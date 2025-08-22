La policía halló a Spagnuolo y le secuestró el celular por el caso de las coimas, pero no quedó detenido

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular aunque no quedará detenido.

Así lo informaron fuentes judiciales, a la vez que indicaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hace poco tiempo atrás y estaba dentro de un auto cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal y el juez, secuestraron su celular para peritarlo.

Con información de la agencia NA