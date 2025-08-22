eldiario.es
La policía halló a Spagnuolo y le secuestró el celular por el caso de las coimas, pero no quedó detenido

  • Por orden del fiscal y el juez, secuestraron el teléfono celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para peritarlo.

Diego Spagnuolo y Javier Milei.
22 de agosto de 2025 13:15 h

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular aunque no quedará detenido.

Así lo informaron fuentes judiciales, a la vez que indicaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hace poco tiempo atrás y estaba dentro de un auto cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal y el juez, secuestraron su celular para peritarlo.

Con información de la agencia NA

