Grabois disparó contra el Gobierno y el “dólar soja”: “¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”

Después de sus declaraciones de la semana pasada en las que, en una marcha de protesta le decía al presidente Alberto Fernández “te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más” y advertía que “algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, el dirigente social Juan Grabois volvió a apuntar contra el Gobierno nacional tras conocerse la medida que busca estimular la liquidación de la soja de los productores del campo.

Ingreso complementario: el proyecto del cristinismo que alcanza a 4 millones de indigentes

Saber más

En Twitter, Grabois sostuvo que “a los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”, se preguntó el referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), quien este jueves participará de una manifestación frente al Obelisco para insistir con el reclamo de su sector por un Salario Básico Universal.

De esta manera, el dirigente cercano a Cristina Kirchner se aleja cada vez más –al menos desde sus apariciones públicas- al Gobierno de Fernández y parece dispuesto a profundizar sus reclamos en las calles, tal como viene advirtiendo desde hace tiempo.

A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar? pic.twitter.com/XFKFE8p1PD — Juan Grabois (@JuanGrabois) 27 de julio de 2022

El 20 de julio, Grabois sostuvo que la situación económica del país “no da para más. ¿Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más?, ¡la puta madre!”, disparó, antes de lanzar una advertencia: “Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Además, le pidió al Presidente que los salarios “estén por arriba de la línea de pobreza”. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, remarcó.

“Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, pidió Grabois, y agregó: “¡Es obvio que esto no da para más!. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”, había dicho.

Con información de agencias.

IG