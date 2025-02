Fuertes críticas en el Congreso porque el Gobierno busca restringir la cobertura periodística del discurso que dará Milei por la Asamblea Legislativa

En una medida sin precentes durante gobiernos democráticos, los presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, dispusieron impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación durante la Asamble Legislativa del próximo sábado. A cambio, prometieron ubicar a la prensa en dos palcos de la primera galería del recinto y distribuir enchufes.

La decisión generó una fuerte crítica de todos los bloques opositores, incluyendo a aliados de La Libertad Avanza como el PRO y la UCR. Los diputados enviaron una nota al jefe de la Cámara baja para que dé marcha atrás con la medida ordenada por Karina Milei.

Firmaron el escrito desde todas las bancadas: Maximiliano Ferraro (CC), Karina Banfi (UCR), Germán Martínez (UP), Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (EF), Pablo Juliano (DPS), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID), Osvaldo Llancafilo (MPN), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Silvana Giudici (PRO), Soledad Carrizo (UCR), Cecilia Moreau (UP), Oscar Agost Carreño (EF), Marcela Coli (DPS), Agustín Domingo (IF) y Mario Barletta (Unidos).

El repudio lo motorizó el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) que, a través de una nota, expresó su rechazo. “Se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento, y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo, como es el discurso sobre el estado de la Nación que el Presidente ofrece todos los 1ro. de marzo para dar inicio al período de sesiones ordinarias”, señalaron sus miembros.

“Todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico”, agregaron y calificaron como “lamentable” el hecho de que “las autoridades de ambas Cámaras hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica sin que se registrara un incidente que justifique una decisión de estas características”.

Con esta resolución, será la primera vez en la historia que los reporteros gráficos no podrán acceder al recinto de Diputados por lo que sólo podrán hacer imágenes desde los palcos ubicados en las galerías. En cambio, sí accederán los fotógrafos oficiales autorizados por Casa Rosada. Antes estaba permitido el ingreso de hasta 28 fotógrafos que podían ubicarse frente al estrado y en los pasillos hasta el ingreso del Presidente.

Por otro lado, los periodistas parlamentarios acreditados de modo permanente no podrán usar los palcos que tienen asignados desde siempre. Se trata de palcos con asientos y escritorios, ubicados detrás del estrado de la presidencia del cuerpo, diseñados para facilitar la labor periodística que, en este ocasión, serán utilizados por invitados especiales de presidencia.

