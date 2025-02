Milei sobre el Libragate: “Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo?”

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez por fuera de redes sociales al escándalo internacional que protagoniza por haber promocionado el lanzamiento de una criptomoneda, $LIBRA, supuestamente destinada a financiar proyectos para el desarrollo de la Argentina, que terminó en un fraude con denuncias por estafa.

“Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenías esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente”, le dijo el mandatario a Jonatan Viale, de TN.

El periodista televisivo le preguntó si “está bien que el Presidente promocione eso” y Milei respondió: “Yo no lo promocioné, yo lo que hice es que lo difundí”. Viale le retrucó: “Bueno, es lo mismo”. Milei insistió: “No, no, no es lo mismo, no es lo mismo”.

Viale entonces repreguntó si estaba bien que el presidente de la Nación difundiera eso, tomando las palabras de su entrevistado, sabiendo los riesgos que tiene. Milei respondió: “A ver, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que la Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta”, comparó.

Dijo que no tiene “nada que ocultar” y que por lo tanto podía hablar “tranquilamente” aunque en la entrevista se lo notó nervioso. Respecto de su apoyo a $LIBRA explicó: “Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, o blanquean lo mínimo e indispensable, con lo cual ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco, blanquea lo mínimo e indispensable, de esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, la Argentina, digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron nairosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está”.

Entonces, dijo que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, a quien dijo haber conocido en octubre, fue a Buenos Aires el mes pasado y le propuso “armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos que lo que van a hacer es generar crecimiento económico”.

Insistió en que su gobierno está “muy comprometido con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica” y que $LIBRA le “pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que, si no, de otra manera no podrían acceder a financiamiento”.

El por qué del tuit de “difusión” no de “promoción”, según el Presidente

“Le doy difusión porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento”, explicó Milei.

Entonces, Viale le repreguntó si se arrepintió, porque horas después lo borró. Entonces, el mandatario explicó: “Publico el tuit. Una vez que publico el tuit empiezan a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión”.

Entonces, Viale lo interrumpe y le dice: “Le diste difusión a algo que terminó chocando”. Y siguió Milei: “Está bien, está bien. Pará, digo, OK, pará, vamos por partes. En ese contexto hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. OK. ¿Cómo es mentira? Yo digo, no, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuitado. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años. O sea, para mí no hay que borrar los tuits. O sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, ante la duda, me corro”.

