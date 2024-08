Para el Gobierno es “detestable” el posible uso indebido de la Casa Rosada por parte de Alberto Fernández

El Gobierno de Javier Milei consideró este viernes “detestable” el posible uso indebido de la Casa Rosada por parte del expresidente Alberto Fernández, si se confirma la veracidad de los videos difundidos en las últimas horas.

“Los videos del despacho presidencial, en el caso de que hayan sido así, es un tema que la Justicia tendrá que investigar, es absolutamente detestable solo por una cuestión de respetar las instituciones”, afirmó este viernes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En la misma línea, el vocero no quiso opinar sobre las fotos, también difundidas en las últimas horas, en las que se ve a Fabiola Yáñez, expareja de Fernández y madre de su hijo Francisco, de dos años, con moretones en varias partes del cuerpo, y resaltó que “la Justicia debe seguir adelante con la investigación” por la posible violencia machista denunciada por la ex primera dama contra el exmandatario.

“Si el doctor Fernández es culpable tiene que pagar por lo que hizo, y apelamos a que sea así. Tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que parecía que eran necesarias para que esto no ocurra, si han ocurrido, lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, crear puestos políticos y hacerse de dinero público. Los videos del despacho presidencia, en el caso que hayan sido así, es absolutamente detestable”, dijo Adorni.

El Gobierno reforzará la custodia de Fabiola Yañez

Tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, el Gobierno nacional dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Fabiola Yañez en Madrid, España.

En el marco de la denuncia por violencia de género presentada a comienzos de esta semana contra Alberto Fernández, la solicitud de recambio en la custodia de la ex primera dama implica el regreso a Argentina del actual custodio que acompaña a la denunciante en Europa, ya que esta lo vinculó al entorno de Fernández.

El Ministerio de Seguridad terminará de definir los procedimientos logísticos para que los nuevos custodios arriben a Madrid en los próximos días.

“Hay casos similares con detenidos”

Tras la denuncia penal de la ex primera dama Fabiola Yáñez por violencia de género, desde el Gobierno nacional aseguran que la Justicia “debería ordenar la detención” del expresidente Alberto Fernández. Así lo sostuvo el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto.

“Puede ir preso. Hay casos similares con detenidos. Él está hostigando a los testigos. Cualquier hijo de vecino estaría preso”, sentenció en declaraciones con Cadena 3 Rosario.

A través de su cuenta de X, el secretario planteo: “Qué espera la Justicia para poner preso a Alberto Fernández??”. Además, se preguntó si hubiera ganado el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el balotaje si la exprimera Dama “hubiera tenido protección”. “¿Se habrían investigado las lesiones en contexto de violencia de género?”, insistió.

Por su parte, indicó: “Cada hecho tiene una pena de 2 años, pero si son cinco hechos, la pena es de 10 años. Debería tener una pena grande por violencia de género, hostigar a la víctima, violar su decreto presidencial”.

Tras la filtración de videos en la Casa Rosada, el funcionario planteó: “Mientras estábamos todos recluidos en nuestras casas, él haciendo eso con esta chica. Maltrató a los que salían”.

“Hasta dónde llegaba la impunidad. A él no le pasaba nada. Violó la ley que él mismo firmó”, planteó Sotto, y concluyó: “Lo que interesa es la transparencia, lo que él hizo, lo que pasó. No se están mostrando intimidades: el video lo grabó Fernández, no un espía”.

Con información de agencias.

