien se ocupó de detallar que en el texto están planteadas cuatro causales de mal desempeño: el fallo sobre la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, el del Consejo de la Magistratura, el caso “Muiña”, donde la Corte dispuso que se aplicara el criterio del 2x1 en causas por delitos de lesa humanidad, así como planteos de irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales, punto que no estaba en el el documento original.

Precisó además que, tras la convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo, que incluyó el debate de este proyecto, la comisión de Juicio Político presidida por Carolina Gaillard (FdT) podría citar a los diputados para avanzar en el proceso en los próximos días.

El diputado agregó que el oficialismo podría sumar apoyo a favor del juicio político contra la Corte Suprema. En declaraciones a Télam, el legislador consideró que “si bien somos minoría porque la oposición dice que no dará quórum, con el devenir de las pruebas contundentes” el oficialismo “podría sumar mayores respaldos y construir mayorías”.

“Lo que ellos no quieren es que empecemos el juicio, que va a ser público y televisado de cara a la sociedad”, afirmó el legislador, quien presentó formalmente esta mañana junto a sus compañeros de bancada el proyecto de resolución de 410 páginas, en base al documento impulsado días atrás por el presidente Alberto Fernández y algunos gobernadores.

"JxC dice que se va a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte". @eduardofvaldes en @DiputadosTV pic.twitter.com/lyCXrqj72B — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) 13 de enero de 2023

Katopodis: “la Ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía”

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas dijo a El Destape Radio que “hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político” y consideró que el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables significa que en las provincias “muchas obras que están en marcha no podrían seguir”.

En cuanto al pedido de juicio político, Katopodis afirmó que existe “un proceso de captura de las instituciones, sobre todo de la justicia por parte de grupos económicos que pretenden proteger sus privilegios”, y que “la Ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía”.

“No tenemos que perder de vista que hay una discusión sobre dos modelos y pasó algo grave estos días. Vimos una oposición en clave de negocios, y quedó a la vista lo que todos sabíamos”, dijo en referencia a los chats atribuidos al ministro porteño en licencia Marcelo D'Alessandro, en los cuales se registró intercambios con Marcelo Violante, quien tuvo a su cargo la concesión del servicio de acarreo de grúas en la Ciudad durante 21 años y pagaba un canon de 55 mil pesos por mes.

“Lo que vimos (en esos chats) los representa (a los integrantes de Juntos por el Cambio, JxC) en su naturaleza y esa es su ética, así son en lo cotidiano. Es por eso que tiene que haber comprensión política de lo que hay en disputa en las próximas elecciones”, apuntó el ministro. Sumó quesi bien “hay un proceso regional y mundial de fuerte radicalización de la derecha, también está en disputa cómo se construye una sociedad más democrática y cómo garantizamos este proceso para no quedar rehenes de algunos grupos económicos que siempre van a defender determinados intereses”.

Rossi: “Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión”

Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habló en Futurock sobre la postura que tomó JxC en torno al juicio político a la Corte: “Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político a la Corte, pero no bloquear todos los proyectos. Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión. Estamos frente a un acto de extorsión parlamentaria”.

Agregó que la oposición no quiere tratar el juicio político “porque todos los argentinos podrán presenciar un debate sobre la conducta ética de los cuatro integrantes de la Corte”. Referenció los chats que Silvio Robles, vocero del magistrado Horacio Rosatti, presuntamente mantuvo con D'Alessandro y apuntó contra Héctor Magnetto: “La cuestión de los chats puso en evidencia es la mafia conformada por el Poder Judicial y el grupo Clarín”.

Además de D'Allesandro y Robles, la lista de testigos incluye a los gobernadores que apoyaron el juicio político, el Procurador del Tesoro de la NaciónCarlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni; el ex juez español Baltazar Garzón, y organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Red Nacional, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Oliveto: “El kirchnerismo pone su energía en cambiar la Justicia”

La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica-ARI, fue una de las legisladoras que cuestionó el ingreso del proyecto a Diputados. “La inflación genera pobreza y hace que no llegues a fin de mes. Alberto consiguió el récord de la inflación más alta de los últimos 30 años. Mientras tanto, el kircherismo pone su energía en cambiar la Justicia. La gente no come impunidad y venganza. Acabados”, escribió en sus redes sociales.

