Guillermo Francos apoyó a Javier Milei y negó que hayan existido coimas por promover $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó al presidente Javier Milei en medio de la controversia desatada por su promoción de la criptomoneda $LIBRA el pasado viernes. Negó cualquier irregularidad y aseguró que el mandatario no recibió ninguna compensación por la publicación en redes sociales. Además, retomó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que pondría “las manos en el fuego” por Milei.

Si bien reconoció que el episodio generó “ruido” dentro del Gobierno, Francos destacó la gestión del Presidente y aseguró que “viene acertando en todas las predicciones de política económica, que es lo más importante en este periodo”.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario explicó que Milei quiso simplemente “difundir un emprendimiento” y atribuyó la controversia a un malentendido. “Es un obsesionado con la tecnología y la inteligencia artificial. [El tuit] se interpretó de una manera equivocada o diferente a su intención original, por eso lo eliminó”, argumentó.

Francos también intentó diferenciar la difusión de la promoción: “Promocionar implica recomendar una empresa o un sistema y sugerir que la gente invierta en ello. Difundir es solo dar a conocer su existencia. Como el Presidente tiene muchos seguidores, su publicación sirvió para eso”, justificó, aunque reconoció desconocer el funcionamiento de la criptomoneda.

En medio de las denuncias y críticas por la publicación presidencial, el jefe de Gabinete insistió en la honestidad de Milei. “Lo conozco hace muchos años y no he visto a una persona más honesta que él. Cuando deje su cargo, su patrimonio no habrá crecido como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones”, afirmó.

Por último, Francos apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su comentario en redes sobre la polémica. “Su mensaje fue, como siempre, mordaz, pero sin ninguna autocrítica. Defraudó al país por miles de millones de dólares y ahora tiene el tupé de hablar como si nada hubiera pasado. Si queremos hablar de estafas, habría que mirar hacia otro lado”, concluyó.

MM