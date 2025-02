“Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”: Milo J culpó a Milei porque cancelaron su show en la ex ESMA

El músico Milo J comunicó hoy en sus redes sociales que el show gratuito que iba a ofrecer en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA para presentar la edición de lujo de su disco 166 se suspendió por decisión del Gobierno nacional.

El artista afirmó a través de un video: “Supongo que juntar a 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno actual no le gusta”. Y pidió a sus seguidores que se habían reunido en la entrada que se fueran a sus casas porque la Casa Rosada desplegó a fuerzas de seguridad para evitar el ingreso. “Tienen policías preparados afuera para que repriman. No quiero que a ningún fan le pase nada”, denunció.

El show, para el que se agotaron las entradas en pocas horas, iba a tener lugar a las 19.30, pero la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para que se suspendiera la fecha. En medio de un fuerte operativo de seguridad y más de tres cuadras de fila, la actividad con entrada libre y gratuita quedó anulada.

Milo J señaló que “el Gobierno nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergemcia que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”.

“Estoy muy triste”, añadió y aseguró que de todas maneras la edición deluxe de su álbum va a estar disponible en plataformas desde las 21. “No cobré entradas y lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. No sé qué otra excusa tiene el presidente para cortarnos esto, supongo que no le gusta. Esto no es político, es una hija de remil p*tés. Tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer”, concluyó al respecto.

En tanto, los organismos de Derechos Humanos que acompañaron el recital convocaron a una conferencia de prensa para las 18.

Anteriormente, desde la ex ESMA señalaron que al tomar en cuenta la medida, “se desconoce la autonomía del directorio del Espacio de Memoria, como organismo autárquico constituido por ley”.

El fallo fue concedido por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, bajo la firma de la magistrada María Alejandra Biotti. Allí se ordenó suspender el espectáculo y el Ministerio de Justicia apuntó que “carece de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa instancia, el fallo se avaló “conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado 'Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos'”.

Milo J siempre se mostró comprometido con la causa de los derechos humanos. El año pasado recorrió junto a su grupo la Casa de la Memoria y la Vida en la ex Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura.

